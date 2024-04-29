大谷翔平、山本由伸…道奇隊野心勃勃欲以巨額投資稱霸大聯盟

10年7億美元所顯示出的勁旅雄心

在大聯盟裡，資金實力的雄厚與否與對於勝利的渴求未必總是一致。

即便面臨經濟上的限制，仍有不少球隊能以有限的預算打造出強大陣容。反之，也有許多球隊儘管資金充裕，卻在補強戰力與培養球員方面落後不前。近年的美國職棒大聯盟裡，即便球隊奪得世界冠軍，隨後也常因主力球員年薪飆漲，而不得不陸續以「大拍賣」的交易方式釋出強將，導致戰力瞬間削弱的情形時有所見。

事實上，自1998年洋基隊3連霸以來，截至上個球季為止，再無球隊能蟬聯世界大賽冠軍。維持頂尖戰力並非易事。反過來說，這也意味著每支球隊都有機會奪冠，可謂「群雄逐鹿」的「戰國時代」。

在如此情勢之下，向來被譽為「西岸勁旅」的洛杉磯道奇隊為了鞏固常勝軍的根基，成為名副其實的大聯盟霸主，不惜投下巨資，邁出關鍵的一大步。其象徵正是從天使隊以自由球員身份（Free Agent ，FA）加盟的大谷翔平。

從2013年開始，過去的這11年間，道奇隊取得7連霸，共10度於美國聯盟西區封王。2020年更登上世界冠軍的巔峰。2023年球季結束後，道奇隊展開大舉補強戰力的行動，幾乎攻佔休賽季的所有話題。

大谷翔平成為自由球員後，果不其然地如預期般引發多支球隊的激烈爭奪。在談判交涉期間，社交平台上甚至出現追蹤疑似大谷搭乘的私人飛機航線等情況，毫無根據的不實消息滿天飛，演變成異於以往的例外事態。



道奇隊自1883年成立以來，曾7度奪得世界大賽冠軍，但進入21世紀後，僅在2020年奪冠一次，2020年10月27日，美國德州（路透）

儘管大谷的經紀人團隊對於各球隊與媒體進行嚴格的資訊管控，但另一方面，道奇隊總教練戴夫・羅伯茲（Dave Roberts）卻在去年12月的冬季會議期間公開表示：「獲得大谷是我們的首要任務。」

道奇隊不僅在大谷於2013年自花卷東高畢業時就著手爭取，在2017年休賽季期間，大谷希望透過「入札制度」（旅日球員取得海外自由球員資格前轉戰大聯盟的制度，英語為「Posting System」）轉戰大聯盟之際，他們也晉身最終的面試階段，被視為有望成功簽下大谷的球隊之一。

當時道奇隊不僅派出王牌左投克雷頓‧柯蕭等人參與談判，展現出極大誠意，但因國家聯盟並無指定打擊制度（Designated Hitter，DH），大谷最終選擇與美國聯盟的天使隊簽約。即便如此，道奇隊在大谷心中留下了明確而深刻的好印象。



大谷於花卷東高時期，在高校棒球選拔賽中對戰大阪桐蔭高校，擔任先發投手。與現在相比，大谷當時顯得格外清瘦，2012年3月21日，兵庫縣甲子園球場（時事）

此次的自由球員談判最終由大谷自己決定加盟道奇隊，空前的轉隊風波就此塵埃落定。

合約內容創下職業運動史上的最高紀錄，10年期間的合約總價高達7億美元。更特別的是，直到2033年的10年之間，年薪為200萬美元，其後直至2043年，每年將以「延遲支付」的方式領取6800萬美元。

這個可說是非比尋常的「延遲支付」合約，來自於大谷本身提出的構想。對道奇隊而言，在未來10年間，將得以控制球員的薪資總額，進而可以更加靈活地運用資金。大谷的心願是希望道奇隊在未來數季可以持續穩定地補強戰力，維持接近世界冠軍的最近距離。

面對大谷提出將年薪總額的97%以「延遲支付」方式領取的要求，道奇隊營運總裁安德魯・佛里曼（Andrew Friedman）欣然接受這個提議，並提到：「這對大谷來說至關重要。」此外，合約裡更納入一項條款：若在10年契約期間內，球隊老闆馬克・華特（Mark Walter）或總裁佛里曼離職，大谷將有權終止合約。這意味著，從管理階層到球隊編制，再到球員本人，將真正地「同舟共濟」，朝著共同目標奮戰到底。