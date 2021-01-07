Временная приостановка по всей стране действия программы Go To Travel из-за распространения коронавируса, отправка младшего медицинского персонала Сил самообороны в префектуру Хоккайдо, обыск сотрудниками Токийской окружной прокуратуры офиса бывшего министра сельского, лесного и рыбного хозяйства Ёсикавы в связи с подозрениями в получении денег от предпринимателя и другие события декабря 2020 г.

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Член Либерально-демократической партии, бывший министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Ёсикава Такамори (70 лет) ушел в отставку со всех партийных постов в связи с появлением подозрений о том, что он получал деньги от бывшего президента одной из крупных фабрик по производству яиц. Двадцать второго декабря он ушел с поста депутата Палаты представителей, сославшись на проблемы со здоровьем. Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провел его опрос на добровольной основе, а 25 декабря начал обыски в местном офисе Ёсикавы в городе Саппоро и в других местах.

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Компания NTT Docomo объявила, что с марта наступающего года она намерена предлагать льготный тарифный план, предусматривающий трафик до 20 гигабайт, за 2980 йен в месяц (без учета налога на потребление). Компания SoftBank 22 декабря объявила о введении плана абонентской платы за мобильную телефонную связь с трафиком до 20 гибабайт, за 2980 йен в месяц (без учета налога на потребление).

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Рассмотрев иск 127 жителей 11 префектур, в том числе Фукуи, требовавших отменить решение Японской комиссии по ядерной энергии, связанное с параметрами сейсмостойкости реакторов №3 и №4 атомной электростанци «Ои» (расположена в городе Ои, преф. Фукуи), Осакский окружной суд вынес постановление об отмене, отметив, что «В решении Комиссии имеются нерезонные положения».

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Японское агентство по освоениею аэрокосмического пространства (JAXA) подобрало в пустыне в южной части Австралии спускаемую капсулу, выпущенную космическим зондом «Хаябуса-2». Четырнадцатого декабря агенство объявило, что в капсуле обнаружено большое количество песчинок черного цвета. Семнадцатого декабря правительство направило группе, которая занимается реализацией проекта «Хаябуса-2», благодарность премьер-министра.

Руководитель проекта Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) Цуда Юити (второй справа) на пресс-конференции по случаю прибытия капсулы с образцами, выпущенной астероидным зондом «Хаябуса-2».

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Стало известно о смерти бывшиего ректора Токийского университета, служившего в Министерстве просвещения и других организациях физика Аримы Акито. Ему было 90 лет.

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Министр обороны Киси Нобуо объявил о направлении младшего медицинского персонала сухопутных Сил самообороны в количестве 10 человек в город Асахикава префектуры Хоккайдо, где система медицинского обслуживания оказалась перегружена в связи с быстрым ростом числа инфицированных коронавирусом. Одиннадцатого декабря Министерство обороны также объявило о направлении семи человек из состава Ценральной группы сухопутных Сил самообороны в префектуру Осака.

Совещание в Больнице Ёсиды общества «Кэйюкай», куда был откомандирован младший медицинский персонал Сил самообороны. Снимок предоставлен канцелярией Объединенного штаба Министерства обороны (© Jiji Press)

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Правительство провело совещание министров кабинета в связи с рядом вспышек высокопатогенного птичьего гриппа, ведущего к высокой смертности поголовья, на птицефермах, расположенных главным образом в западной части Японии. Участники подтвердили реализацию таих мер как скорейшая общая экстренная дезинфекция на птицефермах всей страны, быстрое создание условий для восстановления после инфекции и др.

Птицеферма в городе Кинокава префектуры Вакаяма, где начали забой птицы в связи с появлением случаев птичьего гриппа. Снимок предоставлен городом Кинокава преф. Вакаяма (© Jiji Press)

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Премьер-министр Суга Ёсихидэ сообщил о временном прекращении по всей стране с 28 декабря по 11 января действия правительственной программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel.

