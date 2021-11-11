秋筱宫家长女真子结婚、19个都道府县解除新冠疫情紧急状态宣言、自民公明执政联盟在第49届众议院选举中继续保持过半数席位……，请看2021年10月日本要闻回顾。

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宫内厅正式宣布，秋筱宫家长女真子（29岁）于10月26日和目前供职于美国一家律师事务所的小室圭（29岁）结婚。

日本政府全面解除此前针对19个都道府县发布的紧急状态宣言以及8县采取的防止蔓延等重点措施。

三菱电机发布消息称，由于长崎制作所（长崎县时津町）等工厂曝出质检环节一系列违规问题，公司董事长栅山正树已于1日引咎辞职。栅山还辞去了经团联副会长职务。

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自民党党首岸田文雄（64岁）在临时国会上被指名为第100任首相，自民和公明两党执政联盟组建的岸田内阁正式上台。

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确立了利用计算机预测全球变暖问题模型的美国普林斯顿大学高级研究员真锅淑郎（90岁）等三位科学家分享了2021年诺贝尔物理学奖。

日本首相岸田文雄先后与美国总统拜登、澳大利亚总理莫里森举行电话会谈，并分别就加强合作，共同应对中国问题，实现“自由开放的印太战略”达成了共识。

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日本年金机构发布消息称，此前向爱知县等地的大约972000名年金领取人误送了其他人的汇款通知单。

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针对日本大学医学系附属板桥医院（东京都板桥区）建设工程违规案件，东京地方检察厅特侦部以涉嫌渎职为由，逮捕了日本大学理事井口忠男（64岁）和大阪市医疗法人集团前任理事长薮本雅巳（61岁）。10月27日，检方认定两名嫌疑人在采购医疗设备等交易中给日本大学造成了合计大约2亿日元的损失，以相同理由再次实施了逮捕。

千叶县西北部发生地震，东京都足立区和埼玉县川口市等地测得震度5强级别的震动。气象厅推断震源深度75公里，震级为里氏5.9级。地震导致交通出现严重混乱，影响一直持续到了8日的上班时间段。

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日本首相岸田文雄在众议院全体大会上发表本届政府上台以来的首次施政演说。他表示将考虑如何充分应对新冠疫情，提出了旨在实现“经济增长与收入分配良性循环”的增长与分配战略，展现了将全方位动用政策工具的姿态，还宣称考虑到中国因素，将制定推进经济安全保障政策的法案。另外，还提出了争取提高护士、护理人员收入的方针。

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位于埼玉县蕨市的JR东日本蕨交流变电站发生火灾并以此造成停电，导致JR东日本公司10条首都圈线路暂停运行，大约236000人出行受到影响。

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据悉，以飘逸洒脱的表演风格著称，深受人们喜爱的著名落语表演家、人间国宝（非物质文化遗产传承人——译注）柳家小三治已于7日离世，享年81岁。

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二十国集团（G20）以视频连线方式召开阿富汗问题领导人特别峰会。日本首相岸田文雄表示将在年内提供总额约2亿美元的援助。

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二十国集团（G20）财长和央行行长会议在美国华盛顿闭幕，会后发表了联合声明。针对旨在防止跨国企业逃税的国际税收新规则，会议表示将支持经济合作与发展组织（OECD）的最终协定。

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岸田内阁解散众议院。确定将按“19日公示、31日投票”的日程举行众议院选举。

NTT Docomo发布消息称发生了通信故障。虽然大约3小时后恢复了正常，但之后由于服务使用量激增，导致部分用户联网困难。

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首相岸田文雄称，朝鲜从该国东部咸镜南道新浦一带向日本海方向发射了两枚弹道导弹。

众议院发布消息称，曾担任日本政府首位女性官房长官的森山真弓已于14日离世，享年93岁。

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位于熊本县的阿苏山中岳第一火山口喷发。鉴于火山喷射出体积较大的碎屑，形成了火山碎屑流，气象厅将警戒级别提升到了限制上山的“3级”。

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反田恭平（27岁，东京都人）和小林爱实（26岁，山口县宇部市人）在第18届肖邦国际钢琴大赛中分别获得第二和第四名。

原法务大臣、原众议员河井克行（58岁）有罪判决生效。他被控在2019年参议院选举的大规模收买事件中犯有违反《公职选举法》（收买、事前运动）罪，一审被判三年有期徒刑并追缴130万日元违法所得。

原众议员、担任过农林水产大臣和总务厅长官的鹿野道彦去世，享年79岁。

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七国集团（G7）商务部长会议在英国伦敦召开，会议通过了联合声明。声明影射中国，称对农业、服装等行业的全球供应链上存在的“强迫劳动”现象感到忧虑，必须建立杜绝这种现象的机制。会议还通过了七国集团第一份关于杜绝强迫劳动和数字贸易的附属文件。

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关西电力公司宣布，运行超过40年的美滨核电站3号反应堆（福井县美滨町）已于23日停止运转，原因在于未能如期完成反恐设施的建设任务，而这是政府规定的义务。

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秋筱宫夫妇长女真子（30岁）与供职于美国某律师事务所的小室圭（30岁）登记结婚。两人在东京都召开记者会发布婚讯，真子对一直支持自己的人们表示感谢，称“两人将会齐心协力，在今后的人生道路上共同前行”。

据悉，创作过《卡姆依传》和《佐助》等描写忍者生活作品的知名漫画家白土三平已于8日离世，享年89岁。

三菱重工在鹿儿岛县种子岛航天中心通过H2A火箭44号机，将用于构建日本版全球定位系统（GPS）的“引路者”系列定位卫星1号机的后继卫星发射升空。卫星在大约28分钟后与火箭分离，被送入预定轨道，发射工作取得圆满成功。

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据悉，长年坚持呼吁彻底废除核武器，积极领导原子弹爆炸受害者反核武运动的日本原子弹受害者团体协议会代表委员坪井直已于24日离世，享年96岁。

首相岸田文雄出席东盟与中日韩领导人峰会，提出为战胜新冠疫情，将与中韩一道加强对东盟的援助。

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美国职业棒球大联盟球员协会公布国家联盟和美国联盟两大联盟球员票选结果，投打双修并表现出色的洛杉矶天使队球员大谷翔平（27岁）获得年度最佳球员，成为首个获此殊荣的日本人。

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第49届众议院选举举行投计票。自民党获得261个议席，与选前相比减少了15个，加上公明党的席位，执政联盟共获得293个议席。日本维新会获得41个议席，跃升为第三大党。

标题图片：在秋筱宫夫妇的注目中，次女佳子与姐姐真子拥抱（10月26日，东京都港区宫邸，记者团代表摄影，时事社）

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