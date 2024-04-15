L’indice Nikkei à un niveau record, fin de la politique de taux d’intérêt négatifs de la Banque du Japon, scandale sanitaire sur des compléments alimentaires et décès de Toriyama Akira : retour sur les événements marquants du mois de mars 2024 au Japon.
Vendredi 1er
Quatre membres de la faction Abe du Parti libéral-démocrate (PLD), dont l’ancien secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu, ont comparu devant un conseil d’éthique politique dans le cadre du scandale des sommes dissimulées du parti. Les quatre membres ont nié toute responsabilité dans l’affaire, ainsi que tout lien avec les activités comptables de la faction.
Articles liés
- De l’éthique politique au sein du Parlement japonais : gros plan sur le « Seirinshin »
- Au Japon, la loi sur le contrôle des fonds politiques fonctionne-t-elle comme prévu ?
- Les caisses noires du monde politique japonais : s’attaquer aux racines du scandale
Le mangaka Toriyama Akira, auteur des célèbres Dragon Ball et Dr. Slump, est décédé d’un hématome sous-dural aigu à l’âge de 68 ans.
Article lié
Dimanche 3
Benson Kipruto (Kenya) et Sutume Kebede (Éthiopie) ont respectivement remporté les courses hommes et femmes du Marathon de Tokyo avec des temps de 2:02:16 et 2:15:55.
Lundi 4
L’indice Nikkei de la bourse de Tokyo a clôturé la journée à 40 109,23 points. C’est la première fois de son histoire qu’il dépasse la barre des 40 000 points.
L’actrice de doublage Tarako, connue principalement comme la voix de Maruko du dessin animé Chibi Maruko-chan, est décédée à l’âge de 63 ans.
Articles liés
- Tarako, la célèbre voix du dessin animé « Chibi Maruko-chan », est décédée
- Les deux animes les plus populaires du Japon : Sazae-san et Chibi Maruko-chan
L’hôpital universitaire de Kyoto a annoncé qu’il avait réalisé la toute première greffe simultanée au monde d’un poumon et d’un foie provenant de donneurs vivant. Cette opération s’était déroulée le 15 novembre dernier.
Article lié
- Première mondiale, le Japon réussit une greffe simultanée de poumon et de foie de donneurs vivant
Mardi 5
Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a émis des instructions administratives à LY Corporation, l’opérateur de l’application de messagerie Line, suite à des violations de données personnelles. Le ministère a appelé LY à faire en sorte que de telles fuites ne se reproduisent plus et, fait rare, lui a demandé de renforcer sa surveillance de la société sud-coréenne Naver et de revoir ses relations avec elle.
La Hyatt Foundation a annoncé que le Pritzker 2024 de l’architecture sera décerné à Yamamoto Riken. C’est le neuvième Japonais à devenir lauréat de ce prix, considéré comme le Nobel de l’architecture.
Article lié
- Le Japonais Yamamoto Riken lauréat du prix Pritzker de l’architecture
Mercredi 6
Uber Eats Japan a lancé son tout premier robot quasi autonome à Nihonbashi, l’un des grands quartiers d’affaires de Tokyo.
Article lié
- Un tout premier robot Uber Eats a été mis en service au Japon
Jeudi 7
La Commission du commerce équitable du Japon a émis un avertissement à Nissan, qui a illégalement sous-payé ses sous-traitants.
Article lié
Dimanche 10
Le Garçon et le Héron de Miyazaki Hayao a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation et Godzilla Minus One de Yamazaki Takashi celui des meilleurs effets visuels.
Articles liés
- Oscar du meilleur film d’animation pour « Le Garçon et le Héron », l’ultime œuvre de Miyazaki Hayao
- « Le garçon et le héron » : lorsque Miyazaki Hayao raconte sa dernière histoire
- « Godzilla Minus One » remporte l’Oscar des meilleurs effets visuels, une première pour le Japon
- « Godzilla Minus One » : une véritable réécriture de l’histoire du roi des monstres)
Akane Tomoko a été élue présidente de la Cour pénale internationale pour un mandat de trois ans, devenant ainsi la première juriste japonaise à occuper ce poste.
Article lié
- Akane Tomoko devient la première personne de nationalité japonaise à être nommée présidente de la Cour pénale internationale
Lundi 11
Le 11 mars a marqué les treize ans depuis le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon.
Article lié
Mardi 12
La Haute cour de Fukuoka a annulé la condamnation à mort prononcée par un tribunal inférieur concernant le chef d’un gang de yakuza pour quatre attaques contre des civils.
Article lié
- Un tribunal annule la condamnation à mort du chef yakuza Nomura Satoru
Mercredi 13
La fusée Kairos de la start-up tokyoïte Space One a explosé peu après son décollage à Kushimoto, dans la préfecture de Wakayama.
Jeudi 14
La Haute cour de Sapporo a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction du mariage homosexuel inscrite dans le Code civil et dans la Loi sur la famille. Il s’agit du premier jugement rendu sur ce sujet par une Haute cour qui va dans ce sens.
Articles liés
- Mariage homosexuel : le tribunal de Sapporo admet le caractère « inconstitutionnel » de la loi mais rejette la demande d’indemnisation
- Union homosexuelle au Japon : un partenariat civil progressivement reconnu à travers le pays)
Vendredi 15
Nissan et Honda ont entamé des discussions sur une collaboration sur le développement de véhicules électriques, dans le but de joindre leurs forces dans la transition électrique.
Le Rengô (confédération des syndicats ouvriers japonais) a publié des statistiques préliminaires sur le shuntô de 2024 (négociations salariales du printemps) qui indiquent une augmentation moyenne combinée des salaires de 5,28 %. La hausse est supérieure aux 3,80 % de 2023, dépassant les 5 % pour la première fois depuis 1991 (5,66 %).
Article lié
Samedi 16
Une extension de 125 kilomètres de la ligne Shinkansen Hokuriku a été ouverte entre Kanazawa, dans la préfecture d’Ishikawa, et Tsuruga, dans la préfecture de Fukui.
Articles liés
Le parc Ghibli est désormais entièrement ouvert au public grâce à l’ouverture de la cinquième et dernière zone, « La Vallée des sorcières ».