Выход замуж старшей дочери наследного принца Акисино Мако, отмена режима чрезвычайной ситуации, действовавшего в связи с распространением коронавируса в 19 префектурах, включая столичную, завоевание правящей коалицией абсолютного большинства голосов на 49-х выборах в Палату представителей и другие события октября 2021 года в Японии.

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Управление императорского двора официально объявило о том, что 26 октября состоится бракосочетание старшей дочери наследного принца Акисино Мако (29 лет) с работником одного из американских юридических агентств Комуро Кэем (29 лет).

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Правительство Японии полностью отменило режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, действовавший в 19 префектурах, в том числе столичной, а также режим интенсивных мер профилактики еще в 8 префектурах.

Компания «Мицубиси дэнки» (Mitsubishi Electric) объявила, что в связи с нарушениями при проверке продукции, выявленными на Нагасакском заводе (преф. Нагасаки, город Тогицутё), 1 октября председатель совета директоров Сакуяма Масаки вышел в отставку, взяв на себя ответственность. Сакуяма также покинул пост заместителя председателя Федерации бизнеса Японии (КЭЙДАНРЭН).

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На внеочередной сессии Парламента Японии председатель Либерально-демократической партии Кисида Фумио (64 года) был назначен 100-м по счету премьер-министром, после чего ЛДП и партия Комэй сформировали новый кабинет министров.

Премьер-министр Кисида Фумио с новым составом кабинета министров, 4 октября 2010, Токио, район Тиёда (© EPA / Jiji Press)

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Нобелевская премия по физике 2021 года присуждена трем ученым, в том числе старшему исследователю Принстонского университета Манабэ за определение метода прогнозирования глобального потепления с использованием компьютерного моделирования.

Лауреат Нобелевской премии мира 2004 года Вангари Маатай (справа), известная в связи с движением «Моттайнай» и старший исследователь Принстонского университета Манабэ Сюкуро на церемонии вручения награды «Зала славы глобальной окружающей среды в Киото», 14 февраля 2010 г., город Киото (© Jiji Press)

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Премьер-министр Кисида Фумио провел по отдельности переговоры по телефону с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Участники договорились укреплять сотрудничество на пути к реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» с учетом растущей активности Китая.

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Пенсионный фонд Японии сообщил об ошибочной рассылке приблизительно 972 тысячам получателей пенсий в префектуре Айти и других местах предназначенных другим людям уведомлений о перечислении средств.

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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению в злоупотреблении доверием директора-распорядителя Больницы Университета Нихон Иногути Тадао (64 года) и бывшего директора-распорядителя одной из медицинских корпораций города Осака Ябумото Масами (61 год) по делу, связанному со строительными работами в Больнице при Медицинском факультете Университета Нихон (расположена в токийском районе Итабаси). Двадцать седьмого октября был произведен повторный арест обоих подозреваемых по новому подозрению в нанесении Университету Нихон ущерба на общую сумму около 200 млн йен при заключении сделок, в том числе по закупке медицинского оборудования.

В результате землетрясения, очаг которого предположительно находился в северо-западной части префектуры Тиба, в токийском районе Адати, а также в городе Кавагути префектуры Сайтама и ряде других мест наблюдались толчки интенсивностью пять плюс по японской шкале. Согласно оценке Метеорологического управления Японии, очаг находился на глубине 75 километров, а магнитуда землетрясения составила 5.9. Землетрясение вызвало серьезный сбой в работе общественного транспорта, воздействие которого продолжалось в утренний час пик 8 октября.

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В ходе пленарного заседания Палаты представителей премьер-министр Кисида Фумио выступил по вопросам политики впервые после формирования нового состава кабинета министров. Выразив намерение принять все возможные меры в борьбе с коронавирусом, премьер-министр продемонстрировал желание осуществить полную мобилизацию политики для реализации стратегии экономического роста и распределения его плодов – «благотворного цикла роста и распределения», а также ясно изъявил намерение подготовить законодательные инициативы по обеспечению политики экономической безопасности с учетом действий Китая. Кроме того, он объявил о политическом курсе на повышение доходов работников по уходу и младшего медицинского персонала.

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В городе Вараби префектуры Сайтама произошел пожар на трансформаторной подстанции железнодорожной компании «JR Хигаси Нихон» (JR East). Он вызвал прекращение подачи электроэнергии, приведшее к временному сбою в движении поездов на десяти линиях компании, обслуживающих столицу и ее окрестности. Сбой затронул около 236 тыс. человек.

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Стало известно, что 7 октября скончался обладатель звания «живое национальное сокровище» – рассказчик историй жанра ракуго Янагия Госандзи, полюбившийся зрителям своей уникальной манерой исполнения. Ему был 81 год.

Исполнитель ракуго Янагия Госандзи на пресс-конференции по случаю присвоения звания «живого национального сокровища», 16 июля 2014 года, Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

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В формате онлайн начался внеочередной саммит «Большой двадцатки», посвященный ситуации в Афганистане. Премьер-министр Кисида Фумио выразил намерение предоставить этой стране в течение года помощь на общую сумму 200 млн долларов (около 22 млрд йен).

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В Вашингтоне принятием совместного заявления завершилась встреча министров финансов и управляющих центральных банков «Большой двадцатки». В заявлении участники выразили поддержку итоговому соглашению Организации экономического сотрудничества и развития о новых международных правилах налогообложения в целях предотвращения уклонения транснациональных корпораций от уплаты налогов.

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Кабинет министров Кисиды Фумио принял решение распустить Палату представителей. Кабинет постановил официально объявить о всеобщих выборах 19 октября и провести голосование 31-го.

