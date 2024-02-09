زلزال يضرب شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا في يوم رأس السنة الجديدة، والهبوط الدقيق الناجح للمركبة التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية على سطح القمر، كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2024.

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زلزال بقوة 7,6 درجة يضرب شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مما تسبب في هزة من المستوى السابع على مقياس شدة الزلازل الياباني في بلدة شيكا. وحتى التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني، كانت هناك 238 حالة وفاة مؤكدة داخل المحافظة.

أحد المبانى المنهارة في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا. التقطت الصورة في 4 يناير/ كانون الثاني 2024. (© رويترز)

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طائرة ركاب من طراز إيرباص A350 تابعة للخطوط الجوية اليابانية تصطدم بعد وقت قصير من هبوطها على أحد المدارج في مطار هانيدا مع طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني من طراز (دي هافيلاند كندا داش 8) كانت تستعد للإقلاع، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في كلتا الطائرتين. وقد نجا جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية، بينما لقى 5 من أصل 6 من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الياباني مصرعهم.

طائرة الخطوط الجوية اليابانية تشتعل فيها النيران في مطار هانيدا في الثاني من يناير/ كانون الثاني. (© رويترز)

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وفاة شينوياما كيشين، الذي اشتُهر بالتقاطه صورة الممثل جون لينون و أونو يوكو على غلاف ألبوم (دبل فانتسي)، عن عمر يناهز 83 عامًا.

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إينوأُيه ناؤيا يصبح أول ملاكم ياباني يحصل على لقب مقاتل العام من قبل مجلة (زا رينغ) الأمريكية.

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النيابة العامة بطوكيو تلقي القبض على النائب بمجلس النواب، إيكيدا يوشيتاكا، للاشتباه في عدم إبلاغه عن الإيرادات، كجزء من التحقيقات في فضيحة العمولات بالحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد تم تقديم لائحة الاتهام إليه في 26 يناير/ كانون الثاني.

فيلم (الصبي ومالك الحزين) للمخرج ميازاكي هاياؤ يحصد جائزة الـ جولدن غلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل.

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وكالة المواهب يوشيموتو كوغيو تعلن أن ماتسوموتو هيتوشي، أحد أعضاء الثنائي الكوميدي (داون تاون)، سيعلق أنشطته الفنية للتركيز على معركتة القضائية ضد المزاعم الموجهة ضده بالاعتداء الجنسي.

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الإعلان عن وفاة مغنية موسيقى الـ إنكا ياشيرو آكي، التي اشتهرت بأغاني مثل (الشوق تحت المطر) و (أغنية القارب)، في الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول 2023 عن عمر يناهز 73 عامًا.

آكي ياشيرو على خشبة المسرح في عام 1980. (© جيجي برس)

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الحكومة تبدء العمل في استصلاح الأراضي في خليج أورا، قبل النقل المخطط لمحطة فوتينما الجوية الأمريكية إلى منطقة هينوكو بمدينة ناغو في محافظة أوكيناوا. ويأتي ذلك بعد 13 يومًا فقط من موافقة الحكومة الوطنية على تغيير التصميم بالوكالة بدلاً من حكومة محافظة ناغو؛ التي تحتج بدورها بشدة على بدء العمل.

11

مؤشر نيكي يرتفع فوق الـ 35 ألف نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 1990، في ثالث يوم على التوالي من المكاسب.

هيئة الإصلاح السياسي بالحزب الليبرالي الديمقراطي تعقد اجتماعها الأول. ومن بين الأعضاء الـ 38، ينتمي حوالي 70% إلى الفصائل، 10 منهم من فصيل آبي و2 من فصيل نيكاي، وهي المجموعات التي تقع في قلب فضيحة العمولات. وفي 23 يناير/ كانون الثاني، أصدرت الهيئة تقريراً مؤقتاً، أوصت فيه بأن تصبح الفصائل مجموعات سياسية.

14

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يقوم بزيارة شبه جزيرة نوتو للمرة الأولى منذ زلزال الأول من يناير/ كانون الثاني. وأعلن عن مضاعفة الأموال الاحتياطية لموازنة العام المالي 2024 إلى 1 تريليون ين.

