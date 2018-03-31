気軽に堪能できる「サイクリストの聖地」

広島県尾道市と愛媛県今治市の約60キロメートルを結ぶ「瀬戸内しまなみ海道」。しまなみ海道は公募で決まった愛称で、正式名称は「西瀬戸自動車道（にしせとじどうしゃどう）」。3ルートある本州四国連絡橋の中では一番西側に位置する。

新尾道大橋以外の橋には、「原動機付自転車道及び自転車・歩行者専用」の道路が整備されている。日本初の海峡を横断できる自転車道で、島々の美しい景色の中を走れると人気が高く、今では「サイクリストの聖地」とも呼ばれる。

公営の「しまなみレンタサイクル」を使用すれば、道中の島々を含めて13カ所あるターミナルで貸し出し・返却が可能。片道だけや途中の島までレンタルして、残りはバスやフェリーを利用するといった旅程が組めるので、自転車旅行の初心者でも気軽に挑戦できる。今回は尾道から出発するルートで、しまなみ海道の橋や島々を紹介したい。

瀬戸内の多島美と巨大な橋が織りなす絶景

新尾道大橋

尾道側から数えて一つ目の「向島」は、尾道水道で隔てられた文字通り向かい側にある島だ。サイクリストの場合は新尾道大橋が使えないので、この島への移動は渡船を使うことになる。渡船は約10分の間隔で運行しており、所要時間は5分程度。運賃も大人100円、自転車や原付きはそれにプラス10円とリーズナブルだ。

昭和レトロな街並みが残る向島では、町散策が楽しい。向島大橋を渡った先にある岩子島（いわしじま）に立ち寄るのもおすすめ。厳島神社の朱塗りの鳥居は海の中にそびえ立っている。

因島大橋

村上水軍の拠点として使われた因島は、今なお造船業が盛んな地。完成した船の進水式には、多くの見物客でにぎわう。

773年に創建された大山神社は、因島村上水軍に崇敬された交通の守り神を祀（まつ）る。そのため、多くのサイクリストがお参りに立ち寄り、近年は「自転車神社」の愛称で親しまれている。自転車と一緒にご祈祷（きとう）が受けられ、休憩所も開放しているので、自転車の旅ならぜひ立ち寄りたいスポットだ。

生口橋

右奥に架かるのが因島と生口島を結ぶ生口橋

生口島（いくちじま）は国産レモン発祥の地として知られ、瀬戸田町は国産レモン生産量日本一を誇る。洲江港からフェリーで5分の「岩城島（いわぎじま）」にある「積善山三千本桜」は、愛媛県随一のお花見スポット。

多々羅大橋

広島県生口島と愛媛県大三島を結ぶ多々羅大橋

多々羅大橋を渡ると、しまなみ海道は愛媛県に入る。大三島には三島神社の総本社「大山祇神社（おおやまづみじんじゃ）」があるため、「神の島」という呼び名も持つ。古くはこの神社を「大三島」と呼んでいたので、それが島の名前となった。旧暦5月5日に開催される御田植祭と旧暦9月9日の抜穂祭（ぬいぼさい）で、「一人角力（ひとりずもう）」が奉納されることでも有名だ。

大三島橋

伯方島の開山公園に咲いた桜越しに望む大三島

アーチ橋の大三島橋を渡ると、「伯方の塩」で知られる伯方島（はかたじま）に入る。古くから製塩業が盛んな島だったが、1971年に成立した「塩業近代化臨時措置法」によって塩田は全廃となった。かつての塩田製塩を応用して「伯方の塩」を生産しているのが伯方塩業株式会社で、大三島の工場は見学が可能。

伯方島は海辺の風景が美しく、大潮の干潮時だけに歩いて島へ渡れる道が出現する「大角豆島」や、砂浜が1キロメートル続く「沖浦ビーチ」などが人気のスポットだ。

伯方・大島大橋

高級石材「大島石」の産地として有名な大島。亀老山展望公園から眺める、来島海峡に沈む夕日はまさに絶景。しまなみ海道で一番長い4キロメートルの来島海峡大橋を渡れば、終着点の四国本土の今治に到着する。

来島海峡大橋

それぞれに異なる魅力を持つ島々をつなぐ「しまなみ海道」。各島独特の美しい風景や文化があふれており、いくつもの国を旅したかのような満足感を得られることだろう。

レンタサイクル「しまなみジャパン」



●公式ホームページ：http://shimanami-cycle.or.jp/rental/ ※英語対応

●営業時間：ターミナルによって違うのでホームページで確認

●定休日：休業なし

●料金：クロスバイク、シティサイクルなど＝1日につき大人1000円、小人（12歳以下）300円、タンデム自転車＝1日につき1200円、電動アシスト自転車＝1日のみ1500円

●保証料：大人1000円、小学生以下500円

※保証料は、貸出ターミナルまたは貸出ターミナルと同じ島内のターミナルに返却した際にのみ返却

※タンデム自転車、電動アシスト自転車は、大人用のみ。乗り捨て不可

写真・文＝黒岩 正和（96BOX）

動画＝藤井 和幸（96BOX）