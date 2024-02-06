Тревожное начало нового года: землетрясение магнитудой 7 в районе полуострова Ното в первый день и пожар в аэропорту Ханэда на следующий день из-за столкновения самолетов авиакомпании JAL и береговой охраны Японии. Отсутствие в предварительном докладе штаба политического реформирования, учрежденного в свете скандала с «теневыми кассами» фракций Либерально-демократической партии Японии, предложения о роспуске фракций дает повод сомневаться, состоится ли реформа политической системы. Вынесение смертного приговора обвиняемому в поджоге анимационной студии Kyoto Animation, приведшего к гибели 36 человек. Точная посадка исследовательского модуля SLIM на намеченный участок лунной поверхности и другие события января 2024 года в Японии.

1

Землетрясение магнитудой 7.6, очаг которого находился в районе полуострова Ното префектуры Исикава, произошло в первый день нового года. В городе Сика этой префектуры наблюдались толчки интенсивностью 7 по японской семибалльной шкале. Число погибших в префектуре Исикава по состоянию на 29 января составило 238 человек.

Здание, рухнувшее в результате землетрясения на полуострове Ното в городе Вадзима префектуры Исикава (© Reuters)

2

В токийском аэропорту Ханэда произошло столкновение пассажирского лайнера авиакомпании Japan Airlines с самолетом береговой охраны Японии. В результате возник пожар. Все 379 пассажиров и членов экипажа самолета JAL смогли благополучно эвакуироваться, а в самолете береговой охраны погибли пять членов экипажа за исключением капитана воздушного судна.

Горящий самолет авиакомпании JAL в токийском аэропорту Ханэда (© Reuters)

3

В 100-й марафонской эстафете «Хаконэ экидэн» команда бегунов университета Аояма гакуин установила новый рекорд данных состязаний – 10 часов 41 минута и 25 секунд, одержав победу впервые за два года и в седьмой раз за всю историю.

4

Фотограф Синояма Кисин, известный своей серией работ «Гэкися», скончался от старости в возрасте 83 лет.

6

Обладатель чемпионских титулов четырёх ассоциаций мирового бокса в суперлегком весе Иноуэ Наоя выбран спортсменом года по версии одного из американских специализированных журналов. Он стал первым японцем, достигшим этого результата.

7

Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению в нарушении Закона о контроле над политическими фондами депутата Палаты представителей Парлмаента Японии Икэду Ёситаку в связи со скандалом о «черных кассах» из пожертвований в политические фонды нескольких фракций Либерально-демократической партии.

Кинолента режиссера Миядзаки Хаяо «Мальчик и птица» удостоена награды «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.

8

Компания «Ёсимото когё» объявила о временном прекращении творческой деятельности участника комедийного дуэта «Даунтаун» Мацумото Хитоси. Перерыв объяснили его намерением сосредоточиться на судебном процессе из-за сексуального скандала.

9

Агентство Ясиро Аки, известной такими хитами как «Амэ-но ходзё» и «Фунаута», сообщило о смерти певицы 30 декабря 2023 года от скоротечной интерстициальной пневмонии. Ей было 73 года.

Ясиро Аки (© Jiji Press)

10

Правительство приступило к проведению работ в заливе Оура, где имеется мягкий грунт, в рамках проекта по переносу на побережье Хэноко авиапоста Футэмма Корпуса морской пехоты США. Это произошло через 13 дней после принудительного утверждения изменений проекта для проведения дноукрепительных работ. Власти префектуры выступают решительно против их проведения.

11

Индекс Nikkei впервые за 34 года восстановился до уровня 36 тыс. йен. На протяжении трех дней подряд индекс обновлял рекорды за весь период после окончания сверхвысоких темпов экономического роста.

Состоялось первое заседание учрежденного Либерально-демократической партией «Штаба политических реформ». Из всех 38 членов штаба представители внутрипартийных фракций, в том числе 10 членов фракции Абэ, оказавшейся в гуще скандала о «черных кассах», а также прочих, включая 2 представителей фракции Никаи, составили 70%.

14

Премьер-министр Кисида Фумио прибыл на полуостров Ното в первый раз после мощного землетрясения. Он объявил о намерении удвоить до 1 трлн йен размер резервных средств на непредвиденные расходы в проекте бюджета на 2024 финансовый год.

