Entre las principales noticias de enero en Japón estuvieron el terremoto ocurrido el día de Año Nuevo en la prefectura de Ishikawa y el “aterrizaje preciso” de la sonda enviada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) a la luna.

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Un terremoto de magnitud 7,6 sacude la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, provocando un temblor de nivel 7 en la escala de intensidad sísmica japonesa en el pueblo de Shika. El 29 de enero se habían confirmado ya 238 víctimas mortales en la prefectura.

Un edificio derrumbado en Wajima, en la prefectura de Ishikawa. La fotografía fue tomada el 4 de enero de 2024. (© Reuters)

2

Un avión comercial Airbus A350 de Japan Airlines (JAL) choca poco después de aterrizar en el aeropuerto de Haneda contra una aeronave De Havilland Canada Dash 8 de la Guardia Costera japonesa que se preparaba para el despegue. Ambos aviones salen ardiendo. Los 379 pasajeros y miembros de la tripulación del avión de JAL sobreviven, pero 5 de los 6 miembros del avión de la guardia costera pierden la vida.

El avión de Japan Airlines ardiendo en el aeropuerto de Haneda el pasado 2 de enero. © Reuters)

4

Shinoyama Kishin, conocido por su fotografía de John Lennon y Ono Yōko en la portada del álbum Double Fantasy, fallece a los 83 años.

6

Inoue Naoya se convierte en el primer japonés elegido como Boxeador del Año por la revista estadounidense The Ring.

7

La fiscalía de Tokio arresta al diputado de la Cámara de Representantes Ikeda Yoshitaka bajo la sospecha de que no declaró parte de sus ingresos. Esta detención se enmarca dentro de la investigación sobre el escándalo de comisiones clandestinas del Partido Liberal Democrático. El 26 de enero es acusado de manera oficial.

El filme El chico y la garza, de Miyazaki Hayao, gana el Globo de Oro a la mejor película de animación.

8

La agencia de representación de artistas Yoshimoto Kōgyō anuncia que Matsumoto Hitoshi, miembro del dúo de humoristas Downtown, interrumpirá sus actividades artísticas para centrarse en su batalla legal contra las acusaciones de abuso sexual.

9

Anuncian que la cantante de enka Yashiro Aki, conocida por canciones como Ame no bojō (“Anhelo bajo la lluvia”) y Funauta (“La canción del barquero”), falleció el 30 de diciembre de 2023 a los 73 años.

Yashiro Aki en una fotografía de 1980. (© Jiji)

10

El Gobierno comienza los trabajos de terraplenado en la bahía de Ōura, como parte del plan para trasladar la base aérea estadounidense de Futenma a Henoko, en Nago, en la prefectura de Okinawa. Esto sucede solo 13 días después de que el Gobierno nacional aprobase un cambio en el diseño de forma unilateral, sin contar con las autoridades de la prefectura. El gobierno de Okinawa protesta con firmeza contra el inicio de las obras.

11

El índice Nikkei sube por encima de los 35.000 puntos y alcanza su nivel más alto desde febrero de 1990. Es el tercer día consecutivo de ganancias.

Un panel para la reforma política del PLD celebra su primera reunión. De los 38 miembros, alrededor del 70 % pertenece a facciones: 10 son de la facción Abe y 2 de la facción Nikai, grupos que están siendo investigados por el escándalo de comisiones clandestinas. El 23 de enero, el panel publica un informe provisional en el que recomienda que las facciones se conviertan en grupos de política.

14

El primer ministro Kishida Fumio visita la península de Noto por primera vez desde el terremoto del 1 de enero. Allí anuncia que duplicará el fondo de reserva en el presupuesto del año fiscal 2024 a 1 billón de yenes.

17

Qudan Rie gana el Premio Akutagawa por Tōkyōto dōjōtō (“La torre de la simpatía de Tokio”). El Premio Naoki es concedido a Kawasaki Akiko por Tomogui (“Canibalismo”) y a Makime Manabu por Hachigatsu no Gosho guraundo (“El campo de béisbol del palacio imperial en agosto”).

18

Un hombre de 21 años es sentenciado a muerte por el asesinato de una pareja en Kōfu, en la prefectura de Yamanashi, un crimen que cometió cuando tenía 19 años. Es la primera vez que se condena a la pena capital a una persona que tenía 18 o 19 años cuando cometió el crimen desde que el estatus de las personas de esas edades bajo la ley cambió a “menores designados”, hecho por el que reciben un tratamiento diferente al de los jóvenes de 17 años o menores.

Shii Kazuo abandona la jefatura del Comité Central del Partido Comunista de Japón y es sustituido por Tamura Tomoko, que se convierte en la primera líder del partido.

19

Las facciones Abe, Nikai y Kishida planean disolverse después de la acusación formal de sus contables en relación al escándalo de comisiones clandestinas.

20

El aterrizador lunar SLIM de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) logra posarse en la superficie de la luna poco después de la medianoche del 20 de enero. Japón se convierte en el quinto país que logra un aterrizaje suave de una aeronave en la luna después de la antigua Unión Soviética, los Estados Unidos, China e India. El 25 de enero JAXA anuncia que la sonda logró un “aterrizaje preciso” a menos de 100 metros de su objetivo. Asimismo, logra tomar imágenes de la superficie lunar con su cámara de espectroscopia, así como de la sonda SLIM, utilizando el pequeño vehículo róver LEV-2.

Un modelo del vehículo róver LEV-2, de un diámetro de 8 centímetros y desarrollado junto a la empresa de juguetes Takara Tomy y otros, expuesto en las instalaciones de JAXA en Sagamihara, en la prefectura de Kanagawa. (© Reuters)

25

El Tribunal del Distrito de Kioto condena a Aoba Shinji a la pena de muerte por el ataque pirómano contra los estudios de Kyoto Animation (KyoAni) que dejó 36 víctimas mortales.

26

La policía de Tokio interroga a un hombre que dice ser Kirishima Satoshi, miembro del grupo paramilitar Frente Armado Antijaponés de Asia Oriental, que permaneció en busca y captura durante 50 años debido a su participación en una serie de atentados con bomba que afectaron a varias empresas japonesas en la década de 1970. El 29 de enero el hombre fallece en un hospital.

27

Oda Tokito gana por primera vez el título individual masculino en silla de ruedas en el Abierto de Australia después de vencer al británico Alfie Hewett.

Oda Tokito con el trofeo después de su victoria en el Abierto de Australia el 27 de enero de 2024. (© Reuters)

29

Toyota Industries anuncia el hallazgo de irregularidades en las pruebas de los motores diésel de sus turismos. Toyota suspende el envío de 10 de sus modelos que utilizan estos motores.

El sindicato de Toyota pide una paga extra anual de récord: el equivalente a 7,6 meses de salario.

31

Anuncian que China superó a Japón como mayor exportador de vehículos del mundo en 2023 con 4,9 millones de unidades. Las exportaciones japonesas aumentaron un 16 % de forma interanual hasta los 4,4 millones.

(Fotografía del encabezado: la sonda SLIM en la superficie de la luna en una fotografía tomada por el róver LEV-2. Las ruedas del róver son visibles en la foto. © Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, Takara Tomy, Sony Group, Dōshisa University/via Reuters.)