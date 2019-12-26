令和時代的《萬葉集》（2）：梅花是外來植物

令和時代的《萬葉集》

新年號「令和」出自《萬葉集》收錄的賞花盛宴上吟詠的和歌集序文。本文介紹其中一首代表作品。

梅影映在酒杯中

與情投意合的知己

飛觴暢飲

酒盡人散後

梅花盡可凋零

梅花是外來植物。「梅」字在現代中文中讀作「mei」，進入日語後，被讀作兩個音節——「u+me」。當時沒有紅梅，只有白梅，作為食用和藥用。8世紀30年代後，貴族們爭相在自家庭院裡種植梅花用於觀賞，賞梅之風盛行。前往九州大宰府上任的大伴旅人（665-731年）也在宅院中種了梅花來欣賞。當時在賞梅盛宴上眾人吟詠的32首和歌，後被匯集成歌集，從「令和」二字就取自其序文。

這首和歌的作者大伴阪上郎女（8世紀前半期，生卒年不詳）在觥籌交錯、歡愉暢飲的賞梅宴正酣之時，吟詠了這首賞梅詩。今日之賞梅盛宴，盡情盡興無比快樂，因此暢飲之後，酒闌人散亦不遺憾。詩人作歌的初衷是讚美賞梅酒宴酣暢淋漓，卻是從另一個角度來表達的：宴會結束後，梅花凋零亦無妨。

這種自由的表現正是此詩的獨到之處。當然詩人要表達的，是曲終人散之後，我什麼都不在乎了這種無出其上樂在其中的歡快之情。

標題圖片：太宰府天滿宮（PIXTA）