日本で最初のイルミネーションイベントとして始まった「さっぽろホワイトイルミネーション」。中心会場の大通公園には大小の光のオブジェが並び、駅前広場や通りの街路樹でも電飾が輝き、札幌の町が幻想的な雰囲気に包まれる。

80万個の電飾が輝く、冬の札幌の人気観光イベント

夜の札幌の街が美しい光で彩られる「さっぽろホワイトイルミネーション」。1981年、「さっぽろ雪まつり」以外にも冬の名物イベントを作ろうと、「ホワイトイルミネーションさっぽろプラザ」という名称で始まった。当時、会場は大通公園2丁目だけで、使用された電球も1000個程度だったという。

第38回となる2018年、メイン会場となる大通会場（大通公園1～6丁目）と札幌駅南口駅前広場に、光のタワーやきらめくトンネルなど大小の光のオブジェが設置される。駅前通や南一条通、北3条広場［アカプラ］では、さまざまな色に輝くLEDが街路樹を美しく彩る。今や全体で使用される電球は80万個を超え、冬の札幌を代表する定番イベントとなり、日本三大イルミネーションにも選出された。

2002年からは札幌の姉妹都市、ドイツのミュンヘンと提携した「ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo」が大通公園で同時開催。ワインやドイツ料理、クリスマス雑貨などを販売する屋台が並び、イベントをさらに盛り上げている。

毎年11月後半から始まり、ミュンヘン・クリスマス市を含む大通会場は12月25日までとなっている。近年、その他の会場ではライトアップ期間が延び、駅前通会場では雪まつりが終幕する建国記念日（2月11日）まで、残りの会場は3月14日のホワイトデーまで光り輝く町並みを楽しめるようになった。

大通1丁目会場

約束の「ラブ・ツリー」

大通2丁目会場

第17回ミュンヘン・クリスマス市 in Sapporo会場

大通3丁目会場

花咲く「ブルーミング・ファウンテン」

大通4丁目会場

輝きの「ジュエリー・パレス」

大通6丁目会場

煌（きら）めきの「フォレストサークル」

札幌駅南口駅前広場会場

エキヒロイルミネーション

駅前通会場

南一条通会場

札幌市北３条広場［アカプラ］会場

アカプライルミネーション

写真・動画＝克（laufen）