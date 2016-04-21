熊本県で大きな被害が出た4月14日夜の強い地震から、21日で1週間。熊本、大分両県では今も1日70～80回にものぼる余震が続き、9万人以上が避難している。長びく避難生活のストレスから、高齢者を中心に震災関連死する人も出ている。降雨による新たな土砂災害発生も懸念される。
死者48人、関連死11人
熊本県によると、20日午後現在、地震による死者は48人。このほか土砂崩れに巻き込まれた可能性が高いなど、安否不明者が3人いる。住宅損壊は各自治体による状況の把握が進み、全壊が約1500棟、被害総数は8600棟前後に達した。
熊本県の被害状況（4月20日現在）
|死者
|48人
|関連死
|11人
|安否不明
|3人
|負傷者
|1153人（うち重症210人）
|避難所数
|623カ所
|避難者
|9万2314人
|住宅被害
|全壊1484棟
|半壊1324棟
|被害分類未確定含め全体で8600棟程度
|断水
|約9万8400戸
（熊本県まとめ）
20日現在、県外から派遣された緊急消防援助隊の約2000人が活動。自衛隊は人員約2万4000人、航空機135機を投入し、物資輸送や給水、避難者への給食提供に当たっている。