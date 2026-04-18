北へ北へと歩を進めていた桜前線が津軽海峡を渡り、4月のうちに札幌でも桜が満開を迎えた。
2026年 各地のソメイヨシノ開花状況
札幌方気象台は24日、ソメイヨシノの標本木が満開になったと発表した。昨年より3日早く、平年よりも12日早い。3月16日の高知・岐阜・山梨の開花宣言から始まった桜前線の北上は、1カ月半でゴールを迎えた。
3月中〜下旬に開花した地域では花は散り、若葉が青々と芽吹き、早くも初夏の気配。春の名残を楽しみたいならば、少し標高の高い花見名所を訪ねてみては？
|開花
|満開〈予想日〉
|鹿児島
|3月27日
|4月5日
|福岡
|3月24日
|4月3日
|高知
|3月16日
|3月31日
|広島
|3月19日
|3月30日
|大阪
|3月26日
|4月3日
|京都
|3月23日
|3月30日
|名古屋
|3月17日
|3月30日
|金沢
|3月29日
|4月3日
|東京
|3月19日
|3月28日
|仙台
|3月31日
|4月4日
|札幌
|4月18日
|4月24日
出所 : 気象庁
〈東京近郊・桜コレクション〉
【資料】
- 気象庁「2026年のさくらの開花状況」
バナー写真 : 札幌市の中島公園の桜（フォトAC）