台灣人的「日本LOSS」，能藉由「腦內旅行」治療嗎？

隨著新型冠狀肺炎疫情擴大，全世界陷入前所未有的類鎖國時代。為了防疫，外出必須配戴口罩、與他人保持距離、無法聚會聚餐、待在家中的時間暴增...，生活模式徹底地被改變。因為各國出入境限制讓「出國旅行」這件事情變成遙不可及；每五人就有一人去過日本旅行，號稱世界第一親日的台灣哈日族們，在被宣告無法前往日本之後，他們的內心都是怎麼想的呢？他們又是如何來排解自己想念日本、想去日本旅行的強烈慾望呢？身為哈日代表的筆者道出台灣這幾個月來流行現象與她個人的心境變化。

騙自己的「偽出國」 星期天上午我在Sukiya吃烤魚早餐定食，幻想自己正在橫濱旅行。星期二下午我在Komeda喝下午茶，大口吃著冰與火鬆餅，幻想自己正在名古屋旅行。星期三晚上我去大阪王將吃著煎餃，幻想自己正在大阪旅行。星期四中午我去了薩利亞親子餐廳點了一份比薩，瘋狂喝著飲料吧幻想自己正在東京旅行。星期五的下午，我在伊藤久右衛門點了抹茶聖代與抹茶咖哩飯，細細品嚐抹茶的芳香，幻想自己正在京都旅行。星期六的晚上，我去摩斯漢堡點了一份柚子雪酪冰淇淋，幻想自己正在高知縣旅行…。 自從因為新型冠狀肺炎疫情在全球嚴重擴散之後，無法去日本的我每天都是這樣讓自己進行「腦內旅行」，瘋狂地在台灣尋找日本味，用味覺欺騙自己、讓自己有「偽出國」的錯覺。 「腦內旅行」是2020年的新造語。這是指在腦內進行旅行幻想，接近冥想的一種狀態。因為是幻想，所以能前往任何想去的地點與國家、除了免費也無時間上的限制，想出發就出發、想回來也能馬上回來(笑)。不用訂機票也不用趕往機場，「腦內旅行」無疑是最經濟且有效率的一種轉換心情的新型療法。 進行腦內旅行必須藉由某個異國人事物的刺激、引發自己回想起從前旅行時的種種畫面。嚴格說起來，腦內旅行想要成功，當事者必須曾經有去過現場。可能有人會問說：「那沒有去過當地的人也能進行腦內旅行來催眠自己嗎？」我的答案是：執行起來會有一些困難度。除非你的大腦中已經存有與當地相關的大量資訊與畫面，否則你得到的結果將會是一趟沒有什麼內容、乏味的旅程。 我突然想起曾看過一部科幻片的情節，也許不久的將來人類真的就可以購買他人的旅行記憶來讓自己體驗前所未有的「腦內旅行」。要是真有那麼一天，旅行記憶將會變成一個賺錢的新素材。到時候會誕生「旅行記憶家」這個新職業、「記憶旅行社」也會如雨後春筍般攻佔了旅遊市場也說不定？ 與「腦內旅行」同時誕生的還有「線上旅行」這個新玩法。「線上」無疑就是透過網路來執行，藉由看影片、看資訊來滿足自己的旅行慾望。有不少網友跟我說，他們會天天在谷歌網頁搜尋想去的日本地名，看看地圖或3D街景來慰藉自己想去日本的心情。 日本有數間鐵路公司就推出「線上乘車體驗」，觀看者可透過車掌的車窗影像來欣賞沿途的鐵道風景、聽著列車行走的聲音來一趟「偽鐵道之旅」。有間鐵路公司還因此募集到可觀的車資捐款，暫時化解了營運上的困難。只是，結束腦內旅行或線上旅行之後，我的內心仍是無比空虛，甚至比出發前更空虛。因為空氣的味道、周遭交談的語言、眼前的街景仍是自己生活中熟悉的國度，日常的環境再度提醒自己，我還是沒有出國。

