北へ北へと歩を進めていた桜前線が津軽海峡を渡り、4月のうちに札幌でも桜が満開を迎えた。

2026年　各地のソメイヨシノ開花状況

札幌方気象台は24日、ソメイヨシノの標本木が満開になったと発表した。昨年より3日早く、平年よりも12日早い。3月16日の高知・岐阜・山梨の開花宣言から始まった桜前線の北上は、1カ月半でゴールを迎えた。

3月中〜下旬に開花した地域では花は散り、若葉が青々と芽吹き、早くも初夏の気配。春の名残を楽しみたいならば、少し標高の高い花見名所を訪ねてみては？

  開花 満開〈予想日〉
鹿児島 3月27日 4月5日
福岡 3月24日 4月3日
高知 3月16日 3月31日
広島 3月19日 3月30日
大阪 3月26日 4月3日
京都 3月23日 3月30日
名古屋 3月17日 3月30日
金沢 3月29日 4月3日
東京 3月19日 3月28日
仙台 3月31日 4月4日
札幌 4月18日 4月24日

出所 : 気象庁

〈東京近郊・桜コレクション〉

小田原城 = 神奈川県小田原市（フォトAC）/ 戦国大名・小田原北条氏の居城だった。関東大震災で全壊し、現在の天守閣は1960年に復興されたもの
小田原城 = 神奈川県小田原市（フォトAC）/ 戦国大名・小田原北条氏の居城だった。関東大震災で全壊し、現在の天守閣は1960年に復興されたもの
三渓園=横浜市中区（フォトAC） / 明治期に製紙・生糸貿易で財をなした実業家・原三渓が開園した広大な日本庭園
三渓園=横浜市中区（フォトAC） / 明治期に製紙・生糸貿易で財をなした実業家・原三渓が開園した広大な日本庭園
こだま千本桜=埼玉県本庄市（フォトAC） / 川の両岸約5キロにわたって1100本の桜が植えられている
こだま千本桜=埼玉県本庄市（フォトAC） / 川の両岸約5キロにわたって1100本の桜が植えられている
さきたま古墳公園 = 埼玉県行田市（フォトAC） / 5世紀後半から7世紀はじめころまでに作られた9基の大型古墳が群集
さきたま古墳公園 = 埼玉県行田市（フォトAC） / 5世紀後半から7世紀はじめころまでに作られた9基の大型古墳が群集
花見川サイクリングコース = 千葉市花見川区・美浜区（フォトAC） / 花見川に沿って約13キロの長いサイクリングコースが続く
花見川サイクリングコース = 千葉市花見川区・美浜区（フォトAC） / 花見川に沿って約13キロの長いサイクリングコースが続く
茂原公園 = 千葉県茂原市（フォトAC） / 2850本もの桜が植えられ、「日本桜名所100選」にも選ばれている。3月中旬から約1カ月の夜のライトアップは幻想的
茂原公園 = 千葉県茂原市（フォトAC） / 2850本もの桜が植えられ、「日本桜名所100選」にも選ばれている。3月中旬から約1カ月の夜のライトアップは幻想的
北条大池 = 茨城県つくば市（フォトAC）/ 筑波山麓の灌漑用の池。山並みを背景に桜が咲き競う
北条大池 = 茨城県つくば市（フォトAC）/ 筑波山麓の灌漑用の池。山並みを背景に桜が咲き競う

【資料】

バナー写真 : 札幌市の中島公園の桜（フォトAC）