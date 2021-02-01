感謝生命，面對生命──訪女獵手Nozomi

Nozomi於2018年從東京移居到茨城，並取得「陷阱狩獵」的執照。同時製作各種與狩獵相關知識的YouTube視訊，近來在各界受到矚目。但是，她在數年前還是穿著高跟鞋跑業務，每天吃超商便當的普通上班族。她是如何從電玩般追著業績數字的日子，變成每天面對動物性命的生活呢？

日本人每當吃飯時都會說「itadaki-masu」（類似中文裡的「開動了」），其中蘊含著對「吃下（動植物的）生命」，感謝牠們成為自己活下去的能量。生為日本人，從小長大的成長過程中，或多或少都會聽過這樣的故事。然而今天生活在遠離產地的大都會，往往習慣了乾乾淨淨被包裝好的蔬菜和肉品，而忘記了它是經過什麼過程來到眼前，也因而希釋了對生命的感恩之念。 Nozomi丟棄都市上班族的生活，於3年前移居至筑波山下的茨城縣，每天過著正視生命的生活。 只因為想守住爺爺的菜田 Nozomi決定移居到茨城縣，是在祖父葬禮的當天。 大學畢業後在東京工作，擔任業務，穿著高跟鞋穿梭大都會的高樓大廈。她並不討厭這樣的工作。建立目標、確立策略，猶如電玩般一關一關攻下的感覺讓她覺得非常有趣。一大早離開家，上班加班到末班車的時間，即使得假日上班也不推辭，為達到業績而貫注全力。但是，今天她回想起那段日子時，覺得自己只不過是個工作狂罷了。 天天吃著超商的便當和泡麵，飲食習慣極為不健康的情況下，與學生時代相比，Nozomi胖了10公斤，精神上也時常陷入不穩定的狀態。Nozomi的祖父母擔心她這樣的生活，常常寄送自己種植的蔬菜包裹。每當Nozomi吃下這些蔬菜時，往往感受到生命的脈動、感覺自己「活著」。Nozomi形容這種感覺就像爺爺種的菜為她注入了能量。邊吃著蔬菜邊想像，如果能夠每天吃到這麼好吃的蔬菜，每天的生活多麼幸福啊。 因此，祖父葬禮後，聽到祖母說：「我一個人沒有辦法繼續耕作菜田和維持賣菜攤位」，讓Nozomi無法束手旁觀，馬上和堂兄弟們商量決定繼承。做好準備，待數年後大家一起來務農，耕作並運營爺爺留下來的菜田和攤位。 Nozomi在東京的時候曾因為身體不適，為了改變體質參加瑜珈教室，後來努力取得瑜珈老師的資格。取得資格後，為訓練自己，又接了許多瑜珈教室的老師工作。過了一段時間，肯定自己能經營瑜珈教室且同時務農的時候，下定決心離開從學生時代生活了10多年的東京，移居到茨城縣。 對於突然移居鄉下，Nozomi並非沒有不安。從大都市的東京突如其來的「外人」，是否能被鄉下的窄小社區社會所接納。倏地進入高齡化社會的地區，能不能和年長者圓融相處，這些對年輕女生來說還是未知數。 但開始在這裡生活後，這些不安都成了杞人憂天。 「當你在菜田時，鄰居就會過來很親切地跟你說『你在幹什麼呢？』知道你家沒有種水菜，會帶著水菜來並說著『我們家太多了吃不下，你拿一點去吃吧』。有趣的是，這種事在這裡都是很普通的。」 在東京的公寓生活，簡單打個招呼為常態，所謂的「鄰居來往」幾乎不大可能發生。甚至不關心、不干涉成為理所當然。鄉下生活則是180度大轉變。並非感覺被人干涉，反而是一種有人默默關心自己，擔心自己的溫暖感受。 接觸農業之後，自然而然對生產者生出感謝之念，自己也希望耕作安心安全的食物。 「以前在東京時，看到超市裡包裝的漂漂亮亮的蔬菜時，完全不會考慮到它是怎樣被種植的。但當你居住在農業地區時，有時會遇見噴撒農藥的場面。當自己成為生產者一方時，就強烈希望為消費者提供安心又安全的蔬菜。」