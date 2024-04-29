大谷翔平、山本由伸…道奇隊野心勃勃欲以巨額投資稱霸大聯盟

大谷翔平、山本由伸…道奇隊野心勃勃欲以巨額投資稱霸大聯盟運動 國際 財經
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
10年7億美元所顯示出的勁旅雄心
在大聯盟裡，資金實力的雄厚與否與對於勝利的渴求未必總是一致。
即便面臨經濟上的限制，仍有不少球隊能以有限的預算打造出強大陣容。反之，也有許多球隊儘管資金充裕，卻在補強戰力與培養球員方面落後不前。近年的美國職棒大聯盟裡，即便球隊奪得世界冠軍，隨後也常因主力球員年薪飆漲，而不得不陸續以「大拍賣」的交易方式釋出強將，導致戰力瞬間削弱的情形時有所見。
事實上，自1998年洋基隊3連霸以來，截至上個球季為止，再無球隊能蟬聯世界大賽冠軍。維持頂尖戰力並非易事。反過來說，這也意味著每支球隊都有機會奪冠，可謂「群雄逐鹿」的「戰國時代」。
在如此情勢之下，向來被譽為「西岸勁旅」的洛杉磯道奇隊為了鞏固常勝軍的根基，成為名副其實的大聯盟霸主，不惜投下巨資，邁出關鍵的一大步。其象徵正是從天使隊以自由球員身份（Free Agent ，FA）加盟的大谷翔平。
從2013年開始，過去的這11年間，道奇隊取得7連霸，共10度於美國聯盟西區封王。2020年更登上世界冠軍的巔峰。2023年球季結束後，道奇隊展開大舉補強戰力的行動，幾乎攻佔休賽季的所有話題。
大谷翔平成為自由球員後，果不其然地如預期般引發多支球隊的激烈爭奪。在談判交涉期間，社交平台上甚至出現追蹤疑似大谷搭乘的私人飛機航線等情況，毫無根據的不實消息滿天飛，演變成異於以往的例外事態。
儘管大谷的經紀人團隊對於各球隊與媒體進行嚴格的資訊管控，但另一方面，道奇隊總教練戴夫・羅伯茲（Dave Roberts）卻在去年12月的冬季會議期間公開表示：「獲得大谷是我們的首要任務。」
道奇隊不僅在大谷於2013年自花卷東高畢業時就著手爭取，在2017年休賽季期間，大谷希望透過「入札制度」（旅日球員取得海外自由球員資格前轉戰大聯盟的制度，英語為「Posting System」）轉戰大聯盟之際，他們也晉身最終的面試階段，被視為有望成功簽下大谷的球隊之一。
當時道奇隊不僅派出王牌左投克雷頓‧柯蕭等人參與談判，展現出極大誠意，但因國家聯盟並無指定打擊制度（Designated Hitter，DH），大谷最終選擇與美國聯盟的天使隊簽約。即便如此，道奇隊在大谷心中留下了明確而深刻的好印象。
此次的自由球員談判最終由大谷自己決定加盟道奇隊，空前的轉隊風波就此塵埃落定。
合約內容創下職業運動史上的最高紀錄，10年期間的合約總價高達7億美元。更特別的是，直到2033年的10年之間，年薪為200萬美元，其後直至2043年，每年將以「延遲支付」的方式領取6800萬美元。
這個可說是非比尋常的「延遲支付」合約，來自於大谷本身提出的構想。對道奇隊而言，在未來10年間，將得以控制球員的薪資總額，進而可以更加靈活地運用資金。大谷的心願是希望道奇隊在未來數季可以持續穩定地補強戰力，維持接近世界冠軍的最近距離。
面對大谷提出將年薪總額的97%以「延遲支付」方式領取的要求，道奇隊營運總裁安德魯・佛里曼（Andrew Friedman）欣然接受這個提議，並提到：「這對大谷來說至關重要。」此外，合約裡更納入一項條款：若在10年契約期間內，球隊老闆馬克・華特（Mark Walter）或總裁佛里曼離職，大谷將有權終止合約。這意味著，從管理階層到球隊編制，再到球員本人，將真正地「同舟共濟」，朝著共同目標奮戰到底。
共同擁有對於「勝利的執著信念」
