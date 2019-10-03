Культовые японские аниме-программы «Садзаэ-сан»» и «Тиби Маруко-тян» являются давними фаворитами японской телевизионной аудитории.

Кино по воскресеньям

«Садзаэ-сан»» и «Тиби Маруко-тян» – два самых узнаваемых и любимых мультсериала в Японии. Выпуски транслируются один за другим каждый вечер воскресенья и описывают повседневные приключения их главных героев – 24-летней домохозяйки Садзаэ и 9-летней школьницы Маруко, а также их семей и родственников, соседей и друзей. «Тиби Маруко-тян» в эфире уже почти три десятилетия, а «Садзаэ-сан»» в 2019 году отпразднует свою пятидесятую годовщину.

Обычный день в Сэтагая

Семья Садзаэ: Слева направо – муж Масуо, Садзаэ, сестра Вакамэ, домашний кот Тама, брат Кацуо, сын Тарао (впереди), мать Фунэ и отец Намихэй (© Художественный музей Хасэгавы Матико)

«Садзаэ-сан» была создана художницей Хасэгавой Матико. Изначально это была четырёхпанельная манга (ёнкома), которую начали печатать в газетах в 1946 году. Анимационная версия дебютировала в 1969 году и с тех пор остается в эфире. В 2014 году «Садзаэ-сан» был признан самым продолжительным анимационным телесериалом и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Сюжет «Садзаэ-сан» вращается вокруг трёх поколений одной семьи, живущих под одной крышей в районе Сэтагая на западе Токио. Главная героиня – Фугута Садзаэ, энергичная и прямолинейная молодая мать и жена, которая живёт с родителями и младшими братьями и сестрами. Хотя действие сериала разворачивается в пригороде, имена членов семьи юмористически перекликаются с морской тематикой: Садзаэ – это моллюск-турбанида, ее отец Намихэй – спокойное море, мать Фунэ – лодка, муж Масуо – форель.

Каждый эпизод шоу содержит три отдельные истории о жизни семьи, часто с сезонными мотивами. Создатели «Садзаэ-сан», как правило, избегают спорных вопросов и демонстрируют идеализированную версию жизни в Японии в не слишком отдалённом прошлом. Монаи Сэцуо, исполнительный советник анимационной студии «Эйкэн», которая выпускает сериал, объясняет долговечность шоу его манерой представлять аспекты повседневной жизни, находящие отклик у зрителей, в забавном и интересном формате.

Аниме основывается на оригинальной манге, которая завершилась в 1980 году. В «Эйкэн» обновили некоторые аспекты шоу, чтобы отразить ситуацию в современном обществе, но в целом сериал сохранил первоначальный формат и оттенок жизни в прошлом. Однако некоторые аспекты, такие как, например, Садзаэ и её мать, оставшиеся домохозяйками на полный рабочий день, кажутся устаревшими по сравнению с сегодняшними социальными стандартами.

Поклонники, желающие узнать больше о сериале и его создателе, могут посетить Художественный музей Хасэгавы Матико в Сэтагае.

Статуи персонажей можно увидеть возле станции Сакура-Симмати на линии Токю Дэн-ан-Тоси

Жизнь и воззрения ученицы начальной школы

Семья Сакура: Слева направо – Маруко, е` старшая сестра Сакико, мать Сумирэ, отец Хироси, бабушка Котакэ и дедушка Томодзо (© Sakura Production / Nippon Animation)

«Тиби Маруко-тян» – весёлая история об ученице третьего класса начальной школы по имени Маруко. Это творение художницы Сакуры Момоко, которая взяла за основу для сериала воспоминания о своем собственном детстве в Симидзу (теперь часть Сидзуоки) в префектуре Сидзуока. Сериал дебютировал в виде манги в одном из ежемесячных журналов в 1986 году, а телевизионная аниме-версия появилась в эфире в 1990 году. Как и «Садзаэ-сан», «Тиби Маруко-тян» уделяет основное внимание бытовой стороне жизни, хотя сюжетные линии этого сериала более современны и окрашены реализмом с сильной юмористической составляющей.