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Правительство Японии приостановило программу поддержки туризма Go To Travel для предотвращения распространения инфекции

На Совете по изучению социального обеспечения для всех поколений правительство завершило подготовку итогового доклада. Со второй половины 2022 финансового года лица в возрасте 75 лет и старше в одиночных домохозяйствах с годовым доходом от 2 млн йен будут оплачивать 20% стоимости медицинского обслуживания.

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Правительство Японии утвердило проект третьего дополнительного бюджета, предусматривающего расходы на сумму 21 трлн 825 млрд 300 млн йен. Средства предназначены для финансирования мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа, а также по структурному изменению экономики после окончания пандемии. Таким образом общая сумма расходов 2020 финансового года увеличилась примерно в 1,7 раза относительно первичного бюджета, достигнув 175 трлн 687 млрд 800 млн йен.

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На судебном процессе с участием общественных судей по делу, возбужденному после обнаружения в одной из квартир в городе Дзама префектуры Канагава останков 9 мужчин и женщин, канагавский филиал Токийского окружного суда вынес Сираиси Такахиро, обвиняемому в грабеже и сексуальном насилии, отягченных убийством, смертный приговор в соответствии с запросом прокуратуры.

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В результате сильного снегопада в префектуре Ниигата и других местах остановилось движение автотранспорта на платных скоростных автомагистралях Канъэцу и Дзёэцу. На автомагистрали Канъэцу 17 декабря оказались блокированы 1 750 автомобилей в столичном направлении и 350 – в направлении от столицы.

Окружная прокуратура Киото предъявила обвинения в убийстве и поджоге обитаемого здания подозреваемому Аобе Синдзи в связи с поджогом в прошлом году студии «Киото анимэйшн» (г. Киото), в результате которого погибли 36 человек.

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Межправительственный комитет Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение зарегистрировать в качестве нематериального культурного наследия «традиционные навыки, методы и знания, используемые для сохранения и передачи наследия деревянной архитектуры в Японии».

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Американская компания-гигант фармацевтической промышленности Pfizer подала Министерству здравоохранения, труда и социального обеспечения заявку на одобрение вакцины против коронавируса нового типа. Заявка на вакцину от коронавируса подана в Японии впервые.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры предъявил обвинения по упрощенной процедуре первому секретарю бывшего премьер-министра Абэ Хаикаве Хироюки (61 год) в нарушении Закона о регулировании политических фондов за невнесение в отчетность за четыре года расходов на сумму около 30 млн иен на оплату ужинов, которые устраивались для сторонников премьер-министра Абэ Синдзо в канун мероприятий по любованию цветущей сакурой. В отношении Абэ было принято решение не предъявлять обвинений ввиду недостаточности оснований.

На пресс-конференции в связи с судебным решением не выдвигать обвинений в связи с нарушениями отчетности о банкетах для сторонников, проводившихся в канун «Собраний для любования сакурой», бывший премер Абэ Синдзо дает объяснения и приносит извинения (© Jiji Press)

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения сообщило о подтверждении заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 пилота, вернувшегося из Великобритании. Случай подтверждения заражения этой новой разновидностью вируса за пределами аэропортовых карантинных служб произошел впервые. Правительство Японии приняло решение с 28 декабря в принципе приостановить въезд в страну иностранных граждан из всех стран и регионов.

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В Японии выявлены заражённые новым штаммом коронавируса за пределами аэропорта

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На момент закрытия Токийской фондовой биржи индекс Nikkei по сравнению с предыдущим днём понизился на 123,98 йендо 27 444,17 йен, став самым высоким индексом конца года за последний 31 год.

Фотография к заголовку: Вереница автомобилей, остановленных сильным снегопадом на скоростной автомагистрали Канъэцу в направлении Токио близ развязки Сиодзава Исиути, преф. Ниигата, город Минамиуодзу (© Jiji Press)