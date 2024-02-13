元旦发生震度达7级的能登半岛地震后，次日羽田机场又发生一架日航客机与海上保安厅飞机碰撞起火事件，新年伊始，灾祸不断。自民党派阀“黑金”事件曝光后成立的政治革新本部发布中期报告，但其中并未提及“彻底废除派阀”，政治革新最终能否完成？造成36人死亡的京都动画制作公司（京阿尼）纵火杀人案被告人青叶真司被判处死刑。喜讯方面，JAXA的SLIM探测器精准登陆月面……，请看2024年1月日本要闻回顾。

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石川县能登地区发生里氏7.6级地震。该县志贺町测得的最大震度(*1)达7级。截至1月29日，该县共有238人遇难。

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东京羽田机场一架日本航空公司客机与海上保安厅飞机发生碰撞起火。客机上的机组人员及乘客共计379人全部安全逃生，海上保安厅飞机上除机长以外的5人全部不幸死亡。

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在第100届箱根驿传赛(*2)中，青山学院大学以10小时41分25秒的成绩打破历史记录，时隔两年再次（第7次）夺冠。

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创作过《激写》系列等摄影作品的知名摄影师筱山纪信因年迈离世，享年83岁。

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职业拳击四大组织超最轻量级统一拳王井上尚弥被美国专业杂志评选为2023年年度最佳拳击手，成为首个获此殊荣的日本人。

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围绕自民党派阀“政治资金派对”回扣事件，东京地方检察厅特侦部以涉嫌违反《政治资金规正法》为由，对安倍派众议员池田佳隆实施了逮捕。

宫崎骏导演执导的《你想活出怎样的人生》获得美国金球奖最佳长篇动画电影奖。

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经纪公司吉本兴业发布消息称，旗下搞笑组合DOWNTOWN成员松本人志将暂停综艺活动。按照公司的解释，出现性丑闻报道后，松本将专注于处理相关诉讼。

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演唱过《雨之慕情》《船歌》等歌曲的著名歌手八代亚纪所属经纪公司发布消息称，八代亚纪已于2023年12月30日因急性间质性肺炎离世，享年73岁。

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为推动冲绳县美军普天间基地搬迁至边野古一事，日本政府已着手在地基松软的大浦湾一侧实施改良工程。13天前，日本政府代替冲绳县政府，按“代执行”程序对地基改良工程设计变更事宜进行了审批。冲绳县方面对工程开工表达了强烈不满。

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日经平均指数时隔约34年重新站上35000点大关，连续3日刷新泡沫经济破灭后的高点。

自民党“政治革新本部”召开首次会议。全部38人中，包括身处“黑金”事件旋涡中的安倍派10人和二阶派2人在内，6个派阀的议员占到了七成比例。

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岸田文雄首相首次视察能登半岛地震灾区，表示将把2024年度预算案中的预备费增加一倍至1万亿日元。

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九段理江的《东京都同情塔》获得芥川奖，河崎秋子的《相残》和万城目学的《八月的御所运动场》获得直木奖。

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2021年在甲府市杀害一对夫妇，时年19岁的“特定少年(*3)”被告人被判处死刑。作为“特定少年”的被告被判处死刑的情况尚属首次。

共产党委员长志位和夫卸任，政策委员长田村智子接替其出任委员长，她成为该党首位女性委员长。

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在自民党“政治资金派对”回扣事件中，会计主管被立案调查的安倍、二阶、岸田三个派阀决定解散。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）的SLIM小型无人探测器于0时20分登陆月面。这是日本首次成功登月，成为继前苏联、美国、中国和印度之后全球第五个在月球成功着陆的国家。

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自民党“政治革新本部”发布了党改革中期报告。其中并未提及彻底废除派阀，而是允许派阀以“政策集团”的形式继续存在。

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围绕造成36人死亡的京都动画纵火杀人案件，京都地方法院对被控杀人等罪名的被告人青叶真司进行了陪审员审判，并按检方要求判处被告死刑。

JAXA发布消息称，日本首次登月的SLIM探测器实现了精准着陆，与预定目标着陆点误差不到100米，并且首次成功使用多波段光谱相机拍摄月面图像，通过搭载的小型探测机器人拍摄了机体图像。

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据悉，警视厅公安部对一名疑似桐岛聪（70岁）的男子实施了问讯调查。桐岛聪曾在上世纪70年代制造连环爆炸案，因涉嫌违反《爆炸物取缔罚则》而被通缉，已潜逃半个世纪之久。1月29日，该男子在医院住院期间死亡。

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17岁小将小田凯人击败英国选手休伊特，首次夺得澳网轮椅男单冠军。

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丰田自动织机公司发布消息称，旗下汽车用柴油发动机，在测试过程中存在违规行为。丰田汽车决定暂停使用了该发动机的“兰德酷路泽”等国内外10款汽车的出货。

丰田汽车工会向工会成员提交了春斗(*4)执行方案，要求公司支付相当于7.6个月工资的一次性报酬。

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2023年日本新车出口同比增加16%至442万辆，不及中国的491万辆，失去全球第一的宝座。

标题图片：小型机器人LEV-2拍摄的月面景象。图片右侧的黄色块状物是SLIM探测器。近处两侧可以看到LEV-2的车轮 ©JAXA/多美/株式会社索尼集团/同志社大学（路透社）

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