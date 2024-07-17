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骑行爱好者的圣地

“濑户内岛波海道”全长约60公里，连接广岛县尾道市和爱媛县今治市。岛波海道是面向公众征集意见后确定的爱称，其正式名称为“西濑户汽车道”，是本州岛和四国岛之间的三条跨海公路中最西侧的那条。

除了新尾道大桥（从本州岛方向出发时经过的第一座桥——译注），其余桥梁均设有电动车、自行车和行人专用道路。这是日本首条横跨海峡的自行车道，骑着自行车在美丽的群岛间穿行，是一段极为美妙的体验。现在，这条路在骑行爱好者中人气飙升，被誉为“骑行圣地”。

利用公营的“岛波租赁自行车”服务，可以在包括沿途岛屿在内的各站点租借和归还自行车。这对于骑行新手来说十分友好，因为人们可以骑自行车走单程或在途中某个岛屿停下，然后乘坐巴士或轮渡走完剩下的行程。接下来，让我们从本州岛的广岛县尾道市出发，一起去感受沿途的桥梁与岛屿的魅力吧。

美丽的群岛与壮观的大桥

新尾道大桥

从千光寺公园俯瞰新尾道大桥

从尾道方向出发，沿途经过的第一个岛屿名为“向岛”，两地之间隔着尾道水道。新尾道大桥上不能骑自行车，因此骑行者们前往该岛需要搭乘渡船。向岛的街巷仍保留着昭和时代的复古风情，在这里散步是一件非常有趣的事。推荐大家顺便跨过向岛大桥，到岩子岛看一看。严岛神社的朱红色鸟居屹立于海中，景色蔚为壮观。

因岛大桥

因岛曾是海盗组织“村上水军”的据点，时至今日造船业依然繁盛。新船下水仪式总能吸引众多参观者。

岛上的大山神社建于773年，供奉因岛村上水军信仰的交通守护神，也吸引了许多骑行者前来祭拜，近年来，这里被人们亲切地称为“自行车神社”。神社设有休息区，人们甚至还可以带着自行车到神社前祈祷，可以说，这里是骑行旅程中不容错过的一站。

生口桥

图中右后方的桥梁就是连接因岛和生口岛的生口桥

生口岛是日本产柠檬的发源地，岛上濑户田町的柠檬产量居日本首位。从生口岛的洲江港乘渡轮5分钟即可到达岩城岛，这座岛上的“积善山三千本樱”是爱媛县首屈一指的赏樱胜地。

多多罗大桥

连接广岛县生口岛和爱媛县大三岛的多多罗大桥

跨过多多罗大桥，岛波海道便进入了爱媛县。大三岛上有三岛神社的总本社“大山祇神社”，故得名“神之岛”。古时，这座神社被称为“大三岛”，整座岛的名字便由此而来。在旧历五月初五的水稻种植节和旧历九月初九的拔穗节上，人们会在神社向神明献上“一人相扑”仪式。

大三岛桥

大三岛桥是一座拱桥，跨过这座桥，便是以“伯方盐”而闻名的伯方岛。自古以来，这座岛的制盐业便十分发达，但1971年《盐业现代化暂行措施法》通过，禁止使用除“离子交换膜制盐法”以外的方式从海水中直接提取盐，该岛的盐田由此荒废。伯方盐业株式会社使用过去的盐田制盐技术生产“伯方盐”，其大三岛工厂向游客开放参观。

伯方岛海滨风景优美，其中，“大角豆岛”和“冲浦海滩”都是热门景点。大角豆岛只有在低潮时才会出现通向岛上的小路，而冲浦海滩则有着绵延1公里的美丽沙滩。

伯方 大岛大桥

大岛因出产高级石材“大岛石”而闻名。从龟老山展望公园可以欣赏来岛海峡的落日，景色美不胜收。接下来，穿过岛波海道中最长的来岛海峡大桥（全长4公里），就到达了这趟旅程的终点——位于四国本岛的今治市。

来岛海峡大桥

岛波海道沿途有着许多大小各异的岛屿，每个岛屿都有独特的美景和文化，给人带来如同游历诸国一般的丰富体验。

Shimanami Japan租赁自行车

官方网站 http://shimanami-cycle.or.jp/rental/（提供英语服务）

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撰文/摄影：黑岩正和（96BOX）

摄像：藤井和幸（96BOX）

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