新型コロナウイルス感染拡大で「Go Toトラベル」が全国一斉停止、自衛隊が北海道などに看護師派遣、金銭授受疑惑で東京地検が吉川貴盛元農相の事務所に家宅捜索など、2020年12月の日本の出来事を振り返る。

2

自民党の吉川貴盛元農林水産相（70）は、大手鶏卵生産会社の前代表から現金を受け取ったとされている疑惑の浮上を受けて、党の役職を全て辞任した。22日には健康上の問題を理由に衆院議員を辞職。東京地検特捜部は吉川氏から任意で事情聴取し、25日、札幌市にある吉川氏の地元事務所などの家宅捜索を始めた。

関連記事

自民・吉川氏、党役職を辞任＝現金授受明かさず

吉川元農水相が議員辞職＝現金授受疑惑で事実上の引責

3

NTTドコモは、データ通信容量20ギガバイトの割安な新料金プランを、来年3月から月額2980円（税別）で提供すると発表した。ソフトバンクも22日、データ通信容量20ギガバイトで月額2980円（税別）の携帯電話料金プランを公表した。

4

関西電力大飯原発3、4号機（福井県おおい町）をめぐり、福井県など11府県の住民127人が原子力規制委員会の設置変更許可処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は「規制委の判断には不合理な点がある」とし、処分を取り消した。

関連記事

大飯原発の設置許可取り消し＝規制委判断「不合理」―原発訴訟で初・大阪地裁

6

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、探査機「はやぶさ2」から分離されたカプセルを豪州南部の砂漠で回収した。14日には、カプセル内で黒い砂粒を多数見つけたと発表。政府は17日、「はやぶさ2」のプロジェクトチームに内閣総理大臣顕彰を贈った。

関連記事

はやぶさ2のカプセル回収＝豪着地「完璧な状態」―小惑星の試料、分析へ・ＪＡＸＡ

カプセル内に黒い砂確認＝はやぶさ２、小惑星「りゅうぐう」由来―ＪＡＸＡ

7

元東京大学学長で文部相などを務めた物理学者の有馬朗人氏が、死去したことが分かった。90歳。

関連記事

有馬朗人氏死去、90歳＝元東大学長、文相

8

岸信夫防衛相は、新型コロナウイルス感染者の急増で医療体制が逼迫（ひっぱく）する北海道旭川市に陸上自衛隊所属の看護師ら10人を派遣すると発表した。同省は11日、大阪府にも陸自中部方面隊の7人の派遣を発表した。

関連記事

北海道・旭川に自衛隊看護師＝10人、医療逼迫で―大阪派遣も週内決定

9

政府は、西日本の養鶏場を中心に致死率の高い高病原性鳥インフルエンザが相次いで発生していることを受け、関係閣僚会議を開いた。早期に全国の養鶏場で一斉に緊急消毒を実施することや、感染後の迅速な態勢づくりなどを確認した。

14

菅首相は政府の観光支援策「Go Toトラベル」を、12月28日から来年1月11日まで全国一斉に一時停止すると表明した。

関連記事

ＧｏＴｏ全国一斉停止＝12月28日から1月11日まで―支援金最大月120万円

政府は、全世代型社会保障検討会議を開き、最終報告をまとめた。75歳以上の医療費窓口負担を2022年度後半から、単身世帯で年収200万円以上の人を2割に引き上げる。

関連記事

医療費２割「年収200万以上」＝75歳以上、政府会議で最終報告

15

政府は、一般会計の追加歳出が21兆8353億円となる第3次補正予算案を決めた。新型コロナウイルス感染症の拡大防止策や収束後を見据えた経済構造の転換などに支出する。2020年度歳出総額は当初予算の約1.7倍の175兆6878億円となる。

関連記事

コロナで膨張、今年度歳出175兆円＝ＧｏＴｏ延長に１兆円―３次補正を閣議決定

神奈川県座間市のアパートで男女9人の遺体が見つかった事件で強盗・強制性交殺人罪などに問われた白石隆浩被告（30）の裁判員裁判の判決が東京地裁立川支部であり、求刑通り死刑が言い渡された。

関連記事

白石被告に死刑判決＝「史上まれに見る悪質さ」―座間９遺体・東京地裁支部

16

新潟県などで降った大雪で、関越自動車道と上越自動車道で立ち往生が発生した。関越自動車道では、17日に上り線で1750台、下り線で350台が巻き込まれた。

関連記事

立ち往生が解消＝関越道大雪、発生２日―新潟

アニメ制作会社「京都アニメーション」（京都市）で昨年、36人が死亡した放火殺人事件で、京都地検は、殺人や現住建造物等放火などの罪で青葉真司容疑者を起訴した。

関連記事

京アニ放火、青葉容疑者を起訴＝刑事責任問えると判断―殺人罪などで京都地検

17

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の政府間委員会は、日本が提案していた「伝統建築工匠の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」を無形文化遺産に登録すると決めた。

関連記事

18

米製薬大手ファイザーは、厚生労働省に新型コロナウイルスワクチンの薬事承認を申請した。新型コロナワクチンの申請は日本国内では初めて。

22

日本国内での新型コロナウイルス感染症による累計死者数が、3000人を超えた。

関連記事

国内死者、3000人超＝1カ月で1000人増―新型コロナ

24

安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前夜に開催した夕食会の費用補填（ほてん）をめぐり、東京地検特捜部は4年分の夕食会収支約3000万円を記載しなかったとして、政治資金規正法違反（不記載）罪で配川博之公設第1秘書（61）を略式起訴した。安倍氏は嫌疑不十分で不起訴処分とした。

関連記事

安倍前首相を不起訴＝公設秘書は略式起訴―「桜」夕食会・東京地検

安倍氏「桜」めぐり謝罪＝国会答弁「事実に反した」―25日に衆参議運委出席

26

厚生労働省は英国から帰国新型コロナウイルス感染した男性パイロットから、コロナの変異種が確認されたと発表した。空港検疫以外での変異種確認は初めて。政府は28日から全ての国・地域からの外国人の入国を原則停止することを決めた・

関連記事

変異種、検疫以外で初確認＝英から帰国の機長と家族―新型コロナ

30

大納会を迎えた東京株式市場は、日経平均株価の終値が前日比123円98銭安の2万7444円17銭で終えた。年末の株価としては31年ぶりの高水準。

関連記事

【動画】大納会株価､31年ぶり高値 2万7444円､コロナで乱高下 金融緩和でマネー流入

バナー写真 : 大雪で関越自動車道上り線塩沢石打インター手前（新潟県南魚沼市）で立ち往生した車両の列（時事）