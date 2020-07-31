「臺灣LOSS」巨大反響下，臺日無法往來讓彼此現喪失感

臺灣交通部長與桃園市長在推特發文

「LOSS」這個詞取自「喪失寵物症候群（Pet Loss）」，原指失去寵物的人所遭受的悲傷心緒與精神打擊，後來「LOSS」逐漸成為流行語，衍生出許多種類的「LOSS」。「臺灣LOSS」，當然是用來形容無法前往臺灣的人們所感受到的失落感。

日本的哈臺族遍布各年齡層，年輕族群到老年族群都有，以前主要是以臺北觀光為中心，近年則愈來愈多人前往臺灣南部或東海岸等其他地區，許多常客每年甚至會跑個2、3趟。日本人無需簽證便可到臺灣商務出差，加上航班又多，因此對日本人而言臺灣是個最容易前往的海外地區之一。筆者自身也因採訪或出書演講等因素，每年最少造訪臺灣10次。對筆者而言，臺灣與日本幾乎無國界感。新冠疫情造成臺日之間往來交流斷絕，這情況實在令人難以適應。

「臺灣LOSS」的文章由自由時報東京特派員林翠儀女士撰寫，透過熱情哈臺族安村美佐子女士的案例，詳細介紹日本的哈臺族如何療癒自身「臺灣LOSS」的失落感。該文繁體中文版於7月10日刊出之後，數日內便超過10萬點閱數，還受到許多臺灣網站轉載刊登，多名臺灣民進黨領袖級人物也提及此篇文章。

臺灣交通部長林佳龍在文章刊出隔天，便在自身推特上發文：「二十年前，安村美佐子女士和女兒第一次來到臺灣。在山上迷路的時候，多虧某位司機大哥才抵達目的地，連回程的車子都安排好了。「人們真是親切呀！」，安村女士於是迷上了臺灣。您與臺灣又有什麼樣的邂逅呢？ 如果可以請和我說說。」同時也用日文發表了相同內容。林佳龍部長有過日本留學經驗，因此也懂日文。

臺灣的玄關之一，桃園國際機場所在的桃園市市長鄭文燦也在其官方推特帳號上以日文發文：「聽說很多日本朋友不能到臺灣旅行、吃不到臺灣美食，都陷入「臺灣LOSS」症候群，開始想念充滿人情味的臺灣。等新冠疫情結束後，請大家務必到臺灣玄關桃園拜訪，到大溪遊玩、吃客家粄條，充分享受桃園人的熱情。有人是 #台灣LOSS 的嗎？」，被轉推高達200次以上，許多人也以贊同與感謝回應。

前述2人都是民進黨知名政治家，都可能成為臺灣下一世代的領袖，繼蔡英文總統之後角逐領導地位的人才。