Le dimanche soir dans les foyers japonais, place aux deux dessins animés emblématiques du Japon, Sazae-san et Chibi Maruko-chan, qui sont de longue très aimés des téléspectateurs nippons.

Les habitués du dimanche

Sazae-san et Chibi Maruko-chan sont deux des séries de dessins animés télévisés les plus connues et les plus aimées au Japon. À l’antenne à la suite le dimanche soir, leurs épisodes se concentrent sur les escapades journalières de leur personnage principal respectif – Sazae, 24 ans et Maruko, 9 ans – leur famille élargie, leurs voisins et leurs cercles d’amis. Chibi Maruko-chan est sur les écrans depuis près de trente ans, alors que Sazae-san célèbre son cinquantième anniversaire en 2019.

Sazae-san : un jour comme les autres à Setagaya

La famille de Sazae : (à partir de la gauche) le mari Masuo, Sazae, la petite sœur Wakame, le chat Tama, le petit frère Katsuo, le fils Tarao (au premier plan), la mère Fune et le père Namihei (© Hasegawa Machiko Art Museum)

Sazae-san est la création de la mangaka Hasegawa Machiko. C’était à l’origine une bande dessinée de quatre cases publiée dans les journaux en 1946. La version en dessin animé a débuté en 1969 et elle reste à l’antenne depuis. En 2014, le Livre Guiness des records a reconnu Sazae-san comme la série télévisée de bande dessinée la plus longtemps diffusée du monde.

Sazae-san évolue dans une famille de trois générations vivant sous le même toit à Setagaya, dans l’ouest de Tokyo. En son centre se trouve Fuguta Sazae, une jeune mère et épouse énergique et franche, qui vit avec ses parents et ses jeunes frère et sœur. Même si la série se passe en ville, les membres de la famille ont tous été nommés avec humour à partir de différents éléments de la mer, y compris Sazae (coquillage turbo), son père Namihei (vague), sa mère Fune (bateau), son mari Masuo (truite), sa petite sœur Wakame (algue wakame), son petit frère Katsuo (bonite), et son fils Tarao (morue).

Chaque épisode de la série se compose de trois histoires séparées qui racontent les petits événements simples dans la vie de la famille, souvent avec des motifs saisonniers. Sazae-san reste habituellement à l’écart des questions controversées et présente une version idéalisée de la vie au Japon dans un passé relativement proche. Mônai Setsuo, conseiller exécutif du studio d’animation Eiken qui produit la série attribue la longévité du programme à sa capacité de présenter, sous une forme amusante et divertissante, des aspects de la vie quotidienne auxquels les téléspectateurs peuvent se référer.

Le manga original, qui a pris fin en 1980, a aidé à modeler le dessin animé. Eiken a remis à jour certaines facettes du programme pour mieux refléter la société moderne mais l’émission n’a pas divergé de son format original et conserve son ambiance d’autrefois. Toutefois, certains aspects, comme Sazae et sa mère étant toujours des femmes au foyer à plein temps, semblent un peu dépassés par rapport aux standards sociaux actuels.

Les fans souhaitant en savoir un peu plus sur la série et sa créatrice peuvent visiter le Musée d’art Hasegawa Machiko à Setagaya.