17

كودان ري تفوز بجائزة أكوتاغاوا الأدبية عن رواية (طوكيوتو دوجوتو) (برج التعاطف في مدينة طوكيو). ومُنحت جائزة ناؤكي الأدبية إلى كاواساكي أكيكو عن رواية (توموغوي) (أكل لحوم البشر) و ماكيمي مانابو عن رواية (هتشيغاتشو نو غوشو غوراوندو) (ملعب بيسبول القصر الإمبراطوري في أغسطس).

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الحكم بالإعدام على شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بتهمة قتل رجل وزوجته في مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي، وقد تمت الجريمة عندما كان بعمر 19 عامًا. ويعتبر هذا هو أول حكم بالإعدام على جريمة ارتُكبت من شخص بعمر يبلغ 18 أو 19 عامًا منذ تغيير وصفهم القانوني إلى ”الأحداث المحددين“، الذين يعاملون بشكل مختلف عن أولئك الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أقل.

شي كازؤ يتنحى عن منصبه كرئيس للحزب الشيوعي الياباني وتحل محله تامورا توموكو، التي أصبحت أول زعيمة للحزب.

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بعد توجيه الاتهامات لكل من محاسبيهم فيما يتعلق بفضيحة العمولات، تخطط فصائل آبي ونيكاي وكيشيدا في التفكك.

20

مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية تهبط على سطح القمر بعد وقت قصير من منتصف الليل بتوقيت اليابان. وبذلك تصبح اليابان الدولة الخامسة التي تحقق هبوطًا سلسًا ناجحًا لمركبة فضائية على سطح القمر، بعد الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة والصين والهند. وفي 25 يناير، أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن المركبة حققت هبوطًا دقيقًا على بعد 100 متر من هدفها. كما نجحت في التقاط صور لسطح القمر بالكاميرا الطيفية الخاصة بها، وكذلك للمركبة القمرية نفسها باستخدام المركبة الفضائية الصغيرة ليف-2.

نموذج للمركبة الجوالة الصغيرة ليف-2، التي يبلغ قطرها 8 سنتيمترات وتم تطويرها بالتعاون مع صانع الألعاب تاكارا تومي وآخرين. وهي معروضة في منشأة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في مدينة ساغاميهارا، بمحافظة كاناغاوا. (© رويترز)

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محكمة دائرة محافظة كيوتو تقضي بالإعدام على أوبا شينجي على خلفية الحريق المتعمد الذي أضرمه في وكالة ”كيوتو أنيميشن“ للرسوم المتحركة عام 2019 والذي أودى بحياة 36 شخصًا.

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شرطة طوكيو تستوجب رجلاً يعتقد أنه كيريشيما ساتوشي، وهو عضو في جماعة الجبهة المسلحة اليسارية المتطرفة المناهضة لليابان في شرق آسيا، والذي كان مطلوبًا منذ ما يقرب من 50 عامًا بسبب تورطه في سلسلة من التفجيرات التي استهدفت الشركات اليابانية في السبعينيات. وفي 29 يناير/ كانون الثاني توفي الرجل في المستشفى.

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لاعب التنس أودا توكيتو يفوز بفردي الرجال على الكراسي المتحركة في بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى، بعد تغلبه على اللاعب البريطاني ألفي هيويت.

أودا توكيتو يحمل كأس فردي الرجال على الكراسي المتحركة بعد فوزه في بطولة أستراليا المفتوحة في 27 يناير/ كانون الثاني 2024. (© رويترز)

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شركة تويوتا للصناعات تعلن أنها وجدت مخالفات في اختباراتها لمحركات الديزل لسيارات الركاب. الأمر الذي دعاها لتعليق شحنات 10 من نماذجها التي تحتوي على هذه المحركات.

اتحاد العمال في شركة تويوتا يدعو إلى الحصول على مكافأة سنوية قياسية، يبلغ مجموعها ما يعادل 7.6 شهرًا من الراتب.

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الصين تعلن أنها تفوقت على اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم في عام 2023 بواقع 4.9 مليون وحدة. وارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 4.4 مليون.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر الصفراء على سطح القمر في صورة التقطتها المركبة الفضائية الصغيرة ليف-2؛ وتظهر عجلات المركبة في المقدمة. © وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، تاكارا تومي، مجموعة سوني، جامعة دوشيشا/ عبر رويترز.)