Компания NTT Docomo сообщила о сбое в работе мобильной связи. Связь была восстановлена примерно 3 часа спустя, но и после этого возникали отдельные сложности с соединением из-за последовавшего за сбоем всплеска использования.

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Премьер-министр Кисида Фумио сообщил о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет в направлении Японского моря из района Синпо провинции Хамгён-Намдо в восточной части страны.

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Палата представителей парламента сообщила, что 14 октября скончалась Морияма Маюми – первая женщина, занимавшая пост генерального секретаря кабинета министров. Ей было 93 года.

Бывший генеральный секретарь кабинета министров Морияма Маюми дает интервью по случаю получения Большого ордена Восхдящего солнца, 29 октября 2009 г., Токио, район Тиёда (© Jiji Press)

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Произошло извержение из 1-го кратера Накадакэ горы Асо в префектуре Кумамото. Извержение сопровождалось выбросом крупных вулканических камней и возникновением пирокластического потока, в связи с чем Метерологическое управление Японии повысило уровень предупреждения об опасности до третьего.

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На 18-м международном конкурсе пианистов имени Шопена Сорита Кёхэй (27 лет), уроженец Токио удостоен второй, а Кобаяси Айми (26 лет), уроженка города Убэ в префектуре Ямагути – четвертой премий.

Осужденный судом первой инстанции за нарушение Закона о выборах на общественные должности (покупка голосов, предварительные действия) в связи с крупномасштабной скупкой голосов на выборах в Палату советников 2019 года бывший министр юстиции, бывший депутат Палаты представителей Каваи Кацуюки приговорен к 3 годам лишения свободы с выплатой дополнительного штрафа на сумму 1.3 млн йен.

Скончался бывший депутат Палаты представителей, в прошлом министр сельского, лесного и рыбного хозяйства и глава Управления по общенациональным делам Кано Митихико. Ему было 79 лет.

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В Лондоне принятием совместного заявления завершилась встреча глав внешнеторговых ведомств стран «Большой семерки». Имея в виду Китай, в заявлении участники выразили озабоченность по поводу принудительного труда в международных цепочках поставок, в частности, в сельском хозяйстве и производстве одежды, и согласились с необходимостью создания механизма для ликвидации принудительного труда. Кроме того, члены G7 впервые приняли приложение о цифровой торговле и ликвидации принудительного труда.

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Электроэнергетическая компания «Кансай дэнрёку» объявила, что 23 октября была остановлена работа реактора №3 АЭС «Михама» (расположена в городе Михама префектуры Фукуи), срок со времени начала эксплуатации которого превысил 40 лет. Остановка реактора вызвана тем, что не были выполнены в срок работы по сооружению антитеррористических объектов, возведение которых было вменено в обязанность операторам АЭС.

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Старшая дочь наследного принца и принцессы Акисино Мако (30 лет) вышла замуж за работника американского юридического агентства Комуро Кэя (30 лет). На пресс-конференции, состоявшейся в Токио, Мако выразила признательность всем, кто поддерживал ее до сих пор, заявив о желании «объединить силы и идти по жизни вдвоем» с супругом.

Супруги Комуро Кэй (слева) и Мако на пресс-конференции по случаю бракосочетания, 26 октября, Токио, район Тиёда, официальная съемка (© Jiji Press)

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Стало известно, что 8 октября скончался автор комиксов-манга Сирато Сампэй, известный своими сериями «Камуидэн» и «Сасукэ» с ниндзя в роли главных персонажей. Ему было 89 лет.

Компания «Мицубиси дзюкогё» (Mitsubishi Heavy Industries) с помощью ракеты-носителя H2A-44 произвела из Центра космических исследований Танэгасима в префектуре Кагосима запуск аппарата, призванного сменить первый навигационный спутник «Митибики», выпущенный в рамках создания японского аналога глобальной системы позиционирования GPS. Примерно 28 минут спустя спутник отделился от ракеты-носителя и вышел на расчетную орбиту, успешно завершив процесс запуска.

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Стало известно, что 24 октября скончался Цубои Сунао, на протяжении долгих лет возглавлявший движение хибакуся за ликвидацию ядерного оружия на посту руководителя Японской конфедерации организаций жертв атомной и водородной бомбы («Нихон хиданкё»). Ему было 96 лет.

Премьер-министр Кисида Фумио принял участие в состоявшемся онлайн саммите стран АСЕАН плюс Японии, Китая и Южной Кореи. Участники саммита выработали курс на усиление оказания помощи вместе с Китаем и Южной Кореей странам АСЕАН в преодолении последствий пандемии коронавируса.

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Бейсболист-«обоюдоострый клинок» Отани Сёхэй, играющий как в роли питчера, так и бэттера за команду «Лос-Анджелес энджелз», был удостоен титула «лучший игрок года» по итогам голосования спортсменов обеих бейсбольных лиг США. Спортсмен из Японии удостоен этого титула впервые.

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Состоялось голосование на 49-х выборах Палаты представителей Парламента Японии. Либерально-демократическая партия получила 261 место – на 15 меньше, чем до выборов, обеспечив правящей коалиции с партией Комэй в общей сложности 293 голоса. «Общество возрождения Японии» (Ниппон исин-но кай) завоевало 41 место и стало третьей по представительству политической партией страны.

Фотография к заголовку: Наследный принц Акисино с супругой и младшая дочь Како, обнимающаяся со старшей дочерью Мако, 26 октября 2021 г., Токио, резиденция в районе Минато, официальная съемка (© Jiji Press)