花や鳥、風景を観察してその構造をつかみ、繊細な質感を表現した円山応挙。綿密な写生に伝統的な装飾性をあわせた独自の様式を確立し、その後に続く日本画家たちに多大な影響を与えた。

江戸時代中期の京都画壇に彗星（すいせい）のごとく現れた円山応挙（1733〜95）は、豪商三井家などから絶大な人気を集めた。同時代に生きた伊藤若冲らは意表をついて鑑賞者を日常から解き放って驚かせる、いわゆる「奇想」というキーワードで語られることが多いが、応挙画には奇をてらわない美しさがある。

現代人には、応挙の「写生画」は対象をそのままに捉えた描き方に見えてしまうかもしれないが、当時としては極めて画期的なスタイルだった。世界をリアルに再現するだけでなく、新しい試みに富んだ応挙画は多くの弟子たちに受け継がれ、近代の日本画につながっていく礎となった。

海外の絵画技法も習得

1733年5月1日、円山応挙は都から西へ20キロメートルほど離れた丹波国穴太（あなう）村（現・京都府亀岡市）に農家の次男として生まれた。そのため10代前半で都へ出て商家で奉公することになった。

奉公先の玩具店で幼い頃から好きだった絵の才能が認められ、本格的な画技を学ぶために石田幽汀（ゆうてい）に入門した。幽汀は、江戸幕府の御用絵師集団・狩野派の流れをくむ絵師である。応挙の初期の画業として狩野派風の水墨画が残されている。

20代後半の画業として看過できないのは玩具店で扱っていた眼鏡絵の制作である。眼鏡絵とは18世紀初頭にヨーロッパで誕生した透視遠近法による風景画で、レンズを備えた「のぞき眼鏡」を通して見ると立体的に見えることから、当時の遊興として人気を博した。応挙は理論書を読むのではなく、舶来の眼鏡絵を写し取り、模倣することで遠近表現を会得した。1765年作の「淀川両岸図巻」に描かれた水平線の表現につながり、その後に取り組む屏風のような大画面作品の空間表現にも生かされていく。

「淀川両岸図巻」には、京都の伏見から大坂城に至る淀川の両岸の光景が描かれている。画面の上部が淀川右岸、下部が左岸となっている。しかし、本作品は単なる俯瞰（ふかん）図ではない。巻頭から少し進んだあたりから、左岸の風景が上下反転して描かれるようになる。絵師の視点はあたかも舟から両岸を眺めるように、川の中央から右岸を、また左岸を見て描いている。ここで応挙は視覚実験を試みているのである。

また、中国から来航した沈南蘋(しんなんぴん)の画風は当時日本で大流行し、応挙にもその影響を受けて描いた花鳥画がある。1770年作の「青鸚哥図（あおいんこず）」には、沈南蘋画を写した旨の書付が添付されている。

写生を超えた絵画

応挙が「応挙」と名乗るのは1766年、34歳の夏からである。その当時の応挙に大きな影響を与えた人物といえば、第1に大津の円満院の門主、祐常が挙げられる。祐常は朝廷の要職を務める資格を持った五摂家の1つである二条家に生まれ、12歳で得度して門跡寺院である円満院に入った。

祐常と応挙が親しく交流した18世紀は博物学的な関心が高まり、森羅万象を写しとろうとした時代であった。第一級の知識人だった祐常は、確かな筆力を持つ応挙に万物を写生図という形で写しとるように伝えた。尾形光琳や狩野探幽など応挙以前の絵師も写生図を残しているが、いずれも手控え的なスケッチである。彼らにとって写生図はあくまで参考図であって、完成した絵画とはなり得なかった。しかし、祐常のアドバイスを受けた応挙は写生の迫真性を極めた「写生画」という斬新な絵画スタイルを生み出したのである。

応挙は日常の写生をストックして、本画に昇華させている。「木賊兎図（とくさうさぎず）」では、触りたくなるようなウサギの毛並みの柔らかさが表現されており、愛くるしさが伝わってくる。木賊の前で戯れるウサギの姿をそのままに描いているようであるが、実際には応挙の写生図の中にこれと同じ図様がある。すなわち応挙は書きためた写生図をアレンジしてこうした「写生画」を完成していったのである。

1769年作の「秋野暁望図（しゅうやぎょうぼうず）」は、萩（はぎ）や芙蓉（ふよう）、ススキなどが生える秋野の景である。薄い藍の背景に輪郭線を用いず草葉を濃淡で描き、早朝の光を受けて芙蓉の花が開きかけている様子が伝わってくる。陰影と色彩のあわいを捉えた挑戦作で、19世紀に登場する酒井抱一や近代日本画の朦朧体（もうろうたい）へとつながる、時代を先取りした表現ともいえるだろう。

