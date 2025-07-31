北方海域的昆布快消失？海水升溫對水產造成的影響

昆布是和食中「高湯文化」背後的重要推手，但它近年在北方海域的漁獲量大幅減少一事卻鮮為人知？海洋暖化也正在加劇，生物的分布和整體生態系正出現劇烈變化。

從未經歷過的高海水溫度 位在北海道東部知床半島的羅臼町，是以高級昆布聞名的「羅臼昆布」產地。然而近年來，由於海水溫度異常升高，導致昆布無法順利生長的情況越加嚴重，令當地業者深感憂心。

乾燥後的羅臼昆布。由於能熬出風味濃厚的高湯而廣受歡迎（山本智之攝影） 以2023年秋天為例，羅臼町沿岸海域的海水表面溫度曾一度高達25度。當地漁民難掩震驚地表示，這是他們「從未經歷過的高海水溫度」。 昆布是一種生長在寒冷海域的海藻。當海水溫度過高時，容易導致昆布根部變弱、脫落，出現所謂的「根腐病」，進而影響其正常生長。

專注於昆布捕撈作業的漁民，2024年7月，北海道羅臼町（山本智之攝影） 羅臼昆布分為從海底採收的「天然昆布」，以及以繩索架設方式在海中培養的「養殖昆布」。據説這一年最受影響的是「養殖昆布」，多位生產者的收獲量減少了5成至8成不等。

30年內減少至3分之1 2023年日本昆布產量中，天然昆布占69.5％，約7成，養殖昆布則占約3成。 以都道府縣來看，北海道出產的昆布（含天然與養殖）占了日本國產昆布總量的約95%（同年）。雖然從生物學角度來看，昆布的分布範圍最南可達太平洋側的茨城縣北部、日本海側的青森縣北部，但實際上，日本絕大多數昆布都生產於北海道沿岸。 也就是說，日本昆布的豐收與否，幾乎視北海道的狀況而定。但這30年來，整體產量已下滑至過去的3分之1。不只是羅臼，北海道其他的昆布產地皆呈現減產趨勢。 根據北海道水產物檢查協會今年4月公布的數據，2024年度北海道的昆布產量為8213公噸，首度跌破萬噸大關（見棒狀圖）。近年因全球暖化造成海水溫度上升，被認為是導致產量大幅減少的主要原因。 部分昆布品種未來恐將絕跡？ 如果全球暖化持續加劇，昆布的未來將難以想像。北海道大學的研究團隊針對海帶目的11種海藻進行了電腦模擬，分析海水升溫可能造成的分布變化。 研究結果指出，即使是聯合國政府間氣候變遷小組（IPCC）第五次評估報告中，預測本世紀末地表氣溫上升幅度為 1.1 至 2.6 度的「RCP4.5」中度暖化情境下，日本海域的長昆布、貓足昆布、細絲昆布、厚葉根昆布等4種昆布未來消失的機率很高。如果是溫室氣體持續高排放的「RCP8.5」高位情境，隨著海水進一步升溫，三石昆布等共6種昆布未來也可能從日本沿岸絕跡。

日曬乾燥的長昆布，2023年6月，北海道根室市（山本智之攝影）

孕育豐饒海洋的「流冰」也減少 北海道北側的鄂霍次克海沿岸，每到冬天就會漂來大量流冰。所謂的流冰，是指海水結冰後形成的海冰中，沒有固定在岸邊、而是在海面漂流的冰層。鄂霍次克海的西伯利亞與庫頁島沿岸，受到來自大陸的寒冷季風影響，會產生大量海冰，隨後在風及洋流的推動下向南漂流，最終形成流冰，抵達北海道近海。

鄂霍次克海的流冰，2025年2月（山本智之攝影） 然而，這裡也出現「海洋暖化」的影響。根據日本氣象廳的資料，鄂霍次克海的海冰面積正持續減少（見折線圖）。換言之，最大海冰範圍平均每10年就縮減5.6萬平方公里，相當於鄂霍次克海總面積中，每10年就有約3.5％的海冰消失。 根據超級電腦進行的預測研究顯示，若全球暖化持續加劇，即便未來的溫室氣體排放量遵循 IPCC 所提出的最新「低排放情境」，到了 2050年，鄰近北海道、北緯46度以南的鄂霍次克海，其流冰面積也將縮減至1994年至2017年平均值的3分之1。 在溫室氣體中度排放的情境下，到了2050年，流冰面積預估將縮減至僅剩4分之1，若是高排放情境，甚至可能降至5分之1。有研究指出，未來某年，北海道沿岸有可能完全看不到流冰的蹤影。 扇貝也受到波及？ 流冰已成為北海道「冬季的觀光象徵」，但它的價值遠不只如此。 這些流冰中含有大量來自阿穆爾河等大陸河川的鐵分。每年春天，漂抵北海道近海的流冰開始融化，鐵分也隨之釋放到海中。受到這股營養源刺激，鄂霍次克海每到春季會出現植物性浮游生物的大量繁殖。這些浮游生物是支撐整個海洋生態系的基礎，像是北海道名產「扇貝」就是以它們為主要食物來源。 如同預測研究所示，若未來漂抵北海道鄂霍次克海沿岸的流冰大幅減少，將可能對扇貝等各種豐富海產帶來負面影響。

因流冰減少而備受關注的天然扇貝，2023年10月，北海道鄂霍次克海海底（山本智之攝影） 由此可見，「海洋暖化」不只是單純讓海水升溫、改變物種的分布範圍， 更可能進一步改變整個生態系，以更複雜的形式影響水產資源。