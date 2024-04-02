Entre las principales noticias de marzo de 2024 en Japón estuvieron el fallecimiento del popular autor de manga Toriyama Akira y el fin de la política de tipos de interés negativos del Banco de Japón.

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Cuatro miembros de la facción Abe del Partido Liberal Democrático, entre ellos el anterior secretario en jefe del Gabinete, Matsuno Hirokazu, comparecen ante el Consejo de Ética Política en conexión con el escándalo de comisiones clandestinas. Los cuatro niegan tener alguna responsabilidad o conexión con la contabilidad de la facción.

Toriyama Akira, conocido por su serie de manga Dr. Slump y por el éxito internacional Dragon Ball, fallece a causa de un hematoma subdural agudo a los 68 años.

Toriyama Akira en una fotografía de 1982. El autor de manga era también conocido por sus infrecuentes apariciones en los medios de comunicación. (© Jiji)

3

En el maratón de Tokio, Benson Kipruto, de Kenia, gana la carrera masculina con una marca de 2:02:16, y Sutume Kebede, de Etiopía, gana la carrera femenina con una marca de 2:15:55.

4

El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cierra con 40.109,23 puntos. Es la primera vez en la historia que cierra por encima de los 40.000 enteros.

La actriz de voz Tarako, conocida por interpretar al personaje principal del anime Chibi Maruko-chan, fallece a los 63 años.

5

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones emite una directriz administrativa a LY Corporation, la operadora de la aplicación de mensajería Line, después de una filtración de información personal. El ministerio pide a LY que se asegure que no se producen más filtraciones y, en una solicitud sin apenas precedentes, recomienda que refuerce su supervisión de la compañía surcoreana Naver y evalúe su relación con dicha empresa.

7

La Comisión de Comercio Justo de Japón amonesta a Nissan por la reducción ilegal de los pagos a sus subcontratas.

10

El chico y la garza, dirigida por Miyazaki Hayao, gana el óscar a la mejor película de animación y Godzilla Minus One, dirigida por Yamazaki Takashi, se lleva la estatuilla a los mejores efectos visuales.

Akane Tomoko es elegida como presidenta de la Corte Penal Internacional. Es la primera persona nacida en Japón que asciende a dicho cargo. Ejercerá como tal durante tres años.

13

El cohete Kairos, de la empresa emergente japonesa Space One, explota poco después de su lanzamiento desde Kushimoto, en la prefectura de Wakayama.

14

El Tribunal Superior de Sapporo afirma que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Código Civil y en la ley del Registro de Familia es inconstitucional. Es la primera sentencia de esta naturaleza emitida por un tribunal superior.

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Nissan y Honda comienzan a dialogar sobre una posible colaboración para el desarrollo de vehículos eléctricos con el objetivo de impulsar este mercado.

Rengō (la Confederación Japonesa de Sindicatos) publica estadísticas preliminares respecto a las negociaciones de la “ofensiva de primavera” (shuntō) que muestran un aumento salarial combinado medio del 5,28 %. Este porcentaje queda por encima del aumento del 3,80 % registrado en 2023, y es la primera vez que se supera el 5 % desde 1991, cuando el aumento promedio fue del 5,66 %.

16

Abre una extensión de 125 kilómetros del Hokuriku Shinkansen entre Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa, y Tsuruga, en la prefectura de Fukui.

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En su reunión de política monetaria, el Banco de Japón anuncia que pondrá fin a su política de tipos de interés negativos y estima que la inflación se mantendrá alrededor del 2 %.

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para crear un sistema de verificación de antecedentes para trabajos en los que se trate con menores, lo que permitirá a los empleadores conocer si los solicitantes de empleo han cometido delitos de índole sexual en el pasado.

21

Los Angeles Dodgers anuncian el despido del intérprete de Ohtani Shōhei, Mizuhara Ippei, por su participación en apuestas ilegales. El 25 de marzo Ohtani niega estar involucrado en las actividades por las que su intérprete fue despedido, y asegura que nunca apostó o hizo una transferencia de dinero a ninguna persona relacionada con las apuestas.

Ohtani Shōhei (a la izquierda) junto a Mizuhara Ippei, que ejerce de intérprete en la primera rueda de prensa del jugador después de que se uniera a los Dodgers en diciembre de 2023. (© Reuters)

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Kobayashi Pharmaceutical anuncia que retirará cinco de sus productos que contienen benikōji (levadura roja de arroz) debido a los problemas de salud que sufrieron numerosos de sus consumidores. A 29 de marzo se sospecha que dichos suplementos alimentarios han provocado al menos cinco muertes.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako visitan los refugios en las áreas afectadas por el terremoto de la península de Noto, ocurrido el 1 de enero.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako charlan con personas evacuadas en un gimnasio de Suzu, en la prefectura de Ishikawa, el 22 de marzo. (© Jiji; pool photo)

Sakamoto Kaori gana el título individual femenino en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Montreal y se convierte en la primera mujer que gana tres títulos consecutivos en los últimos 56 años.

Sakamoto Kaori celebra su tercera victoria en un campeonato en Montreal. (© Reuters)

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Takerufuji, un maegashira en el puesto 17.º de la clasificación, gana el Gran Torneo de Sumo de primavera con un récord de 13 victorias y 2 derrotas en su debut en la competición. Es la primera vez que un luchador de la división makunouchi gana en su debut en un torneo en los últimos 110 años.

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El Gobierno decide permitir las exportaciones de sus aviones caza de última generación, que desarrollarán conjuntamente con el Reino Unido e Italia. El Consejo de Seguridad Nacional revisa los Tres Principios sobre la Transferencia de Equipamiento y Tecnología de Defensa y las directrices para su implementación.

27

El yen cae a su posición más baja en los últimos 34 años: 151,97 yenes por dólar en el mercado de divisas de Tokio.

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La compañía teatral Takarazuka Revue se disculpa y admite que el abuso de poder por parte de miembros veteranos condujo a la muerte de una de las integrantes.

El establo Miyagino, donde el antiguo yokozuna Hakuhō ejercía de oyakata, es cerrado después de que se confirme que su protegido, Hokuseihō, cometió maltrato físico. Tanto Hakuhō como sus luchadores son transferidos al establo Isegahama.

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JR Central abandona su objetivo de inaugurar en 2027 la línea del tren de levitación magnética (maglev) Chūō Shinkansen entre Tokio y Nagoya debido a la oposición de la prefectura de Shizuoka, por donde está previsto que pase, ante la preocupación de las autoridades sobre el impacto medioambiental de las obras de tunelación. La empresa ferroviaria propone la inauguración en 2034 o más adelante.

(Fotografía del encabezado: el director de cine Yamazaki Takashi, a la derecha, y la artista de efectos visuales Shibuya Kiyoko sujetan sus estatuillas después ganar el óscar a los mejores efectos visuales por Godzilla Minus One el 10 de marzo de 2024. © Mike Coppola/Getty Images.)