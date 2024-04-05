Переломный месяц март. На слушаниях в парламентском комитете по партийной этике опрошенные уклонились от ответственности в связи со скандалом о «черных кассах» и откатах в Либерально-демократической партии. Индекс Nikkei впервые в истории превысил отметку 40 тыс. йен. Скончался художник манга Торияма Акира, известный всему миру как автор серии «Драконий жемчуг». Две японские работы – фильм «Годзилла: Минус один» и анимационная лента «Мальчик и птица» удостоились статуэток «Оскар». Мидзухара Иппэй, бывший переводчик перешедшего в команду «Лос-Анджелес Доджерс» бейсболиста Отани Сёхэя, подозревается в незаконных ставках на спорт. Банк Японии отказался от политики отрицательных процентных ставок и впервые за 17 лет пошел на их увеличение. Эти и другие основные события марта 2024 года в Японии.

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В ходе слушаний в Комитете по партийной этике Палаты представителей Парламента Японии четыре руководителя фракции Абэ уклонились от ответственности в связи со скандалом о «черных кассах» и откатах в Либерально-демократической партии.

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Тридцать семь тысяч человек приняли участие в Токийском марафоне. В ходе забега борьба велась и за остающееся место в марафонской группе делегации Японии на летних Олимпийских играх в Париже, но поскольку никому из участников не удалось показать необходимое для этого время, было принято решение отдать место Осако Сугуру, который занял третье место на отборочном забеге в октябре 2023 года.

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На Токийской фондовой бирже индекс Nikkei впервые в истории завершил торговую сессию на отметке более 40 тыс. йен.

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Комиссия по честным и справедливым сделкам направила компании Nissan предупреждение о недопустимости повторения, признав нарушением Закона о субподряде ненадлежащее сокращение оплаты работы субподрядчиков.

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Издательство «Сюэйся» сообщило о том, что 1 марта скончался художник манга Торияма Акира, автор известных на весь мир серий комиксов «Доктор Сламп» и «Драконий жемчуг».

Портретный снимок 1982 года, которым сопровождалось издание серии манга «Доктор Сламп». В числе прочего Торияма был известен тем, что он крайне редко общался со СМИ (© Jiji Press)

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Телевизионная компания «Фудзи тэрэби» объявила, что 4 марта скончалась актриса озвучивания ТАРАКО, известная исполнением роли главной героини популярного анимэ «Тиби Маруко-тян».

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На 96-й церемонии награждения премиями Американской академии кинематографических искусств и наук фильм «Годзилла: Минус один» (режиссера Ямадзаки Такаси) получил «Оскара» за лучшие аудиовизуальные эффекты, а лента «Мальчик и птица» (режиссера Миядзаки Хаяо) получила эту награду как лучший полнометражный анимационный фильм.

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Неудачей закончился запуск малой ракеты-носителя Kairos токийского космического стартапа Space One. Ракета взорвалась сразу после запуска со стартовой площадки в городе Кусимото префектуры Вакаяма.

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Апелляционный суд Саппоро вынес вердикт о неконституционности положений Гражданского кодекса и Акта о подомовой регистрации, не признающих однополые браки. Вердикт стал первым решением суда второй инстанции по искам, связанным с однополыми браками.

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Компании Nissan и Honda подписали меморандум о совместном ведении разработок электромобилей с целью продвинутся на рынке этих автотранспортных средств.

Либерально-демократическая партия и партия Комэй договорились о снятии экспортного запрета в отношении истребителя нового поколения, совместно разрабатываемого Японией, Великобританией и Италией.

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Началась эксплуатация примерно 125-километрового участка линии суперэкспрессов Хокурику Синкансэн, связавшего город Канадзава в префектуре Исикава и город Цуруга в префектуре Фукуи.

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На совещании руководства по вопросам политики Банк Японии принял решение отказаться от отрицательных учетных ставок, отметив, что появилась перспектива устойчивой и стабильной реализации поставленного банком целевого двухпроцентного уровня инфляции.