応挙には花鳥画や風景画が多いように思われているが、細やかな山水人物画にも桃源郷のイメージが伝わってくる「仙山観花図」など優れた作品が残されている。

立体感を生み出す絵画

1770年代になると豪商三井家などの上層町人の間で応挙の人気が高まり、屏風（びょうぶ）作品が目立つようになる。京都在住の学者、書家、画家などを採録した文化人名録『平安人物志』の68年版で応挙は画家の部で2番目に記載されていたが、75年版では堂々の1番目になるなど、当時の知名度がうかがい知れる。

1780年代になると大画面の障壁画が増えてくる。84年、愛知・明眼院では杉戸に愛らしい子犬を描いている。

1785年に和歌山・草堂寺、86年に同・無量寺、87年に京都・南禅寺、香川・金刀比羅宮、兵庫・大乗寺などの襖（ふすま）にスケールの大きな障壁画を描き、旺盛な制作活動を見せている。金刀比羅宮表書院・虎の間の襖に描かれた「遊虎図襖」では、応挙は部屋の構造そのものを絵画空間の構成要素として利用している。部屋の角、襖が直角に向きを変える箇所に岩塊を置くことによって、この岩塊も90度に広がってゆき、迫ってくるような立体感を生み出している。

屏風に描かれた革新性

1786年頃に制作された国宝「雪松図屏風（ゆきまつずびょうぶ）」では、右隻に直線的で力強い老松、左隻に曲線的でしなやかな若い松を描く。積もった雪はハイライトがまぶしく描写される。この雪の部分は白色の絵の具を塗っているのではなく、紙の地の色をそのまま効果的に生かしている。雪を描かずに、雪を描く。一筋の筆も入れることなく、松の幹や枝葉に柔らかく積もった雪が見事に表現されているのである。

一見すると抽象絵画のように見える「氷図屏風」も画期的な作品である。中央下部から左上方へ伸びる線と、右上方へ伸びる線といった2つの方向性が見る者の視線を奥へ奥へといざなう。水面に張った氷のひび割れは今なお進行中で、高く固い音が聞こえ、自然の生みだすこの模様はまだまだ広がって行きそうだ。本作品は縦が約60センチメートル、横が約180センチメートルの2枚折りの小型屏風であるが、画面の奥にはスケールの大きな空間が広がっているのである。

大作に挑んだ晩年

1788年1月30日に発生した未曾有の大火では、御所を含む京都市中の大部分が灰じんに帰した。翌年には御所の造営が始まり、土佐派や狩野派の絵師とともに応挙も円山派を率いて障壁画制作に参加した。しかし惜しいことに、その襖絵は1854年の火災で焼失してしまった。

御所の仕事を終えた応挙は再び大作に挑む。制作途中となっていた金刀比羅宮の「山水図襖」を1794年に、大乗寺の「松に孔雀図襖」を95年4月に完成させる。そして3カ月後の7月17日の朝、63歳の応挙は自宅で息を引き取った。

応挙は、まるで本物のように見える絵を描くことを生涯にわたって追求した。しかしそれは、自身が見たものを寸分違わずに写すというのではない。確かに応挙は写生を重視していたが、応挙にとって写生は目的そのものではなかった。対象を繰り返し写生することでその対象を形づくる構造の本質を見極め、自らの絵画制作において再構築する。最終的に応挙が目指したのは、画中にあたかも足を踏み入れることのできそうな広大な世界を作り出すことであった。

〈円山応挙の作品を実際に見られる展覧会〉

■円山応挙 リアルの先へ 空間革命

大乗寺障壁画を中心に、丸山応挙の初期から晩年に至る画業をたどる。写生にもとづく描写に加え、作品の装飾性や広がりのある空間表現に注目し、応挙芸術の全貌に迫る約20年ぶりの大規模回顧展。

<東京会場>

江戸東京博物館 （東京都墨田区横網1-4-1）

期間 : 2026年11月28日～27年1月24日 （前・後期の展示替えあり）

アクセス : JR線、都営大江戸線「両国」駅が最寄り

観覧料、開館時間等詳細は公式サイトでご確認下さい。

＜大阪会場＞

大阪市立美術館 （大阪市天王寺区茶臼山町 1-82）

期間 : 2027年2月6日～4月4日 （前・後期の展示替えあり）

アクセス : 大阪メトロ、JR「天王寺」駅、近鉄「大阪阿部野橋」駅が最寄り

観覧料、開館時間等詳細は公式サイトでご確認下さい。

■国宝雪松図と四季

松に降り積もった雪を塗り残した紙の白さで表す 円山応挙の「雪松図屏風」（国宝）を中心に、移りゆく四季・気象を描く書画、工芸を展示する。