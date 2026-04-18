北へ北へと歩を進めていた桜前線が津軽海峡を渡り、4月のうちに札幌でも桜が満開を迎えた。

札幌方気象台は24日、ソメイヨシノの標本木が満開になったと発表した。昨年より3日早く、平年よりも12日早い。3月16日の高知・岐阜・山梨の開花宣言から始まった桜前線の北上は、1カ月半でゴールを迎えた。

3月中〜下旬に開花した地域では花は散り、若葉が青々と芽吹き、早くも初夏の気配。春の名残を楽しみたいならば、少し標高の高い花見名所を訪ねてみては？