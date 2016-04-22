Неделю назад началась серия разрушительных землетрясений в Кумамото, первое из которых случилось ночью 14 апреля. В префектурах Кумамото и Ойта и сейчас продолжаются толчки по 70-80 раз в день, эвакуировано около 90 тысяч человек. От стресса долгого пребывания в эвакуационных центрах умирают люди, в основном пожилого возраста. Предполагается вероятность новых оползней из-за сильных дождей.
48 погибших, 11 смертей, связанных с землетрясением
По данным администрации преф. Кумамото, на вторую половину дня 20 апреля насчитывалось 48 погибших, трое пропало без вести, и очень вероятно, что их засыпало оползнем. Силами местных общин проводится подсчёт пострадавших жилых домов. На данный момент известно о 1500 полностью разрушенных домах и 8600 таких, которые были повреждены.
Ущерб от землетрясения в преф. Кумамото (на 20 апреля)
|Погибших
|48 чел.
|Умерло по причинам, связанным с землетрясением
|11 чел.
|Местонахождение неизвестно
|3 чел.
|Травмировано
|1153 чел. (в т. ч. тяжело – 210 чел.)
|Кол-во эвакуационных центров
|623
|Эвакуированных
|92 314 чел.
|Ущерб жилым домам
|Полностью разрушено 1484
|Полуразрушено 1324
|Повреждены, степень ущерба пока не определена 8600
|Осталось без водоснабжения
|Около 98 400 домов и квартир
(Сводка администрации преф. Кумамото)
К 20 апреля из других префектур на помощь приехало около 2000 пожарных. Задействовано также 24 000 военнослужащих Сил самообороны, 135 воздушных суден, которые доставляют эвакуированным вещи, продукты и воду.