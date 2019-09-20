لطالما حافظ مسلسلا الأنيمي اليابانيان الشهيران «سازاي سان» (Sazae-san) و«تشيبي ماروكو تشان» (Chibi Maruko-chan) على مكانتهما بين الأعمال المفضلة لدى المشاهدين اليابانيين، وأصبحا جزءًا راسخًا من المشهد التلفزيوني المحلي على مدى عقود.

سهرة كل أحد

تعتبر كل من سازاى سان وتشيبي ماروكو تشان أو ماركو الصغيرة من أكثر مسلسلات الأنيمي شهرة والأقرب إلى قلوب الناس في اليابان. وبالعودة إلى أمسيات كل أحد نجد أن البرامج تتمحور حول المشاغبات اليومية للشخصيات الرئيسية لتلك المسلسلات الكرتونية، سازاى ذات 24 عاماً وماروكو تشان ذات 9 سنوات، عائلاتهم الكبيرة، جيرانهم ودوائر الأصدقاء، ويذكر أن مسلسل تشييبي ماروكو تشان عرض على مدار حوالي ثلاثة عقود، بينما ستحتفل سلسلة سازاى سان بذكراها السنوية الخمسين لانطلاقها في 2019.

يوم آخر فقط في سيتاغايا

يعود الفضل لابتكار شخصية سازاى سان إلى الفنان هاسيغاوا ماتشيكو، حيث كان أول ظهور لها كقصة كوميدية من أربعة أجزاء في الصحف عام 1946. وفي عام 1969 تم إطلاق النسخة المتحركة واستمر بثها على شاشات التلفزيون الياباني منذ ذلك الحين، وبحلول عام 2014 أقرت مجموعة غينيس للأرقام القياسية أن سلسلة سازى سان هي أطول سلسلة تلفزيونية للأنيمي على الإطلاق.

تدور أحداث قصة سازاى سان حول أسرة مكونة من ثلاثة أجيال يعيشون تحت سقف واحد في حي سيتاغايا غرب العاصمة اليابانية طوكيو، وتعتبر فوغوتا سازاى الشخصية الرئيسية وهي أم شابة صريحة ونشيطة وزوجة مقيمة مع والديها واخوتها الأصغر سناً. وعلى الرغم من أن العائلة تقيم بالضواحي إلا أن أفراد هذه الأسرة يحملون أسماءً طريفة تتعلق معانيها بالبحر، فإسم سازى يعني صدف البحر، أما إسم والدها ناميهى فيعني البحار الهادئة، الأم فونى فيعني السفينة، وبالنسبة للزوج ماسوى فهو يعني سمك السلمون.

كل حلقة من العرض تتطرق لثلاثة قصص منفصلة تتناول الأحداث البسيطة في حياة العائلة وغالباُ ما تتمحور حول مواضيع موسمية، كحرص سازى على التخلص من القضايا المثيرة للجدل كما أنها تعرض نسخة مثالية للحياة في اليابان في الماضي غير البعيد. حيث ترجع مونيه سيتسو وهي مستشارة تنفيذية لإستوديو الأنيمي آيكان والذي يقوم بإنتاج المسلسلات استمرارية عرض مثل هذه المسلسلات لسنوات طويلة إلى قدرتها على تقديم المظاهر الحياتية اليومية والتي يراها المتفرج بشكل طريف وممتع.

لقد ساعدت المانغا الأصلية التي انتهت عام 1980 في صناعة هذا الأنيمي، أين قامت آيكان بتحديث بعض جوانب العرض لتعكس المجتمع الجديد لكن دون أن ينحرف البرنامج عن شكله الأصلي مع الاحتفاظ بعبقه القديم. ومع ذلك فإن بعض الجوانب المتعلقة بسازاى وأمها اللتان تحتفظان بصفة ربات بيوت بدوام كامل، تبدو عتيقة وفقا للمعايير الاجتماعية السائدة اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه بامكان الراغبين من المعجبين بتعلم أشياء أكثر حول المسلسلات ومنشئيها زيارة متحف الفنون هاسيغاوا ماتشيكو الموجود بسيتاغايا.

تماثيل لشخصيات أنيمي سازاى سان موجودة خارج محطة ساكورا شينماتشي على خط طوكيو دان آن طوشي.

حياة ومغامرات فتاة في المدرسة الإعدادية

آل ساكورا: من اليسار. ماروكو، الأخت الكبرى ساكيكو، الأم سوميرى، الأب هيروشي، الجدة كوتاكي، والجد توموزو. الصورة من ساكورا للإنتاج/ نيبون انيمي.

تشيبي ماروكو تشان هي قصة مفعمة بالحب والأمل تدور حول فتاة في الصف الثالث من المدرسة الإعدادية إسمها ماروكو. وهي شخصية من اختراع الفنانة ساكورا موموكو والتي اعتمدت على طفولتها في شيميزو بمحافظة شيزوؤكا لحياكة أحداث القصة. وقد ظهر العمل لأول مرة في شكل مانغا كانت تنشر في مجلة شهرية عام 1986، أما الصيغة الكرتونية للقصة فقد ظهرت على الهواء عام 1990. ولقد تشاركت مع سازى سان في طريقة التركيز على الأحداث اليومية العادية على الرغم من أن القصص المعالجة أكثر معاصرة وممزوجة بواقعية تهدف إلى إثارة الحس الفكاهي من خلال العرض.

