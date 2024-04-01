節目の3月。自民党の裏金問題を受けた政倫審は責任回避に終始。日経平均株価は史上初の4万円の大台に。「ドラゴンボール」で世界的に知られる漫画家鳥山明さん死去。米アカデミー賞では「ゴジラ－1.0」と「君たちはどう生きるか」がダブル受賞。ドジャースに移籍した大谷翔平選手の専属通訳である水原一平氏に違法賭博疑惑。日銀がマイナス金利政策解除し、17年ぶりに利上げするなど3月の主な出来事を振り返る。

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自民党の裏金事件受けた衆院政治倫理審査会で、安倍派幹部4人は責任回避に終始した。

3

東京マラソンに3万7000人参加。パリ五輪の男子マラソン代表の残り1枠も争ったが、設定タイムに届く選手がおらず2023年10月の選考会3位の大迫傑選手に決定した。

4

日経平均株価が史上初の4万円台の大台に乗せて取引を終えた。

7

公正取引委員会は日産に対し、下請け業者への支払代金を不当に減額したとして下請け法違反で再発防止を勧告した。

8

「Dr.スランプ」や「ドラゴンボール」などで世界的に知られる漫画家の鳥山明さんが1日に死去したと集英社が発表した。

9

人気アニメ「ちびまる子ちゃん」の主人公まるこ役の声優TARAKOさんが4日に死去したとフジテレビが発表した。

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第96回米アカデミー賞で「ゴジラ－1.0」（山崎貴監督）が視覚効果賞、「君たちはどう生きるか」（宮崎駿監督）が長編アニメーション賞を受賞した。

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宇宙新興企業スペースワン（東京都港区）が和歌山県串本町の発射場から小型ロケット「カイロス」を打ち上げたが直後に爆発、失敗した。

14

札幌高裁が同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は「憲法に違反する」と判断した。同性婚めぐる訴訟で初の高裁判決。

15

日産とホンダが電気自動車（EV）の開発で協業に向けた覚書を締結。EV市場での巻き返し狙う。

自民、公明両党が日・英・伊で共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出解禁で合意した。

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北陸新幹線が金沢（石川県）から敦賀（福井県）までの約125キロメートルで延伸開業した。

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日銀は金融政策決定会合で「2%の物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至った」としマイナス金利政策解除を決めた。

政府は子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度「日本版DBS」を導入する法案を国会に提出した。

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米大リーグのドジャーズが大谷翔平選手の通訳・水原一平氏を違法なスポーツ賭博への関与疑惑で解雇。

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小林製薬は紅麹の成分を含んだサプリメント「紅麹コレステヘルプ」などの摂取による健康被害があったとして5製品を自主回収すると発表。29日時点で死者5人との報告。

熊本地裁が水俣病の被害を訴える原告144人全員の訴えを棄却した。原告は水俣病被害者救済法で救済されなかったのは違法として損害賠償を求めていた。

天皇、皇后両陛下が能登半島地震の被災地に入り避難所を訪問した。

フィギュアスケートの世界選手権で、坂本花織選手が女子では56年ぶりの3連覇。フリーで149.6点をマークし、ショートプログラム4位から逆転した。

24

大相撲春場所で新入幕の東前頭17枚目尊富士（24）が13勝2敗で初優勝した。新入幕での優勝は110年ぶり。

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ドジャースの大谷翔平選手が水原一平氏の違法賭博疑惑について、「僕自身は何かに賭けたり、送金を依頼したりしたことはない。彼が僕の口座からお金を盗んで、みんなにうそをついていた」と説明し、送金についての自身の関与は否定した。

27

東京外国為替市場で円相場が一時1ドル151円97銭まで下落、34年ぶりの円安水準となった。

28

宝塚歌劇団が、宙組女性団員が急死した問題で、上級生らによるパワーハラスメントを認め、謝罪した。

元横綱白鵬が師匠の宮城野部屋は弟子の暴力問題で事実上閉鎖となり、師匠と力士らが伊勢ケ浜部屋に転籍することになった。

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JR東海は、リニア中央新幹線の品川―名古屋間について、目標としてきた2027年開業を断念。早くても34年以降にずれ込む見通し。

バナー写真：第96回米アカデミー賞で邦画初の視覚効果賞に輝いた「ゴジラ -1.0（マイナスワン）」の山崎貴監督（右）（Photo by Mike Coppola/Getty Images）