去年12月14日，大谷首次身披道奇隊17號球衣，在球隊主場的道奇球場舉行加盟記者會。他再次吐露對於6年大聯盟生涯從未踏入的季後賽之渴望，以及奪冠的雄心壯志。今年7月5日，他將邁入三十。「老實說，沒有人知道我還能打多久的棒球。」大谷難得地談及職棒生涯的未來展望，並繼續說道：
「（獲勝的）優先順序是第一，獲勝是目前對我來說最重要的事，我將竭盡全力，希望能成為奪冠不可或缺的關鍵人物。」
在大谷決定加盟後，球隊營運總裁佛里曼認真嚴肅地表示：
「今後無論面臨什麼情況，我們都會繼續補強戰力。」
誠如所言，道奇隊透過交易從坦帕灣光芒隊換來快速球高達100英里（160.9公里）的先發右投泰勒・葛拉斯諾（Tyler Allen Glasnow），並以5年1.35億美元的條件延長續約。更加值得一提的是，大谷在葛拉斯諾正式簽約後，特別錄製一段影片，承諾要「為他擊出全壘打」，展現出為勝利助攻的姿態。由此可見，大谷在賽場外的存在感已開始引人注目。
道奇隊與透過「入札制度」尋求轉戰大聯盟的歐力士猛牛隊投手山本由伸進行直接協商之際，除了大谷外，還有穆奇・貝茲、佛萊迪・佛里曼、威爾・史密斯共4位球員同席，並在餐敘間極力遊說山本加盟。
最終，山本以12年3.25億美元的天價合約與道奇達成協議，創下大聯盟投手史上的最高紀錄。去年12月27日，山本在道奇球場舉行的加盟記者會上，以簡潔明快的話語表達決定加盟道奇隊的原因：
「我內心懷抱著持續贏球的強烈渴望，這是決定加盟之際的優先考慮因素。即使大谷選擇其他球隊，我可能還是會加盟道奇。」
他強調對於勝利的執著，似乎與大谷的想法不謀而合。
道奇隊完成空前的大規模戰力補強後，外界對他們的期望更上層樓。博彩公司預測今年的世界大賽，道奇隊是壓倒性的奪冠熱門。即便如此，總教練羅伯茲仍興奮地表示，大谷的加盟是「我們夢寐以求之事」。他明白，「常勝」是球隊義不容辭的責任，世界大賽的奪冠重擔亦勢必落在肩上。
「我知道外界將寄予我們最高期望。但對於道奇隊的歷史而言，這是值得銘記於心的偉大日子。我們正處於運動界的中央核心。」
萬眾矚目，時時刻刻感受壓力，對於帶領頂尖職業球隊的總教練羅伯茲來說，正是心中所求。
「我熱愛這個位置，我們想要的就是贏球而已。」
之所以選在「本季」巨額投資的原因
大谷加盟的意義不僅在於幫助球隊贏得漫長的例行賽與季後賽。由於他幾乎每場比賽都會擔任「指定打擊」出賽，憑藉其爆發性的人氣，本來直至前季就相當可觀的觀眾人數，預計將進一步大幅攀升。目前主場道奇球場的門票已是一票難求，隨著票價高漲，成為難以取得的搶手門票。
此外，廣告收入與周邊商品的銷售額亦有望大幅增加。根據關西大學名譽教授宮本勝浩的估計，大谷轉隊在2024年將帶來約533億5200萬日圓的經濟效益。若考慮到大谷未來10年都將為道奇効力，道奇隊的資產價值勢必躍升至世界頂尖行列。從這個角度來看，在去年休賽季網羅處於球員巔峰期的大谷，可謂最佳時機。
對於目前的道奇隊而言，目標並不僅僅止於打進季後賽。唯有贏得季後賽總冠軍，最後方能展現勝利的笑顏。
據説在談判期間，球團老闆們的話語令大谷印象深刻。
「老闆曾說過：『道奇隊過去10年的經歷，我認為未竟全功。』光從這點來看，便能得知大家想贏的決心非常強烈，因而令我難以忘懷。我認為，最重要的還是全隊上下同心協力，朝著獲勝的相同目標邁進。」
3月20日，美國職棒大聯盟首度於韓國首爾舉辦例行賽的開幕戰。由道奇隊對決教士隊，終場逆轉超前，旗開得勝。無論是日本或美國的職棒聯盟，大谷都是初次對決達比修，但在首打席便擊出安打，全場戰績為2支安打、1分打點，賽後神清氣爽地回顧這場比賽：
「新球季首戰可以贏球，實在是很好的開始。球隊始終緊咬對手，沒有放棄，靠著頑強韌性，終於成功逆轉勝，這對球隊而言意義重大。」
大谷不會因一時得失而影響心情。
毋庸置疑的是，作為志在稱霸聯盟的道奇隊靈魂人物，大谷翔平已大步邁開堅實有力的步伐，朝著遠大目標奮勇前進。
標題圖片：大谷翔平在與老東家天使隊進行熱身賽前，於休息區展露笑顏，2024年3月5日，美國亞利桑那州（時事）