臺日合作的愛情電影《青春18×2 通往有你的旅程》的誕生

臺日合作的愛情電影《青春18×2 通往有你的旅程》的誕生影訊 臺灣香港
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2024年的日本、2006年的臺灣
看過許多國家或地區的電影，也接觸了不少影評和觀影心得，一旦自己開始寫文章介紹時，很容易出現「跟好萊塢電影如出一轍」抑或是「很像法國電影」這樣的措詞。筆者自身偶爾也會犯同樣的毛病。
那麼，如果用「很像日本電影」「很像臺灣電影」來形容的話，究竟是怎麼一回事？這是筆者在觀賞完電影《青春18×2》之後，腦中最先浮現的想法。
故事從2024年的臺灣開始。36歲的Jimmy（許光漢）和大學同學合夥經營遊戲公司，卻在周遭的決議下，董事一職遭到解任，回到故鄉臺南。在老家發現了18歲時收到的明信片，是他在KTV打工認識的日本人背包客Ami（清原果耶）寄來的。比他年長4歲的Ami因為身上沒錢而在店裡打工換宿，年輕的Jimmy很快地被她吸引。
身為公司董事的Jimmy為了最後的工作而來到日本東京，當他一完成被交付的任務後，就搭乘慢行列車展開旅程。從東京出發，鎌倉、長野、新潟、之後前往福島，Jimmy在旅途中遇見了形形色色的人，也回想起他和初戀情人Ami的回憶。
原著《青春 18×2 日本慢車流浪記》是作者藍狐（賴吉米）於2014年發表在網站上的遊記，內容描述作者持著JR的「青春18車票」到日本各地旅遊的經歷，同時回想起和初戀情人Ami之間的點點滴滴。製片人黃江豐（Roger）看到遊記，為了拍成電影花了4年創作劇本，後由導演藤井道人完成電影劇本。電影拍攝企劃進行的同時，原著作者也親自改寫成同名小說，於2024年2月在臺灣出版發行。
電影是依原本的網路遊記來改編，故事就在2024年Jimmy 獨自到日本旅遊，以及2006年Jimmy和Ami 兩人在臺南的相處時光之間來回穿梭。日本的部分，是面臨到人生十字路口的Jimmy在旅行途中回想起青春時代的初戀，冷色調的畫面呈現出他內心的孤寂感。另一方面，臺灣的部分是歌頌過去那一段充滿悸動且刻骨銘心的初戀，鮮明的暖色調讓人聯想到炎熱的臺南。
臺灣明星許光漢的魅力
牽動這部電影的是擁有個人魅力、飾演Jimmy一角的許光漢（英文名Greg Han也為人所知）。他因演出電視劇《想見你》（2019～2020）、電影《陽光普照》（2019）及在臺灣造成轟動的賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（2023）等作品而知名度大開，戲路廣的演技受到好評。他成功詮釋了18歲和36歲不同階段的Jimmy，戲中大量的日文臺詞也說得很流利。
1990年出生的許光漢34歲，與2002年出生的清原相差12歲。不過，在飾演18歲的Jimmy時，他像個陽光大男孩，總是給人朝氣蓬勃的感覺，充分演出了陷入初戀的少年情懷，成功詮釋了青春喜劇的一面。另一方面，36歲的Jimmy內斂寡言，時而露出陰鬱的表情。原本就對嚴肅的劇情片和喜劇電影都能夠駕輕就熟的他，這部電影成為絕佳的機會，想必能夠讓日本觀眾廣為認識這位實力派演員。每次看到他或哭或笑、還有煩惱及認真的表情，電影中的質地也隨之發生變化。
Jimmy在旅途中遇到的人，有因演出電影《女朋友。男朋友》（2012）而聲名大噪，同時在Netflix華語影集《罪夢者》（2019）也曾經和許光漢共演過的臺灣知名演員張孝全。除此之外，日本人則有道枝駿佑、黑木華、松重豐、黑木瞳等重量級人物。許光漢和日本演員之間在演技上產生的化學反應，是在其他作品裡看不到的，帶給人很特別的感受，無法用「像日本電影」或者「像臺灣電影」來形容。
