臺日合作的愛情電影《青春18×2 通往有你的旅程》的誕生

日臺合作電影《青春18×2通往有你的旅程》是由日本電影界的賣座電影導演藤井道人首度參與的國際合製企劃案。起用臺灣的知名演員許光漢和日本演員清原果耶主演，以2024年的日本和2006年的臺灣為舞臺，編織出一段「初戀故事」。

2024年的日本、2006年的臺灣 看過許多國家或地區的電影，也接觸了不少影評和觀影心得，一旦自己開始寫文章介紹時，很容易出現「跟好萊塢電影如出一轍」抑或是「很像法國電影」這樣的措詞。筆者自身偶爾也會犯同樣的毛病。 那麼，如果用「很像日本電影」「很像臺灣電影」來形容的話，究竟是怎麼一回事？這是筆者在觀賞完電影《青春18×2》之後，腦中最先浮現的想法。

臺灣人Jimmy（許光漢）搭乘慢行列車到日本各地旅行 ©2024「青春18×2」Film Partners 故事從2024年的臺灣開始。36歲的Jimmy（許光漢）和大學同學合夥經營遊戲公司，卻在周遭的決議下，董事一職遭到解任，回到故鄉臺南。在老家發現了18歲時收到的明信片，是他在KTV打工認識的日本人背包客Ami（清原果耶）寄來的。比他年長4歲的Ami因為身上沒錢而在店裡打工換宿，年輕的Jimmy很快地被她吸引。 身為公司董事的Jimmy為了最後的工作而來到日本東京，當他一完成被交付的任務後，就搭乘慢行列車展開旅程。從東京出發，鎌倉、長野、新潟、之後前往福島，Jimmy在旅途中遇見了形形色色的人，也回想起他和初戀情人Ami的回憶。

Jimmy在電車裡結識了青年背包客幸次（道枝駿佑），兩人意氣相投 ©2024「青春18×2」Film Partners 原著《青春 18×2 日本慢車流浪記》是作者藍狐（賴吉米）於2014年發表在網站上的遊記，內容描述作者持著JR的「青春18車票」到日本各地旅遊的經歷，同時回想起和初戀情人Ami之間的點點滴滴。製片人黃江豐（Roger）看到遊記，為了拍成電影花了4年創作劇本，後由導演藤井道人完成電影劇本。電影拍攝企劃進行的同時，原著作者也親自改寫成同名小說，於2024年2月在臺灣出版發行。 電影是依原本的網路遊記來改編，故事就在2024年Jimmy 獨自到日本旅遊，以及2006年Jimmy和Ami 兩人在臺南的相處時光之間來回穿梭。日本的部分，是面臨到人生十字路口的Jimmy在旅行途中回想起青春時代的初戀，冷色調的畫面呈現出他內心的孤寂感。另一方面，臺灣的部分是歌頌過去那一段充滿悸動且刻骨銘心的初戀，鮮明的暖色調讓人聯想到炎熱的臺南。

臺灣明星許光漢的魅力 牽動這部電影的是擁有個人魅力、飾演Jimmy一角的許光漢（英文名Greg Han也為人所知）。他因演出電視劇《想見你》（2019～2020）、電影《陽光普照》（2019）及在臺灣造成轟動的賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》（2023）等作品而知名度大開，戲路廣的演技受到好評。他成功詮釋了18歲和36歲不同階段的Jimmy，戲中大量的日文臺詞也說得很流利。 1990年出生的許光漢34歲，與2002年出生的清原相差12歲。不過，在飾演18歲的Jimmy時，他像個陽光大男孩，總是給人朝氣蓬勃的感覺，充分演出了陷入初戀的少年情懷，成功詮釋了青春喜劇的一面。另一方面，36歲的Jimmy內斂寡言，時而露出陰鬱的表情。原本就對嚴肅的劇情片和喜劇電影都能夠駕輕就熟的他，這部電影成為絕佳的機會，想必能夠讓日本觀眾廣為認識這位實力派演員。每次看到他或哭或笑、還有煩惱及認真的表情，電影中的質地也隨之發生變化。

36歲的Jimmy。對許光漢而言，很少有機會飾演這般冷靜沉著的角色 ©2024「青春18×2」Film Partners Jimmy在旅途中遇到的人，有因演出電影《女朋友。男朋友》（2012）而聲名大噪，同時在Netflix華語影集《罪夢者》（2019）也曾經和許光漢共演過的臺灣知名演員張孝全。除此之外，日本人則有道枝駿佑、黑木華、松重豐、黑木瞳等重量級人物。許光漢和日本演員之間在演技上產生的化學反應，是在其他作品裡看不到的，帶給人很特別的感受，無法用「像日本電影」或者「像臺灣電影」來形容。 此外，飾演Ami的清原果耶――在日本電影《快一秒的她》（2023）裡擔綱女主角，這部是翻拍自臺灣電影《消失的情人節》（2020），最近突然跟臺灣有密切往來――具有獨特的存在感和出色演技，和許光漢的對戲充滿火花。她和在臺灣相當活躍的日本演員兼電影導演的北村豐晴，以及演出臺灣電影《無聲 The Silent Forest》（2020）和電視劇《人選之人～造浪者～》（2023）等作品的新生代演員陳姸霏（飾演KTV同事）之間的互動也受到矚目。

清原果耶和許光漢的演技非常有默契 ©2024「青春18×2」Film Partners