Маруко – самая младшая в семье, живет с бабушкой и дедушкой, родителями и старшей сестрой. Она любопытная и энергичная девочка, которая всегда готова помочь. Маруко любит помечтать, поэтому ей никогда не удается спланировать что-то заранее, что часто приводит к неприятностям. Она очень близка со своим дедушкой Томодзо, который также склонен к полетам фантазии. Маруко, как известно, любит пурин (пудинг с заварным кремом) и хамбагу (рубленые бифштексы), но ненавидит натто.

Каждый эпизод «Тиби Маруко-тян» состоит из двух отдельных историй, которые вращаются вокруг приключений Маруко, ее семьи и ее эксцентричных одноклассников. Такаги Дзун, режиссер шоу, приписывает многолетнюю популярность сериала его всеобщей привлекательности. В онлайн-интервью в Mynavi News он заявил, что несмотря на то, что Маруко, возможно, не самая умная девочка, она нравится людям и за ней интересно наблюдать, добавив, что вторым важным фактором успеха является удивительное чувство юмора Сакуры, присутствующее в каждой серии и заставляющее зрителей усаживаться перед экранами каждое воскресенье.

У сериала даже есть тематический парк – «Тиби Маруко-тян рандо». Парк, расположенный в 10 минутах езды на автобусе от станции Симидзу в Сидзуоке, позволяет посетителям окунуться в мир популярной героини.

(© Sakura Production / Nippon Animation)

Поём вместе каждую неделю

Песни из «Садзаэ-сан» и «Тиби Маруко-тян» пользуются особой популярностью. Сакура написала текст для финальной песни «Тиби Маруко-тян» «Одору Понпокорин», которая стала хитом еще в 1990-х годах. С тех пор песню исполнило множество различных музыкальных групп, а продажи CD разных версий исполнения превысили 1,5 миллиона экземпляров. Открывающая тема «Садзаэ-сан» менее успешна с коммерческой точки зрения, однако её характерная мелодия и весёлый текст также хорошо известны. Для многих зрителей первые несколько нот каждой песни отмечают начало воскресного вечернего ритуала, в то время как другим они напоминают, что выходные скоро закончатся и наступит новая неделя работы и учебы.

Информация по теме

Художественный музей Хасэгавы Матико

Вебсайт (на японском языке)

Адрес: 1-30-6 Сакура Синмати, Сэтагая, Токио

Тел.: 03-3701-8766

Часы работы: с 10:00 до 17:30 (последний вход в 17:00)

Выходной день понедельник или следующий вторник, если понедельник является национальным праздником; Новый год; смена экспозиции

Плата за вход: взрослые – 600 йен, студенты и старшеклассники – 500 йен, учащиеся младших и средних классов – 400 йен (доступ для посетителей в инвалидных колясках ограничен)

Как добраться: около 7 минут пешком от станции Сакура Симмати, линия Токю Дэн-эн-тоси

Тематический парк развлечений «Тиби Маруко-тян рандо»

Вебсайт (на японском и китайском языках)

Адрес: S‐Pulse Dream Plaza 3F, 13-15 Ирифунэ-то, район Симидзу, Сидзуока, префектура Сидзуока

Тел.: 054-354-3360 (S‐Pulse Dream Plaza)

Часы работы: с 10:00 до 20:00 (последний вход в 19:30).

Парк открыт круглый год.

Вход: взрослые – 600 йен, дети – 400 йен

Как добраться: 10 минут на бесплатном автобусе от вокзала JR Симидзу

Фотография к заголовку: слева – персонажи сериала «Садзаэ-сан» (© Художественный музей Хасэгавы Матико), справа – персонажи сериала «Тиби Маруко-тян» (© Sakura Production / Nippon Animation)