فالطفلة ماروكو هي أصغر فرد في عائلتها تعيش مع جديها، ووالديها وأختها الكبرى، تتميز بكونها فتاة فضولية ومفعمة بالحيوية وتحب دائماً تقديم يد العون، لكنها دائمة الاستلقاء والعيش في أحلام اليقظة ولا تجيد أبداً التخطيط للمستقبل او التفكير فيه، طباع دائماً ما كنت تورطها في المشاكل. إضافة إلى أنها كانت مقربة جداً من جدها توموزو الذي يشاركها صفة العيش في الخيال، كما أنها تعرف بحبها لبورين ”الكستردة أو المهلبية“ و هانباغا ”هنبرغر اللحمة“ لكنها تكره أكلة الناتو.

كل حلقة من مسلسل تشيبي ماروكو تشان مكونة من قصتين مختلفتين تتمحور كلاهما حول طرائف ماروكو، عائلتها وزملائها في المدرسة غريبي الأطوار. ويرجع مدير العرض تاكاجي جون استمرارية شعبية المسلسل إلى الصدى والتجاوب الذي حصل عليه من الجمهور. وفي حوار على الهواء لأخبار مينافي أقر بأنه يمكن ألا تكون ماروكو الفتاة الأكثر ذكاءً لكنها محبوبة وطريفة الأمر الذي يدفع الناس لمشاهدتها ويضيف أن حس الفكاهة الذي يتميز به آل ساكورا هو من ساعد على ابقاء المشاهدين حريصين على متابعة السلسلة ليلة كل أحد.

وقد ذهب المسلسل إلى اسقاط نموذجه على أرض الواقع من خلال انشاء حديقة لتشيبي ماروكو تشان، وتبعد هذه الحديقة عن محطة شيميزو بمحافظة شيزويكا 10 دقائق بالباص، حيث تسمح للزوار بدخول عالم الشخصية البطلة الأكثر شعبية.

دعونا نستمتع كل أسبوع

الصورة من ساكورا أنيمي/ نيبون أنيمي.

تمتلك كل من سازاى سان وتشيبي ماروكو تشان أغاني مميزة تحولت إلى نغمات ذات شعبية كبيرة خاصة بهم. وقد كتبت ساكورا كلمات تشيبي ماروكو تشان لتكون أغنية جينريك النهاية ”أودورو بونبوكورين“، التي أصبحت أغنية واحدة عندما تم إصدارها لأول مرة في التسعينات. ومنذ ذلك الحين تم أداء هذه الأغنية من قبل العديد من المجموعات الموسيقية مع تحقيق مبيعات للعديد من الإصدارات وصلت إلى 1.5 مليون نسخة من الأقراص المضغوطة. على خلاف جينريك البداية لمسلسل سازاى سان الذي كان أقل نجاحا من الناحية التسويقية غير أن لحنها المميز وكلماتها الكوميدية معروفة جيداً لدى الناس. فالبنسبة للعديد من المشاهدين بعضهم يرى أن كل أغنية تشير إلى بداية الروتين الليلي من كل يوم أحد والبعض الآخر يرى أنها إشارة إلى أن نهاية الأسبوع ستفسح المجال قريبا لأسبوع جديد من العمل والدراسة.

معلومات ذات صلة

متحف هاسيغاوا ماتشيكو للفنون

https://www.hasegawamachiko.jp (باليابانية)

العنوان: 1-30-6 ساكورا شينماتشي، سيتاغايا، طوكيو.

تلفون: 8766-3701-03

أوقات العمل: من 10 صباحاً إلى 05:30 مساءً ’’آخر دخول يكون الساعة 05:00’’

يغلق كل يوم إثنين، أو يوم الثلثلاء إذا ما تصادف وكان يوم الإثنين إجازة وطنية، رأس السنة، او عند وجود عمليات فرز وترتيب للأعمال الفنية.

رسوم الدخول: 600 ين بالنسبة للكبار، 500 ين لطلاب الجامعات وتلاميذ الطور الثانوي، 400 ين بالنسبة لتلاميذ الطور الإعدادي والإبتدائي ” ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة محدود“

طريقة الوصول: حوالي 07 دقائق مشياُ من محطة ساكورا شينماتشي، خط طوكيو دان آن طوشي

حديقة تشيبي ماروكو تشان

http://www.chibimarukochan-land.com (باليابانية والصينية)

العنوان: س-بولس دريم بلازا الطابق 3، 13-15 إيريفوني-تشو،مقاطعة شيميزو، شيزوكا.

تلفون: 3360-354-054

ساعات العمل: 10:00 صباحاً إلى 08:00 مساءً ’’آخر دخول 07:30 مساءً’’

مفتوح طيلة العام.

رسوم الدخول: 600 ين للكبار، 400 ين للأطفال.

طريقة الوصول: 10 دقائق من خلال الباص المجاني من محطة جى أر محطة شيميزو

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: يسارًا، مجسم سازاى سان. متحف هاسيغاوا ماتشيكو للفنون. يميناً: مجسم تشيبي ماروكو تشان، الصورة من ساكورا للإنتاج/نيبون أنيمي)