Правительство направило на рассмотрение парламента законопроект о введении «японского аналога DBS» – системы, которая позволяет убедиться в отсутствии у кандидата криминальных правонарушений сексуального характера при поступлении на работу, предполагающую контакт с детьми.

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Мидзухара Иппэй, переводчик бейсболиста Отани Сёхэя, играющего за клуб «Лос-Анджелес Доджерс» Главной лиги бейсбола США, был уволен в связи с подозрением в причастности к незаконным ставкам на спорт.

Мидзухара Иппэй исполняет обязанности переводчика на пресс-конференции по случаю поступления Отани Сёхэя в клуб «Лос-Анджелес Доджерс» в декабре 2023 года (© Reuters)

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Фармацевтическая компания «Кобаяси сэйяку» (Kobayashi Pharmaceutical) объявила о добровольном отзыве пяти видов своей продукции, содержащих «бэни-кодзи» (рис, ферментированный красными дрожжами) как наносящих вред здоровью, в том числе добавки Beni-koji choleste-help. По состоянию на 29 марта имеются сообщения о пяти случаях гибели людей, употреблявших эти добавки.

Окружной суд Кумамото отклонил требования о возмещении ущерба от болезни Минамата, поданные всеми 144 истцами. Они добивались компенсации ущерба, заявляя о незаконности того, что на них не распространяются меры, предусмотренные Законом о помощи пострадавшим от болезни Минамата.

Император и императрица Японии прибыли в районы, пострадавшие от землетрясения на острове Ното, и посетили один из центров эвакуации.

Император и императрица Японии беседуют с пострадавшими во время посещения спортзала, отведенного под убежище. Город Судзу, преф. Исикава [официальная съемка] (© Jiji Press)

На Чемпионате мира по фигурному катанию впервые за 56 лет японская фигуристка Сакамото Каори стала победительницей в женском одиночном разряде соревнований третий раз подряд. Ей удалось переломить ход состязаний после четвертого места в короткой программе, получив 149.6 баллов в произвольной программе.

Фигуристка Сакамото Каори, три раза подряд ставшая победительницей Чемпионата мира по фигурному катанию (© Reuters)

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На Большом весеннем чемпионате сумо победителем с 13-ю победами в поединках при двух поражениях стал новичок Такэруфудзи (24 года). Новичок завоевал титул победителя турнира впервые за 110 лет.

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Играющий в команде «Лос-Анджелес Доджерс» бейсболист Отани Сёхэй в связи с подозрениями в незаконных ставках на спорт его переводчика Мидзухары Иппэя отверг свою причастность к перечислениям денег, заявив, что сам он не делал никаких ставок и не обращался ни с какими просьбами о переводе денег, а Мидзухара похитил деньги с его счета и говорит всем неправду.

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На токийском валютном рынке курс японской национальной валюты на какое-то время упал до 151,97 йен за доллар – уровня, небывалого за 34 года.

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В связи со скоропостижной смертью одной из участниц театральная труппа «Такарадзука» подтвердила факт злоупотребления властью со стороны старшей коллеги по труппе и принесла извинения.

Школа сумо Миягино, которую возглавлял бывший ёкодзуна Хакухо, фактически была закрыта из-за проблемы насилия среди ее учеников, а руководителя и борцов решено перевести в другую школу – Исэгахама.

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Железнодорожная компания JR Токай отказалась от своей цели открыть в 2027 году движение суперэкспрессов на магнитной подушке между Синагавой в Токио и Нагоей. Теперь предполагается, что линия откроется не ранее 2034 года.

Фотография к заголовку: Ямадзаки Такаси (справа), режиссер киноленты «Годзилла: минус один», первой из японских фильмов удостоенной статуэтки «Оскар» за лучшие аудиовизуальные эффекты на 96-й церемонии награждения премиями Американской академии кинематографических искусств и наук (Снимок сделал Майк Коппола/Getty Images)