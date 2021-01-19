新冠疫情蔓延导致政府全面叫停“Go To Travel去旅行”活动、自卫队向北海道等地派遣护士、东京地方检察厅对涉嫌收受钱款的原农林水产大臣吉川贵盛的事务所展开入室搜查……，请看2020年12月日本要闻回顾。

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因被曝涉嫌收受某大型鸡蛋生产企业前董事长的现金，自民党籍原农林水产大臣吉川贵盛（70岁）辞去了所有党内职务，之后于22日，又以健康问题为由辞去了众议员职务。东京地方检察厅特侦部在自愿配合原则下对吉川贵盛进行了问询调查，并于25日对其位于札幌市的事务所等场所启动了入室搜查。

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NTT DoCoMo宣布将从2021年3月起，以每月2980日元（不含税）的价格提供20G流量的特惠新套餐。软银也于22日公布了月资费2980日元（不含税）的20G流量套餐。

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围绕关西电力大饭核电站3号、4号机组（福井县大饭町）运转问题，福井县等11个府县的127名民众提起诉讼，要求撤销原子能规制委员会作出的设置变更许可决定，大阪地方法院对此作出判决，认为“规制委的判断存在不合理之处”，撤销了该处理决定。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）从澳洲南部沙漠成功回收从“隼鸟2号”探测器上分离的返回舱。14日，该机构宣布在返回舱内发现了大量黑色砂砾。日本政府于17日向“隼鸟2号”项目组颁发了内阁总理大臣奖。

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据悉，原东京大学校长、担任过文部科学大臣等职务的物理学家有马朗人于日前离世，享年90岁。

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防卫大臣岸信夫宣布，将派遣10名隶属于陆上自卫队的护士前往因新冠病毒感染者激增导致医疗系统资源紧张的北海道旭川市。该省11日宣布还会向大阪府派遣陆上自卫队中部方面部队的7名护士。

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鉴于西日本等地区的养鸡场相继发生高致死率的高致病性禽流感，日本政府相关阁僚召开会议，确认将尽快在全国各个养鸡场全面实施紧急消毒，并建立感染后的快速应对机制。

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首相菅义伟表示将于2020年12月28日至2021年1月11日期间，在全国范围全面暂停政府此前推出的观光支援项目“Go To Travel去旅行”。

日本政府召开全年龄层型社会保障研讨会议，汇总形成了最终报告。从2022年度下半年开始，针对年收入超过200万日元的单身家庭的75岁以上老人，医疗费个人负担比例将上调至20%。

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政府敲定了第三次补充预算案，一般会计追加开支达21.8353万亿日元，将用于新冠疫情防控对策和着眼于疫情平息后的经济结构转型等工作。2020年度财政支出总额为175.6878万亿日元，大约为初始预算的1.7倍。

针对神奈川县座间市一公寓内发现9具男女遗体的案件，东京地方法院立川分院举行了审判员审判，按检方量刑建议，判处被控犯有抢劫、强制性交杀人罪的被告人白石隆浩（30岁）死刑。

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新潟县等地普降大雪，导致关越自动车道（高速公路）和上越自动车道交通受阻。17日，关越自动车道上行线和下行线分别有1750和350辆车受困，进退不得。

针对动漫制作公司“京都动画”（京都市）去年36人死亡的纵火杀人案件，京都地方检察厅以杀人和对有人建筑纵火等罪名起诉了嫌犯青叶真司。

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联合国教科文组织（UNESCO）政府间委员会决定将日本政府申报的“传统建筑工匠技艺 旨在传承木造建筑物的传统技术”列入非物质文化遗产名录。

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美国制药巨头辉瑞公司向厚生劳动省申请批准使用其新冠疫苗。这是日本国内首款申请上市的新冠疫苗。

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日本国内感染新冠病毒的死亡人数累计超过3000人。

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针对前首相安倍晋三的后援会为“赏樱会”前夜举办的晚餐会填补资金缺口一事，东京地方检察厅特侦部认定四年里没有登记入账晚餐会收支共计约3000万日元，以违反《政治资金规正法》罪名对公设第一秘书配川博之（61岁）提起了简易诉讼。因缺乏足够证据证明安倍知晓此事，检方决定不予起诉。

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厚生劳动省宣布，从一名自英国返回日本的男飞行员身上检测出变异新冠病毒。这是首次在机场以外的检疫中发现变异病毒。日本政府决定从28日起原则上禁止所有国家和地区的外国人入境。

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东京股票市场迎来收官日，日经平均指数较前日下跌123.98点，收盘报27444.17点，创下31年来最高年终收盘点位。

标题图片：车辆被大雪封堵在新潟县南鱼沼市关越自动车道上（时事社）

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