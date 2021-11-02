El Partido Liberal Democrático retuvo una fuerte mayoría en las elecciones a la Cámara de Representantes, se levantó el estado de emergencia por la COVID-19 en 19 prefecturas y la princesa Mako se casó con Komuro Kei en octubre de 2021.

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La Agencia de la Casa Imperial anuncia oficialmente que la boda de la princesa Mako con Komuro Kei se celebrará el 26 de octubre.

El Gobierno levanta el estado de emergencia por la COVID-19 en 19 prefecturas.

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Kishida Fumio se convierte de manera oficial en primer ministro de Japón, liderando la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō, y crea su primer gabinete.

Kishida Fumio (en el centro, delante) y los miembros de su nuevo gabinete en una fotografía conmemorativa tomada en Tokio el 4 de octubre de 2021. (© AFP/Jiji)

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El científico estadounidense de origen japonés Syukuro Manabe es uno de los tres ganadores del Premio Nobel de Física “por el modelado físico del clima de la Tierra que ha permitido cuantificar la variabilidad y predecir de forma confiable el calentamiento global”.

Syukuro Manabe, a la izquierda, sentado junto a la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2004, Wangari Maathai, de Kenia, en una ceremonia celebrada en el Salón de la Fama de la Tierra de Kioto en 2010. (© Jiji)

El primer ministro Kishida mantiene una conversación telefónica por separado con el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro australiano Scott Morrison. Los líderes afirman que cooperarán para lograr “un Indo-Pacífico libre y abierto”.

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El Servicio de Pensiones de Japón anuncia que ha enviado 972.000 notificaciones de pago con la información personal equivocada a personas en las prefecturas de Aichi, Mie y Fukuoka.

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La fiscalía de Tokio arresta a Inoguchi Tadao, miembro de la ejecutiva de la Universidad Nihon, y a Yabumoto Masumi, expresidente de un grupo corporativo médico de Osaka, bajo la sospecha de que cometieron abuso de confianza en los trabajos de reconstrucción del Hospital de Itabashi de la Universidad en Tokio. El 27 de octubre, se emiten nuevas órdenes de detención para los dos por supuestamente haber causado a la universidad unas pérdidas económicas de 200 millones de yenes.

Un terremoto con epicentro en el noroeste de la prefectura de Chiba provoca un temblor de una intensidad sísmica de 5 fuerte en Adachi, Tokio, y Kawaguchi, en la prefectura de Saitama. La Agencia Meteorológica de Japón afirma que el sismo tuvo lugar a una profundidad de 75 kilómetros y fue de una magnitud estimada de 5,9. El temblor provocó numerosas interrupciones en los servicios de transporte.

El intérprete de rakugo Yanagiya Kosanji fallece a los 81 años.

Yanagiya Kosanji durante una rueda de prensa el 16 de julio de 2014 después de ser designado como tesoro nacional viviente. (© Jiji)

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Shirato Sanpei, el autor de manga conocido por obras como Kamui den (La leyenda de Kamui) y Sasuke, fallece a los 89 años.

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Un incendio en una subestación de JR del Este en Warabi, en la prefectura de Saitama, provoca un corte del suministro eléctrico que obliga a la interrupción de los servicios de diez líneas de tren regionales de Tokio y afecta a alrededor de 236.000 viajeros.

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Los líderes del Grupo de los Veinte (G-20) celebran una cumbre virtual sobre la situación en Afganistán. El primer ministro Kishida promete una ayuda económica de 200 millones de dólares (22.000 millones de yenes) que se pagará en 2021.

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El primer ministro Kishida disuelve la Cámara de Representantes de cara a las elecciones generales del 31 de octubre. La campaña electoral comienza el 19 de octubre.

NTT Docomo anuncia que se ha producido un fallo temporal del sistema. El fallo dura alrededor de tres horas y un súbito pico de uso después del mismo ocasiona nuevos problemas.

Moriyama Mayumi, la primera mujer que asumió el cargo de secretaria jefa del gabinete, fallece a la edad de 93 años.

Moriyama Mayumi el 29 de octubre de 2009 después de recibir el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente. (© Jiji)

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Corea del Norte lanza dos misiles desde su costa este que caen en el mar de Japón.

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Una erupción en el monte Aso de la prefectura de Kumamoto lanza al aire rocas de gran tamaño y surge un flujo piroclástico. La Agencia Meteorológica de Japón aumenta el nivel de alerta en la caldera al 3, prohibiendo aproximarse a esta.

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Los pianistas japoneses Sorita Kyōhei y Kobayashi Aimi terminan segundo y cuarta respectivamente en el Concurso Internacional de Piano Chopin.

Se confirma la sentencia de culpabilidad del exministro de Justicia Kawai Katsuyuki, juzgado por la compra de votos en las elecciones a la Cámara de Consejeros de 2019. Es condenado a tres años de prisión y una multa de 1,3 millones de yenes.

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La Compañía Eléctrica de Kansai anuncia que el reactor número 3 de su central nuclear de Mihama, en la prefectura de Fukui, ha sido detenido debido a que no logró cumplir con una fecha límite para la implementación de medidas antiterroristas. El reactor fue puesto en funcionamiento por primera vez hace más de 40 años.

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Tsuboi Sunao, antiguo líder de la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de la Bomba Atómica y de Hidrógeno e impulsor durante muchos años de las campañas contra el desarme nuclear, fallece a los 96 años.

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La princesa Mako se casa con su antiguo compañero de universidad Komuro Kei. En una rueda de prensa en Tokio, la princesa se muestra agradecida por su apoyo.

Komuro Kei (a la izquierda) y Mako en una rueda de prensa tras su matrimonio en Tokio el 26 de octubre de 2021. (© Jiji; pool photo)

Mitsubishi Heavy Industries lanza desde el Centro Espacial de Tanegashima en la prefectura de Kagoshima un cohete H-2A que lleva al que será sucesor de uno de los primeros satélites Michibiki, que funciona como una versión japonesa del GPS (Sistema de Posicionamiento Global). El satélite se separa del cohete unos 28 minutos después del lanzamiento y entra en su órbita objetivo.

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Ohtani Shōhei, beisbolista en las filas de Los Angeles Angels, es votado como jugador del año por la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas. Es el primer deportista japonés que gana este premio.

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El Partido Liberal Democrático pierde 15 escaños en las elecciones a la Cámara Baja, pero supera la mayoría simple con 261 asientos de un total de 465. Junto con el Kōmeitō, la coalición suma 293 escaños. El Nippon Ishin no Kai (o Partido de la Innovación de Japón) gana un total de 41 asientos y se convierte en el tercer partido de la Cámara de Representantes.

Un hombre armado con un cuchillo hiere a 17 personas en un ataque en la línea Keiō de tren en Tokio.

(Fotografía del encabezado: la princesa Kako abraza a su hermana, la princesa Mako, a la derecha, poco después de la boda de esta el 26 de octubre de 2021 en Tokio. © Jiji; pool photo.)