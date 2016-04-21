熊本県で大きな被害が出た4月14日夜の強い地震から、21日で1週間。熊本、大分両県では今も1日70～80回にものぼる余震が続き、9万人以上が避難している。長びく避難生活のストレスから、高齢者を中心に震災関連死する人も出ている。降雨による新たな土砂災害発生も懸念される。

死者48人、関連死11人

熊本県によると、20日午後現在、地震による死者は48人。このほか土砂崩れに巻き込まれた可能性が高いなど、安否不明者が3人いる。住宅損壊は各自治体による状況の把握が進み、全壊が約1500棟、被害総数は8600棟前後に達した。

熊本県の被害状況（4月20日現在）

死者 48人 関連死 11人 安否不明 3人 負傷者 1153人（うち重症210人） 避難所数 623カ所 避難者 9万2314人 住宅被害 全壊1484棟 半壊1324棟 被害分類未確定含め全体で8600棟程度 断水 約9万8400戸

（熊本県まとめ）

20日現在、県外から派遣された緊急消防援助隊の約2000人が活動。自衛隊は人員約2万4000人、航空機135機を投入し、物資輸送や給水、避難者への給食提供に当たっている。