揚善懲惡，痛快之極，淋漓盡致：《半澤直樹》憑什麼這麼火？

疫情爆發，無法出門，閑著沒事可做，又聽說有很多歌舞伎演員出演這部劇，出於好奇，於是就從精選集開始看了起來。

如今已慢慢步入夕陽產業的銀行，在劇中被描述成能夠搖撼社會的「邪惡之徒」，這個設定，略有穿越之印象；而4位歌舞伎演員也都飾演了重要角色，讓人心生一種在看歷史劇的「錯覺」，因而可以沒有包袱地放心觀看。

除了猶如舞臺亮相般誇張的面部表情之外，一些臺詞設計使用了歌舞伎的技巧，還有些場景讓人感到是在致敬歌舞伎的名場面，將大眾心目中對歌舞伎的印象又做了更進一步的戲劇化處理。總之一切都很誇張，揚善懲惡，有種漫畫感。正因為劇中的世界，游離於現實，因此觀眾可以盡情地享受那種揚眉吐氣的舒暢爽快之感。

現實世界給不了的娛樂效果

現實世界太過紛繁複雜，在當今這個時代，善惡之類概念的分界線越來越模糊。我認為不僅日本這樣，全世界都如此。在經濟高速發展時期，人們曾覺得經濟不斷向好就是善的，大家都毫不迷惘，儘管一起往前衝就是了。然而，如今這個時代，僅僅追求經濟發展真的就好嗎？——很多人都抱有這樣的疑問。對政治領袖感到不滿，可又想不出讓誰來接班。

這種看不到未來的現實世界，就算如實地描寫出來，也只會是致鬱的，起不到娛樂治癒的效果。所以，竟然這樣乾脆就把它做成漫畫般的感覺，這或許正是《半澤直樹》成功的原因吧。

半澤直樹即便被人算計，陷入窘境，走投無路，最後的最後還是能像觀眾期待的那樣，全都「加倍奉還」給了對手。類型化的東西給人帶來安心感。其實大家心裡都很清楚，現實世界裡才不會有這麼好的事呢。也正因如此，半澤直樹的「打臉」行動撫慰了大眾的心，在週日晚間播放後，它會令觀眾精神為之一振：「好！明天繼續努力吧。」