17

Литературной Премии имени Акутагавы удостоена книга «Токийская башня сочувствия» Кудан Риэ, а Премии имени Наоки – произведения «Каннибализм» Кавасаки Акико и «Площадка императорского дворца в августе» Макимэ Манабу.

18

Суд приговорил к смертной казни обвиняемого в убийстве супружеской пары в городе Кофу, которому на момент преступления было 19 лет. Впервые к смерти приговорен обвиняемый особой юношеской возрастной категории.

Председатель Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо вышел в отставку, на посту его сменила председатель политического комитета партии Тамура Томоко. Женщина возглавила эту партию впервые.

19

Либерально-демократическая партия Японии приняла решение о роспуске трех фракций, чьим бухгалтерам были предъявлены обвинения в связи со скандалом о «черных кассах» из поступлений от мероприятий по сбору политических пожертвований.

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Малогабаритный беспилотный зонд SLIM Японского агентства по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) в 0 часов 20 минут произвел посадку на поверхность Луны. Успешную посадку своего аппарата на лунную поверхность Япония совершила впервые, став в этом пятой по счету вслед за бывшим Советским Союзом, Соединенными Штатами, Китаем и Индией.



Малый исследовательский робот LEV-2 диаметром 8 сантиметров, прозванный «SORA-Q», был совместно разработан JAXA, компанией Takara Tomy и другими участниками (© Reuters)

23

«Штаб политических реформ» Либерально-демократической партии подготовил предварительный доклад с предложениями о реформировании политической системы, в котором не решился предложить полностью ликвидировать внутрипартийные фракции, допустив их существование в качестве «политических объединений».

25

В окружном суде Киото присяжные вынесли смертный приговор Аобе Синдзи, обвиняемому в убийстве и других преступлениях по делу о поджоге и убийстве в анимационной студии Kyoto Animation, где погибли 36 человек.

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) объявило о том, что исследовательский зонд SLIM – первый японский аппарат, успешно совершивший посадку на Луну, выполнил ее с высокой точностью: отклонение от заданной для посадки точки составило порядка сотни метров. Этот аппарат также впервые осуществил съемку лунной поверхности входящей в его исследовательское оборудование спектроскопической камерой, а кроме того произвел съемку с малого исследовательского робота, доставленного им на Луну.

26

Стало известно о том, что полиция проверяет показания мужчины, который, вероятно, является Кирисимой Сатоси (70 лет) – человеком, на протяжении полувека скрывавшимся от полиции, которая разыскивала его по подозрению в нарушении закона о контроле над взрывчатыми веществами в связи с нападениями на ряд предприятий в 1970-х годах с применением взрывных устройств. Двадцать девятого января мужчина скончался в больнице, где проходил лечение.

27

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в одиночном разряде у мужчин-колясочников 17-летний Ода Токито завоевал свой первый чемпионский титул, одержав в финале победу над британцем Альфи Хьюиттом.

Ода Токито, победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде среди колясочников (© Reuters)

29

Компания Toyota Industries объявила о выявленных нарушениях при проведении испытаний дизельных автомобильных двигателей. Фирма Toyota приняла решение остановить отгрузку как на внутренний, так и на внешний рынки 10 моделей, на которые устанавливаются такие двигатели, в том числе внедорожников Land Cruiser.

Профсоюз автомобилестроительной компании Toyota сообщил о том, что комитет по руководству «весенними наступлениями» (ежегодные переговоры труда и капитала) предложил требовать единовременных выплат за год в размере 7,8 среднемесячной зарплаты.

31

Количество экспортированных в 2023 году новых автомобилей японского производства увеличилось на 16% относительно величины за предшествовавший год, составив 4 млн 420 тыс. единиц. При этом данный итог оказался меньше соответствующего показателя Китая – 4 млн 910 тыс. Таким образом Япония уступила позицию ведущего мирового экспортера.

Фотография к заголовку: Лунный пейзаж, снятый малым роботом LEV-2. Желтый предмет справа – исследовательский лунный зонд SLIM. В правой и левой части снимка – колеса робота (© JAXA, Takara Tomy, Sony Group, Dоshisa University / via Reuters)