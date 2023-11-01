「開發讓人想外出的產品」─全新創意改變輪椅既定概念 OX ENGINEERING公司的挑戰

機車相關公司參入輪椅開發事業

在帕運會中，有許多比賽項目都會使用到競技型輪椅，「OX ENGINEERING」（以下簡稱「OX」）是一家擁有壓倒性實力的輪椅製造商，目前仍活躍於這個舞台上。

該公司總部位於千葉市，旗下產品首次參與奧運會是1996年的亞特蘭大夏季帕運會，並且成功幫助選手贏得兩面金牌，截至2021年東京奧運會為止，在共計9屆的夏季和冬季大會上總共協助選手贏得144面獎牌。光是東京奧運會就獲得21面，其中包括輪椅網球傳奇運動員國枝慎吾的金牌。

為什麼OX的輪椅如此堅固？答案就在該公司獨特且不同於與其他同業的經營之道。

OX於1992年進入輪椅市場，在此之前是從事機車的開發製造。OX的前身「Sport Shop 石井」於1976年創立時主要業務為機車銷售，1988年成立機車開發部門OX。

公司創辦人石井重行先生（歿）過去曾是競速馬達二輪車選手，同時也是記者，他致力於充實設備，公司吸引了一批熱衷於製造的騎士們。現任社長山口高司先生也是由於熱愛機車而進入公司的其中一人。



在千葉市總公司接受訪問的山口高司社長（渕貴之攝影）

山口先生於1989年入社，當時OX已著手研究開發新款輪椅，但目的並非販售，而是為了讓前面提及的創業人石井先生使用。1984年石井先生在試乘機車時發生意外導致脊髓受傷，自此被迫仰賴輪椅生活。

山口告訴我們意外發生後關於石井先生的狀況。

「由於他在業界頗負盛名，我在進入公司之前就已聽說這起意外事故。當時他使用的是健保給付的輪椅，但這樣的輪椅僅止於支應日常生活，在設計和功能上都差強人意。石井曾抱怨說『這款輪椅，讓我根本提不起勁去賽車場』，並對員工們說，『要改造得更酷一點』，於是讓公司改裝了他自己的輪椅。」

1990年石井參訪了在德國舉辦的「機車及自行車展」（IFMA SHOW），這是一個重大的契機。他特製的輪椅讓當地記者讚不絕口，直呼這是世界獨一無二的輪椅設計，這激發了石井，下定決心要打入輪椅市場。

換句話說，OX開始製作輪椅的契機是來自公司創辦人的個人期望「看起來要很酷，而且是讓人想要外出的產品」。與其他間輪椅公司只考量到足以支應生活的設計概念完全不同，走上製作輪椅的全新挑戰。



1990年參訪德國機車及自行車展的石井重行（歿）。當時他所使用的OX輪椅廣受好評。 ©OX ENGINEERING



山葉系列機車是他認真投入賽事時強而有力的後盾。©OX ENGINEERING