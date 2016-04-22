Неделю назад началась серия разрушительных землетрясений в Кумамото, первое из которых случилось ночью 14 апреля. В префектурах Кумамото и Ойта и сейчас продолжаются толчки по 70-80 раз в день, эвакуировано около 90 тысяч человек. От стресса долгого пребывания в эвакуационных центрах умирают люди, в основном пожилого возраста. Предполагается вероятность новых оползней из-за сильных дождей.

48 погибших, 11 смертей, связанных с землетрясением

По данным администрации преф. Кумамото, на вторую половину дня 20 апреля насчитывалось 48 погибших, трое пропало без вести, и очень вероятно, что их засыпало оползнем. Силами местных общин проводится подсчёт пострадавших жилых домов. На данный момент известно о 1500 полностью разрушенных домах и 8600 таких, которые были повреждены.

Ущерб от землетрясения в преф. Кумамото (на 20 апреля)

Погибших 48 чел. Умерло по причинам, связанным с землетрясением 11 чел. Местонахождение неизвестно 3 чел. Травмировано 1153 чел. (в т. ч. тяжело – 210 чел.) Кол-во эвакуационных центров 623 Эвакуированных 92 314 чел. Ущерб жилым домам Полностью разрушено 1484 Полуразрушено 1324 Повреждены, степень ущерба пока не определена 8600 Осталось без водоснабжения Около 98 400 домов и квартир

(Сводка администрации преф. Кумамото)

К 20 апреля из других префектур на помощь приехало около 2000 пожарных. Задействовано также 24 000 военнослужащих Сил самообороны, 135 воздушных суден, которые доставляют эвакуированным вещи, продукты и воду.