哈日族痛苦的無聲吶喊 喜歡日本數十年，從未想過有一天會無法前往日本，這對哈日的我來說，無疑是一個晴天霹靂。上一次到日本是2020年2月下旬，明明才幾個月之前我卻感覺好像是好幾年前、非常非常久遠的事了。當時我人在大阪與和歌山旅遊。一如往常我去了南船場的美容院燙了頭髮、去了我最喜歡的道頓崛吃了美味的章魚燒；去了梅田車站逛地下商店街、逛電器百貨、在和歌山見了好朋友、然後在AEON開心購物、最後帶著滿滿的戰利品心滿意足地回了台灣。 那時全球雖已陸續有新冠肺炎疫情的消息傳出、但出國入境後卻還不用進行14天隔離，所以仍是有不少人繼續「進行旅行」。沒想到很多從海外回到台灣的旅客都證實感染了新冠肺炎，且人數眾多、死亡人數也上升。直到3月17日，台灣疫情指揮中心宣布日本、美國三個州與其他19個國家旅遊警示升為第三級，如非必要與非急迫避免前往，而這些國家的旅客除了非必要也不得進入台灣，台灣進入鎖國狀態。 而且從3月19日起，所有自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天； 要到這時我才深深感受到，不，應該說全台灣人這才深深感受到「嚴重性」，從那時之後，新冠肺炎疫情已經一發不可收拾、全球進入了鎖國時代。 當日本被列為＜旅遊警示第三級國家＞這個消息一公布之後，網路一片哀聲連連，原本計畫前往日本旅遊的人紛紛開始退機票、飯店、租車、參觀票券…，三月份對哈日族來說是「取消日本旅行一切預約的焦頭爛額月」。台灣政府也針對因疫情影響擬出了旅遊退費的標準。但是到了這個時候，仍是有不願意放棄一絲希望，將機票延後至六月、八月以後的人。 說真的，我也是其中之一人。3月份我還抱持著可能過幾個月之後，馬上又可以去日本的天真心態。只是，每天看日本新聞報導，日本國內感染人數不段高升、終於在7月29日，日本國內一天感染人數突破一千人的新聞發布之後，我的內心宛如被宣告了死刑一般。日本疫情失控中，這也代表下一趟能前往日本的日子，將會更是遙遙無期了…。

