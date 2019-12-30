以日本家庭为主题的著名动画片《海螺小姐》和《樱桃小丸子》，每周日傍晚在电视上准时播出，是一档长寿动画节目，特别是《海螺小姐》，播放年数之长，创造了吉尼斯世界纪录。

国民动画

在日本，《海螺小姐》和《樱桃小丸子》可谓无人不知。《樱桃小丸子》每周日下午6点播出两小集，《海螺小姐》则是下午6点半起播出三小集，都是30分钟的TV版动画片。《樱桃小丸子》明年（2020年）1月将迎来播出30周年，而《海螺小姐》2019年10月已经迎来了50周年纪念。

这两部动画片都是以家庭和学校的日常生活为主题的。里面没有描写什么重大事件，都是极其普通家庭，和大家熟悉的生活琐事。动画片里经常能看到一家人围坐在起居室的矮桌旁其乐融融的场景。

《海螺小姐》和《樱桃小丸子》每周都准时开播，现在已经成了“星期日傍晚”的代名词。

吉尼斯纪录世界最长寿电视动画《海螺小姐》

原作是日本第一个女性漫画家长谷川町子的四格漫画。1946年开始在报纸上连载。动画片是1969年10月5日在富士电视台一系的频道播出。于2014年获得吉尼斯世界纪录认证，成为“全球最长寿的TV动画”。

动画名来源于主人公的名字“河豚田海螺（Fuguta Sazae）”。“Sazae”本意是角蝾螺，是一种日本人非常熟悉的海螺，为方便理解，中文就翻译成了“海螺”。动画片里的出场人物名称全都跟大海相关。家庭成员，包括海螺的父亲波平及妻子舟、弟弟鲣男、妹妹裙带菜组成的磯野一家，以及由磯野夫妇的长女河豚田海螺（婚后从夫姓——译注）及其丈夫鳟男、儿子鳕男组成河豚田一家。两户人家共七口人，另有一只宠物猫小玉。

主要登场人物是生性快活开朗大大咧咧的海螺小姐一家人以及他们的邻居亲戚，还有能说会道、动辄得意忘形的鲣男的同学们。动画描写了三代同堂住在日式平房里的七口大家庭的日常生活，不经意间发生的一些趣闻乐事，大获男女老幼的喜爱。 “流浪猫叼走了鱼，赶快去追，光着脚丫冲出门，快活的海螺小姐”，这个片头主题歌开播至今一直没有变过。1974年起开始插入OP的旅游景点打卡视频和下集预告播完后跟海螺小姐“剪刀石头布”的小环节也备受好评。

制作公司EIKEN的顾问毛内节夫认为，这部动画之所以能50年经久不衰，在于它始终贯穿了“有趣快乐”的宗旨。“每天都有很多新鲜事，重要的是如何把它们放大并展现给观众。我们注重的是要让大家看了感到心情愉悦、精神振奋。”动画片里融入了各种年节活动、四季风物、自然美景，细腻地表现了购物做饭等代表日本文化的场景，每三小集中肯定会有一集是富于季节感的话题故事。

原作连载始于1945年，直至上世纪80年代结束，因此播放中的剧情都注重契合时代。当初日本企业的退休年龄还是55岁，但现在越来越多的企业都把这个年龄提高到了65岁。同一个屋檐下住着海螺和母亲舟这样两位家庭主妇的设定，与现代的情况相差很大。但是，毛内顾问说：“亲子、兄弟姐妹、朋友的关系是不变的。这点我们要坚持下去。”

长谷川町子的故居在东京都世田谷区樱新町，这里有长谷川町子美术馆，里面展示着漫画手稿和房屋模型。（2019年12月26日-2020年4月13日因改建工程暂时闭馆）

通过《樱桃小丸子》，模拟体验学校的日常景象和亲子矛盾

这部动画的原作来自于漫画家樱桃子1986年在杂志《RIBON》连载的漫画《樱桃小丸子》。作者出生于静冈县清水市（现在的静冈市清水区），作品以她儿时（1974-75年）的回忆为主线，以喜剧形式描写了主人公、小学三年级女生樱桃子及其家人、同学以及当地居民的日常生活。因为是个小个子的圆脸女孩，于是有了“樱桃小丸子”的叫法，也是作者樱桃子的绰号。动画是从90年代开始播放的。每周日下午6点准时开播，也被称为“平成年代的《海螺小姐》”。不过跟《海螺小姐》相比，《樱桃小丸子》略带讽刺、诙谐幽默，风格更现代一些。

家庭构成是三代同堂六口人。祖父友藏、祖母小竹、父亲宏志、母亲堇和姐姐杏子。小丸子虽然有点自我和懒惰，但对喜欢的东西都好奇心旺盛，是个开朗活泼的乐天派，她心地善良，看到别人有难绝不会袖手旁观。她跟祖父友藏特别亲。喜欢的东西是布丁和汉堡，不爱吃纳豆。

3年级4班的同学中，有梳着两个小辫儿的眼镜妹好友小玉、爱摆阔的小少爷花轮君、班长丸尾君、内向的藤木君、性格乖僻的永泽君等，各个角色，个性丰富多彩，故事也如实地展现了他们的日常生活。作者填词的片尾曲《大家一起来跳舞》的单曲碟是百万级销量的白金唱片。

导演高木淳认为，这个动画节目长寿的原因，“很大程度是因为小丸子这个人物很接地气”。“虽然不想把她跟别人比来比去，但她就是一个普通的小女孩，或许比普通小女孩还要差一些也说不定。她不是超级英雄，给人一种亲近感，能让人看得很轻松，所以才会受到大家的喜爱吧。再加上樱桃子老师的幽默感，能一直让观众看得开心。”（引自Mynavi news）

从JR清水站坐公交车10分钟就能到达“樱桃小丸子乐园”（S-PULSE DREAM PLAZA内），在这里可以模拟体验小丸子的日常生活。

每周准时响起主题曲

星期日的傍晚，为了第二天早起而开始提前准备晚饭的时候，樱桃小丸子和海螺小姐总是像钟表一样准时出现。耳熟能详的主题曲在耳边响起，像老朋友一样开朗活泼的动画人物让人们忍不住露出微笑。另一方面，愉快的周末即将结束，人们又必须面对第二天上学上班的现实。一想到明天又要开始“辛苦搬砖”，动画片片尾曲结束后，不禁陷入抑郁的情绪——这种状态被称为“海螺小姐症候群”。

标题图片：左，海螺小姐©长谷川町子美术馆；右，樱桃小丸子©Sakura Production/日本动画