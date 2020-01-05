1月6日

皇太子妃に小和田雅子さん内定

1993（平成5）年 皇太子徳仁親王（現在の天皇陛下）が外務省北米二課に勤務する外交官・小和田雅子さんとご結婚されることが内定したと報じられる。

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1月7日

昭和天皇崩御

1989（昭和64）年 昭和天皇が午前6時33分、皇居・吹上御所で崩御された。87歳。皇太子明仁親王（現上皇さま）が皇位を継承・即位されるとともに、同日午後に開かれた臨時閣議で次の元号を「平成」と定めて、翌8日から新元号がスタート。平成は最初の年号・大化以来247番目の元号で、初めて政令により新元号が定められた。

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1月8日

名探偵コナン連載開始

1996（平成8）年 青山剛昌原作の人気アニメ『名探偵コナン』の放送が読売テレビ・日本テレビ系列でスタート。海外での人気も高く、これまでアメリカ、イタリアなど世界40か国以上で放送されている。

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1月9日

防衛省発足

2007（平成19）年 防衛庁が省に昇格して防衛省が発足。それまで防衛庁は内閣府の外局だったが、独立した11番目の省となった。

1月10日

福沢諭吉誕生

1835（天保6）年 幕末・明治の代表的な啓蒙思想家で慶應義塾大学の創設者、福沢諭吉が中津藩の下級武士の子として大阪の蔵屋敷に生まれる。

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1月11日

中村修二氏と日亜化学が和解

2005（平成17）年 青色発光ダイオード（LED）の発明対価をめぐり、発明者の中村修二氏（米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授）が、発明当時在籍していた日亜化学工業を相手に200億円の支払いを求めていた訴訟で和解が成立。同社側が８億4391万円を支払うことで合意した。発明対価をめぐる訴訟としては過去最高の和解額。

1月12日

村上春樹氏誕生

1949（昭和24）年 作家で文学翻訳家の村上春樹氏が京都市伏見区に生まれる。

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バナー写真：昭和天皇が崩御され、皇居前広場には多くの人が記帳に訪れた＝1989年1月7日（時事）