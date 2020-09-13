9月14日

津田梅子が女子英学塾を創設

1900（明治33）年 津田梅子が東京・麹町に女子英学塾（現津田塾大学）を創設。それまであった行儀作法や花嫁修業的な女子教育ではなく、英語教育を重視し、個性を尊重する先進的な教育プログラムを導入した。

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9月15日

日本初の缶ビール発売

1958（昭和33）年 朝日麦酒（現アサヒビール）が日本初の缶ビールを発売した。容量350ミリリットルで価格は75円だった。

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9月16日

鳩山由紀夫内閣が発足、16年ぶり政権交代

2009（平成21）年 民主党の鳩山由紀夫代表が第93代内閣総理大臣に選出され、 民主、社民、国民新3党連立の鳩山内閣が成立した。非自民の連立政権（細川内閣）が発足した1993年以来、16年ぶりの政権交代。

9月17日

小泉首相が訪朝

2002（平成14）年 小泉純一郎首相が北朝鮮を訪問し、金正日総書記と初めて会談。「日朝平壌宣言」に署名した。北朝鮮は長年否定してきた日本人拉致の事実を認め、拉致被害者のうち「8人死亡、5人生存」と報告した。

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9月18日

「カップヌードル」発売

1971（昭和46）年 日清食品が世界初のカップ麺「カップヌードル」を発売した。

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9月19日

安全保障関連法が成立

2015（平成27）年 参院本会議で安全保障関連法案の採決が行われ、賛成多数により可決成立。14（平成26）年の憲法解釈変更の閣議決定に続き、集団的自衛権の一部行使を容認した。

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ラグビーW杯で南アフリカに歴史的勝利

2015（平成27）年 ラグビーワールドカップ（W杯）イングランド大会で、日本が南アフリカに34－32で逆転勝ち。W杯優勝2度の強豪に対して歴史的勝利を挙げた。

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9月20日

イチローが日本初のシーズン200本安打

1994（平成6）年 プロ野球オリックスのイチロー選手が日本球界初のシーズン200本安打を達成。

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バナー写真：朝日麦酒（現アサヒビール）が日本で最初の缶ビール「アサヒゴールド」を発表した。スチール製で２カ所に缶切りで穴をあける方式（共同）