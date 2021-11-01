秋篠宮家の長女眞子さんが結婚、新型コロナウイルス感染拡大で19都道府県の緊急事態宣言が解除、第49回衆院選で連立与党が過半数維持など、2021年10月の日本の出来事を振り返る。

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宮内庁は、秋篠宮家の長女眞子さま（29）が米国弁護士事務所勤務の小室圭さん（29）と10月26日に結婚されると正式発表した。

政府は、19都道府県に発出していた緊急事態宣言と8県のまん延防止等重点措置を全面解除した。

三菱電機は、長崎製作所（長崎県時津町）などで発覚した一連の検査不正問題を踏まえ、1日付で柵山正樹会長が引責辞任したと発表した。柵山氏は経団連副会長も辞任した。

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臨時国会で、自民党の岸田文雄総裁（64）が第100代首相に指名され、自民、公明両党連立による岸田内閣が発足した。

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2021年のノーベル物理学賞に、コンピューターを使った地球温暖化などの予測手法を確立した米プリンストン大の真鍋淑郎上席研究員（90）ら3氏が決まった。

岸田文雄首相は、バイデン米大統領、オーストラリアのモリソン首相と相次いで電話会談などを行った。中国を念頭に「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力強化でそれぞれ一致した。

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日本年金機構は、愛知県などの年金受給者約97万2000人に対し、別人の振込通知書を発送していたと発表した。

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日本大学医学部付属板橋病院（東京都板橋区）の建設工事をめぐる事件で、東京地検特捜部は、背任容疑で日大理事の井ノ口忠男容疑者（64）と大阪市の医療法人グループ前理事長の籔本雅巳容疑者（61）を逮捕した。両容疑者は27日、医療機器調達などの取引でも計約2億円の損害を日大に与えたとして、同容疑で再逮捕された。

千葉県北西部を震源とする地震があり、東京都足立区や埼玉県川口市などで震度5強の揺れを観測した。気象庁は、震源の深さは75キロ、地震の規模（マグニチュード）は5.9と推定。地震の影響で交通機関は大きく乱れ、影響は8日の通勤時間帯も続いた。

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岸田文雄首相は衆院本会議で、内閣発足後初の所信表明演説を行った。新型コロナウイルス対応に万全を期す考えや、「成長と分配の好循環」の実現に向けて成長・分配戦略を掲げ、政策を総動員する姿勢を示し、中国を念頭に経済安全保障政策を推進する法案策定を明言。看護・介護分野の収入増を目指す方針も打ち出した。

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埼玉県蕨市のＪＲ東日本蕨交流変電所で火災が起きた。停電が発生し、首都圏を走る同社の10路線が一時運転を見合わせた。約23万6000人に影響した。

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ひょうひょうとした語り口で親しまれた、落語家で人間国宝の柳家小三治さんが7日に死去していたことが分かった。81歳。

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20カ国・地域（G20）は、アフガニスタン情勢に関する臨時の首脳会議（G20サミット）をオンラインで開いた。岸田文雄首相は総額2億ドル（約220億円）の支援を年内に行う方針を表明した。

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20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議が、米ワシントンで共同声明を採択し閉幕した。多国籍企業などの税逃れを防ぐ新たな国際課税ルールについて、経済協力開発機構（OECD）の最終合意に支持を表明した。

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岸田内閣が衆院を解散した。「19日公示、31日投票」の衆院選日程が決まった。

NTTドコモは、通信障害が起きたと発表した。発生から約3時間後に回復したが、その後も利用急増によって一部でつながりにくい状況が起きた。

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岸田文雄首相は、東部の咸鏡南道・新浦一帯から北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイル2発を発射したと述べた。

衆院は、女性初の官房長官を務めた森山真弓氏が14日に死去していたことを発表した。93歳。

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熊本県の阿蘇山の中岳第1火口が噴火した。大きな噴石が飛散し、火砕流が発生したことから気象庁は警戒レベルを「3」に引き上げた。

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第18回ショパン国際ピアノコンクールで、反田（そりた）恭平さん（27）＝東京都出身＝が2位に、小林愛実（あいみ）さん（26）=山口県宇部市出身=が4位に入賞した。

2019年参院選をめぐる大型買収事件で公選法違反（買収、事前運動）罪に問われ、一審で実刑判決を受けた元法相で元衆院議員の河井克行被告（58）に対する懲役３年、追徴金130万円の有罪判決が確定した。

元衆院議員で農林水産相や総務庁長官を務めた鹿野道彦氏が死去した。79歳。

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先進7カ国（G7）貿易相会合が、英国のロンドンで開かれ、共同声明を採択した。声明では中国を念頭に、農業や衣料品など国際的な供給網（サプライチェーン）での強制労働に懸念を表明し、強制労働を排除する仕組みづくりが必要との認識で一致した。G7として初めて、強制労働の排除とデジタル貿易に関する付属文書も採択した。

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関西電力は、運転開始から40年を超えた美浜原発3号機（福井県美浜町）が23日に運転を停止したと発表した。設置が義務付けられているテロ対策施設の工事が期限に間に合わないため。

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秋篠宮ご夫妻の長女眞子さん（30）と米国弁護士事務所勤務の小室圭さん（30）が結婚した。東京都内で記者会見した眞子さんは、これまで支えてくれた人々に感謝の言葉を口にし、「二人で力を合わせて共に歩いていきたい」と話した。

「カムイ伝」「サスケ」など忍者が主人公の作品で知られる漫画家の白土三平さんが8日に死去していたことが分かった。89歳。

三菱重工業は、日本版の全地球測位システム（GPS）実現を目指す測位衛星「みちびき」初号機の後継機を、鹿児島県・種子島宇宙センターからH2Aロケット44号機で打ち上げた。衛星は約28分後にロケットから分離、予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。

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核兵器廃絶を訴え、被爆者運動を長年けん引した日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）代表委員の坪井直さんが24日に死去していたことが分かった。96歳。

岸田文雄首相は、日中韓3カ国と東南アジア諸国連合（ASEAN）によるオンライン首脳会議に出席した。中国、韓国とともに、新型コロナウイルス禍を克服するため、ASEANへの支援を強化する方針を打ち出した。

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米大リーグ選手会は、選手間投票で選ぶ両リーグを通じた年間最優秀選手（プレーヤー・オブ・ザ・イヤー）に、投打の「二刀流」で活躍したエンゼルスの大谷翔平選手（27）を選んだ。日本人選手が選ばれるのは初めて。

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第49回衆院選挙が投開票された。自民党は選挙前から15議席減の261議席を獲得し、公明党と合わせて連立与党は293議席となった。日本維新の会は41議席を獲得し、第3党に躍進した。

バナー写真：秋篠宮ご夫妻に見守られ、次女佳子さまと抱き合われる長女眞子さま＝10月26日、東京都港区の宮邸［代表撮影］（時事）