此外，飾演Ami的清原果耶――在日本電影《快一秒的她》（2023）裡擔綱女主角，這部是翻拍自臺灣電影《消失的情人節》（2020），最近突然跟臺灣有密切往來――具有獨特的存在感和出色演技，和許光漢的對戲充滿火花。她和在臺灣相當活躍的日本演員兼電影導演的北村豐晴，以及演出臺灣電影《無聲 The Silent Forest》（2020）和電視劇《人選之人～造浪者～》（2023）等作品的新生代演員陳姸霏（飾演KTV同事）之間的互動也受到矚目。
在「日本電影」和「臺灣電影」之間
本作品的日本部分很像是公路電影，臺灣部分則很像旅遊電影的風格，出現在螢幕上的臺灣文化，如騎機車（二人共乘！）、夜晚在燈光壟罩中的熱鬧夜市、Jimmy和Ami一起去廟裡、Jimmy的父親親手沖泡的臺灣茶、以及升空的天燈等，全部都是讓人想要大喊：「沒錯，這正是道地的臺灣文化」的畫面。
本來，這些場景很多都是「Ami眼中的臺灣」，所以用日本觀點來描寫臺灣有其必然性。在回想起初戀的懷舊敘事裡，容易被形容為「復古懷舊」的臺灣街景，有些瞬間似乎將流於演出鄉愁的裝置，但是在攝影師今村圭佑的鏡頭下，時而用罕見的方式呈現出充滿張力的當地風景，拿捏得恰到好處。
相反地，日本的部分並不全然是「Jimmy眼中的日本」。雖然電車外的雪景美得令人驚嘆，但是比起風景，日本部分給人的印象著重在人物上，取而代之的是電影裡出現很多在臺灣也很受歡迎的日本文化。例如漫畫《SLAM DUNK（灌籃高手）》和電玩《桃太郎電鐵》、導演岩井俊二的電影《情書》（95）、由日本國民樂團Mr. Children演唱主題曲等等，比起螢幕上出現的日本，這些文化表徵的存在更為強烈，支撐著Jimmy的故事。
在這部電影裡，不只是日本和臺灣各自的演員，也互相參雜彼此的土地和文化。以結果來看，好處是製作方在詮釋這些要素的立場也變得模糊。――如此一來，本作品之所以給人介於「日本電影」和「臺灣電影」之間的印象，原因肯定是出自這樣的「擺盪」吧。
話說回來，女主角Ami一角的氛圍讓人想起日本少年漫畫裡描寫的「受人愛慕的姐姐」，有著令人難以捉摸的地方，包括剛剛提到的《消失的情人節》，與臺灣愛情電影的女主角有共通點。此外，男孩在長大後回想起初戀的故事與對日本文化的憧憬，這一點讓人想起臺灣的賣座電影《那些年，我們一起追的女孩》（2011）。
不過，即使有上述的多層性，能輕鬆跨越時間和國家的劇本本身一點也不複雜，應該說整部片的根基是簡單而細膩的。因為會觸及到電影核心，盡量避免過於詳細的敘述，然而故事在後半段甚至出現戲劇性的展開，與藤井過去的作品主題有互通之處。實際上，這般展開與網路的原著散文如出一轍，這一點讓人覺得本作品由藤井導演來拍攝再適合不過了。
我們是在哪裡感覺到「像日本電影」「像臺灣電影」的呢？是內省而濃厚的愛情故事很像「日本」，還是充滿朝氣和熱情的青春很像「臺灣」，反過來說似乎也有幾分道理。不過，迥異於兩者的結尾部分，留下乾涸空虛的餘味也很有意思。可以說正是「臺日合作」才能迸出如此多樣精彩的絕妙風格，以及最後想要再度大力稱讚許光漢的演技，是他牽引著整部片的氛圍。
作品情報
- 導演：藤井道人
- 編劇：藤井道人／林田浩川
- 演員：許光漢 清原果耶 張孝全 道枝駿佑 黑木華 松重豐 黑木瞳
- 監製：張震
- 攝影：今村圭佑
- 音樂：大間々昂
- 主題曲：Mr.Children「記憶の旅人」（TOY’S FACTORY）
- 製作：日本・臺灣合作
- 製作年：2024年
- 發行公司：Happinet Phantom Studios
- 官方網站：https://happinet-phantom.com/seishun18x2/
- 2024年3月14日（四）臺灣上映
- 2024年5月3日（五）日本上映
電影預告
標題照片：電影《青春18×2 通往有你的旅程》 ©2024「青春18×2」Film Partners