不能去日本是前所未有的世紀大噩耗 從2月份回到台灣之後之幾個月以來，我發現自己好像越來越萎靡不振，我生病了，我得了不能去日本的憂鬱症。無論做什麼事情都提不起勁、每天都覺得心情低落、沒有元氣。我嚴重掉髮、兩眼無神、臉色很差、然後心中彷彿有一個空洞，常常會莫名的想哭。宛如突然被強迫跟心愛的人分手後的那種心痛、悲傷與錯愕。外加分分秒秒都有非常強烈的思念感向心中襲來。從無法接受這個事實到默默地說服自己，都說治療分手最好的良藥就是「時間」，但越叫自己不要去想，就越會去想。越不能去，就越想去。時間越過越久、內心的無力感也日漸擴大。這與以往想去日本卻不能馬上出發的心情是截然不同的。 基本上台灣的哈日族在結束一段日本旅行後都會興致勃勃地繼續策畫下一趟的日本之旅，杏子也是如此。據我所知每年固定存一筆旅費、固定在某幾個月份前往日本玩的大有人在。春天到日本賞櫻花、夏天去日本看祭典、看煙火大會、秋天去日本賞楓葉、冬季到日本滑雪、年底到日本跨年…。去日本收集各鐵道公司的車站紀念章、去日本各地收集寺廟的朱印、買當地限定的土產、吃美食、吃車站便當、逛超市、逛藥妝店、逛商店街瘋狂掃貨；去日本玩早已成為台灣人年度計畫中的重要行程之一。每一年都因為可以去日本，讓工作更有衝勁、讓心情有所寄託、讓生活更多采多姿，也創造出許多美好的回憶。 不能去日本，我失去了人生最大的樂趣與生活的目標，也開始忌妒起那些住在日本的台灣人。只要一看到他們在社群網站上所發布的日本最新商品情報、旅遊景點與美食的照片時、我就會莫名地焦慮起來。忌妒跟羨慕其實是劃上等號的。是的，我承認我羨慕他們，能在我們不能前往的日本隨處旅遊、繼續生活著。這陣子在臉書上最常出現的字句就是：「好想去日本喔」、「好懷念喔」、「想起上次我來這裡玩的時候…。」有關日本的話題，大家的留言幾乎都是對日本的「緬懷」字句居多。 原本2020年是令哈日族非常期待的一年。因為有東京奧運。試想人的一生可以遇見幾次奧運盛事呢？自從2013年國際奧委會宣布選出第32屆（2020年）夏季奧林匹克主辦城市是東京的時候，除了日本全國上下一片歡聲鼓舞之外，在台灣的哈日族們也超級興奮，性急的人甚至立刻開始擬出「2020年東京奧運朝聖之旅」之行程。1964年的東京奧運沒有機會參與，這個事隔57年後的機會說什麼也不能錯過，絕對要排除萬難讓自己到現場去見證這歷史性的一刻。 為了迎接7年後的奧運盛事，東京都內展開了大規模的建設。斥資重建國立競技場、選手村、賽場的規劃、選出聖火傳遞者的名單、鐵道車站的翻新擴建、大型商場與購物中心的陸續誕生；每看到一個東京奧運相關新消息就讓我開心好久，這七年內我每年都去日本、看著奧運開幕日期的倒數計時數字越來越接近，期待感也越來越高昂。然而原本應該要發生的這一切美好事物，都因為疫情而被強迫停擺了。 「如果沒有這個疫情的發生，那該有多好？如果有時光布就好了，好想要回到沒有武肺疫情的時代…。」我看著家中各種色彩的口罩，再看著握在手中的護照，滿心無奈地自言自語著。

「報復性消費」變相紓壓行為台灣國內延燒中 伴隨著因為無法出國、無法群聚、走到哪裡都要保持社交距離避免感染，長期宅在家中後所累積的無形巨大壓力，在台灣政府成功控制住疫情之後，台灣人也開始紛紛出籠，在七月份的振興三倍券的發行與國內安心旅遊補助的助瀾之下，台灣引爆了「報復性消費」的現象。 這個比「腦內旅行」更為實際，因為你實際可以看到、吃到、住到、玩到、用到。將體內沉睡已久的享樂基因一次全部喚醒、讓興奮指數破表。報復什麼？報復不能出國所帶來的苦痛與折磨。報復疫情帶來的無形壓力。花錢就對了！台灣人把原本計畫要用在海外旅行上的費用，加上領到的振興三倍券，全部拿出來在台灣國內盡情、奢華地揮灑使用。吃美味的大餐、買一直捨不得買的高價商品與電器用品、住高級酒店、搭飛機或搭郵輪在國內旅遊，這樣說好像不太好，但真的是拜疫情所賜，原本奄奄一息的旅遊業界因報復性消費現象的延燒，讓台灣國旅的需求度飆到最高點。 即使仍有疫情，七月下旬就有超多人飛去澎湖看一年一度的花火節，遊客人山人海，幾乎把現場擠爆，網友拍下影片說：「這簡直就是跨年的狀態啊」。是的，物極必反、壓抑久了負面情緒終究會爆發。這種前所未有、反常理的消費行為就是目前解除台灣人被禁足後苦悶症狀的救命神丹。當然也有比較理智的人，決定繼續將旅費存起來，只要存多一點，這樣下回去日本就能來一趟「報復奢華之旅」。