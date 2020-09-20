揚善懲惡，痛快之極，淋漓盡致：《半澤直樹》憑什麼這麼火？社會 文化 生活 娛樂
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疫情爆發，無法出門，閑著沒事可做，又聽說有很多歌舞伎演員出演這部劇，出於好奇，於是就從精選集開始看了起來。
如今已慢慢步入夕陽產業的銀行，在劇中被描述成能夠搖撼社會的「邪惡之徒」，這個設定，略有穿越之印象；而4位歌舞伎演員也都飾演了重要角色，讓人心生一種在看歷史劇的「錯覺」，因而可以沒有包袱地放心觀看。
除了猶如舞臺亮相般誇張的面部表情之外，一些臺詞設計使用了歌舞伎的技巧，還有些場景讓人感到是在致敬歌舞伎的名場面，將大眾心目中對歌舞伎的印象又做了更進一步的戲劇化處理。總之一切都很誇張，揚善懲惡，有種漫畫感。正因為劇中的世界，游離於現實，因此觀眾可以盡情地享受那種揚眉吐氣的舒暢爽快之感。
現實世界給不了的娛樂效果
現實世界太過紛繁複雜，在當今這個時代，善惡之類概念的分界線越來越模糊。我認為不僅日本這樣，全世界都如此。在經濟高速發展時期，人們曾覺得經濟不斷向好就是善的，大家都毫不迷惘，儘管一起往前衝就是了。然而，如今這個時代，僅僅追求經濟發展真的就好嗎？——很多人都抱有這樣的疑問。對政治領袖感到不滿，可又想不出讓誰來接班。
這種看不到未來的現實世界，就算如實地描寫出來，也只會是致鬱的，起不到娛樂治癒的效果。所以，竟然這樣乾脆就把它做成漫畫般的感覺，這或許正是《半澤直樹》成功的原因吧。
半澤直樹即便被人算計，陷入窘境，走投無路，最後的最後還是能像觀眾期待的那樣，全都「加倍奉還」給了對手。類型化的東西給人帶來安心感。其實大家心裡都很清楚，現實世界裡才不會有這麼好的事呢。也正因如此，半澤直樹的「打臉」行動撫慰了大眾的心，在週日晚間播放後，它會令觀眾精神為之一振：「好！明天繼續努力吧。」
《半澤直樹》為歌舞伎帶來了什麼？
歌舞伎演員出演電視劇和話劇並非始於現在，但他們的演技跟電視劇要求的截然不同。以往歌舞伎演員出演電視劇時，都會拼命避免出現「歌舞伎腔」，盡可能滿足電視劇的要求，展現真實自然的表演風格。而這卻在某種程度上影響了他們中的一些人在歌舞伎舞臺上的表演，無法表現出格局更大的角色的情緒張力，甚至有人還被批評演技退步。
然而在《半澤直樹》裡，有時候表演風格甚至比歌舞伎的戲劇腔更為誇張。不僅歌舞伎演員，就連半澤直樹的扮演者堺雅人的表演也極度誇張，在現實生活中是根本不可能存在的。很明顯，這是此劇追求的表演風格，期待的就是它營造出的效果吧。在這裡電視被漫畫化了。
歌舞伎並不是真正意義的古典藝術，它作為「聚客掙票房」的娛樂而成立。沒有觀眾，一切都免談。它一方面保持著古典藝術的要素，但又不使古典滲入骨髓，以免變得枯燥無趣。因此，為了討不同時代觀眾的喜歡，歌舞伎不斷融入新鮮事物，與時俱進，這便是它的前提。從這個意義來說，或許《半澤直樹》能成為一個契機，讓之前從未看過歌舞伎的人，把目光投向歌舞伎。
不過，《半澤直樹》中的歌舞伎，是過分戲劇化了的歌舞伎，並非真正的歌舞伎，所以在這一點上，我不希望被觀眾誤解。
歌舞伎原本就有漫畫性因素，我覺得這點跟《半澤直樹》完美結合在了一起，不過，雖然是漫畫式的，但它描寫的故事主題卻是永恆的人情與人性，還有被代代相傳繼承下來的演技。如果有人因《半澤直樹》而對歌舞伎產生了興趣，來歌舞伎劇場看過後，我不希望他哈哈大笑說「跟電視劇一樣！」，那樣就太嚇人了。
半澤的妻子花，日本男人的意淫？
與誇張的、超出想像地齷齪的銀行家們相比，上戶彩飾演的妻子花不僅人畜無害，還像是住在另一個世界裡一樣，看了以後你會徹悟，「啊啊，日本男人還是一成不變地喜歡這樣的女人呀。」
花對半澤的工作並沒有很深的理解，不是一個對等的存在。但是她很可愛，雖然迷迷糊糊懵懵懂懂的，但有時又在無意之間收集到一些對半澤有用的資訊。然後半澤就會一把抱住她：「花，幹得漂亮！」「得妻若此，夫複何求！」這便是日本男人的心願。
看過希區考克（Sir Alfred Hitchcock）的電影，就能一眼看出在那個時代人人都愛金髮美女。但是，美國電影也在不斷改變。女主角的形象越來越多樣化，都開始描寫強悍的女性和自力更生的女性了。相比之下，日本男人還真是「專情」，這樣的國家也是罕見呢。
女觀眾看了可能會笑吧：「哈哈，果然男人還是喜歡這樣的女人啊，真是簡單嘛。」將來如何我不知道，不過直到目前，當銀行員的妻子，有經濟保障，可以過上不錯的生活。如果放棄對愛情的幻想，告訴自己「結婚就是經濟行為」的話，那麼扮演一下男人喜歡的女人，過上輕鬆自在的生活，或許在本性上，花就是這種很現實的女人吧。
意識不到這一點，還能讓男人口口聲聲地說「要是討個花那樣的老婆就好了」，這大概就是因為《半澤直樹》是個完成度很高的意淫爽劇吧。
標題圖片：左起，香川照之（時事）、堺雅人（共同Images）、片岡愛之助（共同Images）