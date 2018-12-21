La “Iluminación blanca de Sapporo” comenzó como el primer festival de iluminación de Japón. En el parque Ōdori, su localización principal, y en muchos otros puntos de la ciudad, se colocan diversos puntos de luz de colores y objetos luminosos de muchas formas y tamaños, con lo que la ciudad queda envuelta en una atmósfera mágica.

800.000 bombillas decorativas iluminan la noche invernal de Sapporo

El evento denominado “Sapporo White Illumination” (Iluminación blanca de Sapporo) adorna las calles de la ciudad con hermosas luces nocturnas. Comenzó en 1981 con el nombre “White Illumination Sapporo Plaza”, cuando la localidad trataba de crear un nuevo evento invernal además de su ya famoso “Sapporo yuki matsuri” (Festival de la nieve de Sapporo). Aquel primer año solo se iluminó la sección Nichōme (sección 2) del parque Ōdori, y se utilizaron unas 1.000 bombillas.

En 2018, para su 38.ª edición, la parte principal iluminada de la ciudad fueron las secciones 1 a 6 del parque, donde se colocaron diversos objetos luminosos de diferentes tamaños en lugares como la plaza frente a la salida sur de la estación de Sapporo, la torre Hikari o el túnel Kirameku. Otras zonas como los pasajes frente a la estación, el pasaje Minami Ichijō o la plaza Akapura (Kita sanjō), mostraron sus árboles adornados con luces LED de todo tipo de colores. En dicha edición se utilizaron en total más de 800.000 las bombillas, y el evento fue seleccionado como el tercero de todo Japón en tamaño.

La “Iluminación blanca” en la primera sección del parque Ōdori, vista desde lo alto de la torre de Sapporo TV.

Desde 2002 también se viene realizando un evento en el parque Ōdori denominado “München - Kurisumasu-Ichi in Sapporo” (Múnich - el mercado de la Navidad en Sapporo), ofrecido conjuntamente con dicha ciudad alemana, hermanada con Sapporo. Este otro evento también está cargado de vida, y cuenta con puestos callejeros en los que se pueden adquirir vinos y platos típicos de Alemania, así como parafernalia navideña y demás.

Cada año se celebra en el parque Ōdori este festival de la Navidad de Múnich desde mediados de noviembre hasta el 25 de diciembre. En estos últimos años han ido aumentando los lugares en los que se mantiene la iluminación navideña hasta el comienzo del festival de la nieve, el 11 de febrero, e incluso hasta el “White Day” (día blanco, contraparte del día de San Valentín en Japón), el 14 de marzo, con lo que podemos disfrutar de la hermosa iluminación por toda la ciudad durante varios meses.

Parque Ōdori, 1-chōme

El ”Love Tree” (árbol del amor) para hacer promesas

Parque Ōdori, 2-chōme

17.ª edición del festival “München Kurisumasu-Ichi in Sapporo”

Parque Ōdori, 3-chōme

En plena floración: “Blooming Fountain”

Parque Ōdori, 4-chōme

El brillante “Jewelry Palace” (palacio de las joyas)

Parque Ōdori, 6-chōme

El brillante “Forest Circle” (círculo del bosque)

Plaza frente a la salida sur de la estación de Sapporo

Iluminación de la plaza de la estación

Frente a la estación de Sapporo

Minami Ichijō

Plaza Akapura (Kita sanjō)

Iluminación Akapura

Imágenes: Laufen