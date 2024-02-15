Séisme meurtrier le jour du Nouvel An, atterrissage réussi sur la Lune, collision tragique d’avions à l’aéroport de Haneda et deux nouvelles condamnations à mort : retour sur les événements marquants du mois de janvier 2024 au Japon.

Lundi 1er

Un séisme de magnitude 7,6 a frappé la péninsule de Noto (côte centre-ouest). Le tremblement de terre, d’une profondeur de 16 km, a été d’une intensité de « 7 » sur l’échelle sismique japonaise shindo, soit le niveau le plus élevé (comme celui qui s’est produit dans la région de Fukushima en mars 2011). Il a été ressenti à des centaines de kilomètres, incluant la zone tokyoïte. À la date du 7 février, 241 décès ont été recensés.

Un bâtiment effondré à Wajima, l’une des communes les plus touchées par le séisme. (Photo prise le 4 janvier 2024. Reuters)

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Mardi 2

Peu après son atterrissage sur une piste de l’aéroport de Haneda, un Airbus A350 de la Japan Airlines a heurté un avion des garde-côtes japonais, un bombardier Dash-8, qui s’apprêtait à décoller. Les deux appareils ont pris feu lors de la collision. Les 379 passagers et membres d’équipage de l’Airbus s’en sont sortis sains et saufs,mais 5 des 6 membres d’équipage du bombardier sont décédés.

L’avion de la Japan Airlines en feu à l’aéroport de Haneda le 2 janvier. (Reuters).

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Mercredi 3

Quatre personnes ont été blessées lors d’une attaque au couteau survenue dans un train de Tokyo vers 23 h. Une femme d’une vingtaine d’années a été arrêtée pour tentative d’homicide. Celle-ci a admis les faits, déclarant qu’elle voulait « tuer des gens ». Les quatre victimes sont des hommes âgés entre 30 et 70 ans. Trois d’entre elles ont été sévèrement touchées et transportées à l’hôpital.

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Jeudi 4

Le photographe Shinoyama Kishin, célèbre pour avoir immortalisé John Lennon et Yoko Ono pour la couverture de leur album Double Fantasy, est décédé à l’âge de 83 ans.

Samedi 6

Inoue Naoya est devenu le premier boxeur japonais à être nommé « Fighter of the year » par le magazine américain The Ring. Fin décembre, l’athlète avait réussi à récupérer les quatre ceintures de la catégorie super-coqs (53-55 kg).

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Dimanche 7

Dans le cadre d’une enquête sur l’affaire des sommes dissimulées du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), le membre de la Chambre des représentants Ikeda Yoshitaka a été arrêté par les procureurs de Tokyo, soupçonné d’avoir omis de déclarer une partie de ses revenus. Il a été mis en examen le 26 janvier.

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Lundi 8

L’agence de divertissement Yoshimoto Kôgyô a annoncé que Matsumoto Hitoshi, membre du duo d’humoristes Downtown, allait suspendre ses activités pour se concentrer sur une bataille judiciaire contre des allégations d’agressions sexuelles.

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Un incendie s’est déclenché lundi après-midi dans la résidence de l’ancien Premier ministre Tanaka Kakuei (1918-1993), située dans le centre de Tokyo.

Mardi 9

Annonce du décès de la chanteuse d’enka Yashiro Aki, connu pour des titres comme Ame no bojo ou Funauta, le 30 décembre 2023, à l’âge de 73 ans.

La chanteuse d’enka Yashiro Aki, photographiée en 1980. (Jiji Press)

Mercredi 10

Le gouvernement a débuté les travaux de renforcement d’un terrain au large de la baie d’Ôura, avant le déménagement prévu de la base aérienne américaine de Futenma à Henoko (ville de Nago), dans la préfecture d’Okinawa. Treize jours plus tôt, l’exécutif avait approuvé une modification de conception par procuration à la place du gouvernement préfectoral de Nago, alors que la préfecture proteste vivement contre le démarrage des travaux.

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Jeudi 11

L’indice Nikkei a dépassé la barre des 35 000, atteignant son plus haut niveau depuis février 1990, lors d’une troisième journée consécutive de hausse.

Un comité de réforme politique du PLD a tenu sa première réunion. Sur les 38 membres du comité, près de 70 % appartiennent à des factions du parti, dont dix de la faction Abe et deux de la faction Nikai, groupes au cœur du scandale des sommes dissumulées du PLD. Le 23 janvier, le comité a publié un rapport intérimaire recommandant que les factions deviennent des groupes politiques.

Dimanche 14

Le Premier ministre Kishida Fumio s’est rendu dans la péninsule de Noto pour la première fois depuis le tremblement de terre du 1er janvier. Il a annoncé la décision de doubler les fonds de réserve du budget fiscal de 2024 pour les porter à 1 000 milliards de yens (6,2 milliards d’euros).

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Lundi 15

L'’Association japonaise d’escrime a annoncé que le Japon s’était qualifié pour les épreuves de fleuret masculin et féminin aux Jeux olympiques de Paris 2024, après avoir terminé à la deuxième place la veille lors de la Coupe du monde d’escrime par équipe, qui s’est tenue dans la capitale française.

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