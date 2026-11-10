江戸時代から続く歌舞伎は、登場人物の髪型も当時の風俗に準じた演目が数多くある。立役（男性役）だけで千種類にも及ぶといい、物語の進行に応じて変化することも。そんなかつらを役柄や俳優に応じて結い分けていく「床山」の職人芸に迫った。

15歳から弟子入り、70年の超ベテラン

歌舞伎のかつらは、台金（だいがね）と呼ばれる銅製の土台を元に毛を植え込んだ「羽二重（はぶたえ）」を貼り込んでかつらを作る「かつら師」と、その髪を結い上げる「床山（とこやま）」が分業で作り上げている。

立役（たちやく：男性役）の基本的な髪型は、頭の上部にある髷（まげ）、後頭部下部の髱（たぼ）、頭部左右の側面にある鬢（びん）、前髪の4つの部分に分けられる。これらにはさまざまな種類があり、役の身分や年齢、性格を表している。基本となるものだけでも150種類あり、実際には千種類にも及ぶという。

東京鴨治床山株式会社の鴨治欽吾さん（85）がこの世界に飛び込んだのは15歳のこと。父が1956（昭和31）年に個々の床山を束ねて会社組織にした。幼少期からよく楽屋に出入りしていた鴨治さんは、中学2年の時には跡を継ぐと決めていた。

「私が初めて櫛（くし）を持てたのは入ってから3カ月後。先輩や親父に怒られながら教わりました。いま85歳なので、もう70年にもなります。修行を始めて20年くらいでようやく一通りできるようになり、一番いいのは50〜70歳の時でした。私はもう衰えていく一方ですが、90になっても電車で通える限りは続けていきます」

床山は髪を結い上げるだけではなく、特別な仕掛けを施すこともある。11月に歌舞伎座で上演される『仮名手本忠臣蔵』は、歌舞伎三大狂言のひとつとして知られ、人気のある演目だ。

登場人物の一人である早野勘平は、誤って舅（しゅうと）を撃ち殺したと思い込み、切腹する。死の間際、髪がゆっくりとほどけていき、最後にはざんばら髪（結っていた髪がほどけて乱れた状態）になる。

「これは、髷の根元に“栓”があって、これを共演者が抜くと髷が落ちるんです。そのあと、別の共演者が元結（もっとい：髪を結ぶひも）を抜くことでばらけていきます。勘平は腹を切った後、後悔しながら語るので、それに合わせて徐々に落ちるようにするんです」

その日の公演が終わったら再びかつらを結い直して仕掛けを仕込み、翌日に備える。

一瞬にして髪をほどける仕掛けを施すこともある。『義経千本桜』の「すし屋」という演目では、悪事を繰り返してきた主人公の権太が、死の間際に実は親思いだったことが明らかになる場面がある。この時の権太は、一瞬にしてざんばら髪になる。

「これも共演者が栓を抜くのだけど、“もどり”といって、権太の隠していた本性が明らかになる瞬間を表すために、一気にバサッと髪が落ちるほうがいいということで昔から続いているんです」

髷ひとつで表す役の性格

歌舞伎のかつらは演目と配役が決まり次第、一から制作に入る。床山は俳優の頭や顔の形、好み、役柄に合わせた表現などを考慮しつつ、一つひとつを丁寧に結い上げていく。そして、公演が終われば解体される。『仮名手本忠臣蔵』は立役の登場人物が多く、かつらの数は約150にもなる。今回はダブルキャストで公演されるため、総数はさらに多くなる。

鴨治さんが、11月の公演で使うかつらの一つを見せてくれた。「大名」というお殿様の髷が頭頂部についているものだ。この髷部分は光沢感があり、樹脂でできているように見えるが、「油付（あぶらつき）」という名称で、毛髪を油で固めて作ったものだ。ハリベラというヘラで少しずつ油をなでつけて１週間くらいかけて作る。一度作ると数十年は使えるため、手入れをして繰り返し使っている。

「これらの髷は、よく見ると角度が違います。角度が低くて柔らかい髷は優しい性格で、高くて急な髷は気が強い性格を表しているんです。太さや曲がり具合によっても違いがあり、髷でその人の性格を表現しているんです」

江戸時代の男たちにとって、髷や月代（さかやき：前頭部から頭頂部にかけて、頭髪をそりあげた部分）は身だしなみを超えて、「粋」や格好良さなどを見せるために強いこだわりを持っていたという。歌舞伎の代表的な演目『助六』でも、主人公の助六が「刷毛先（はけさき）の間からのぞいて見ろ 安房上総（あわかずさ）が､浮絵のように見える」と啖呵（たんか）を切るが、これは「俺の髪型が見事だから、その隙間からのぞく景色は、まるで一枚の絵画のようだ」と自分の髪型を自慢していることを意味する。

「この助六の髷は、根腰（ねごし：元結の巻いてある位置）が高くて、刷毛先（はけさき：髷の先端部分）も高い独特のもの。これは助六だけの髪型で、歌舞伎にはこのように、そのお役だけの髪型がたくさんあって枝分かれしているので、すごい数になっているのです。種類は多いのですが、役の性根を髷や髪型で表すのは面白いものです」

立役のかつらの中には、こめかみのあたりから一筋の毛が垂れていることがある。これは「シケ」といい、色気や憂いを表現している。

「シケにもいろいろ種類があって、色っぽく見せるための色ジケは、1本を筋のように出すんだけれども、あとで上の部分だけわざと割るんです。こうすると色気が増すと言われているんです」

かつらが主張しすぎるのは考えもの

歌舞伎俳優にとってかつらは顔の一部であり、それだけに細かい注文を受けることが多いという。

「かつらが主張しすぎるのは考えもので、俳優さんが見得（みえ）をした時にいいなと思えるものが一番。もうちょっと髱を出してほしいとか、鬢を張ってほしいとかいろいろありますが、役柄的にそうしないほうがいいものもあるんです。こちらが歳をとっていればそう伝えられますが、若い時はなかなか言いづらかったですね」

今年から、22歳になる鴨治さんの孫が床山として働くことになった。

「私から孫に勧めたことはありませんが、同じ道を歩む息子が勧めたようです」

次世代への技術の継承

若い世代への技術の継承は大きな課題だが、最近は会社のウェブサイトを見て弟子入りを希望する人が多くなった。女性が多く、男性が集まりにくいという。

「意外と力仕事も多いので、近所や知り合いの子どもに声をかけたりもします」

仕事で使う櫛や元結といった道具の作り手も、高齢化で減少しているのが現状だ。

「櫛は何十年も使い込んでいます。兄貴や先輩からもらったものを使っていますが、櫛の先が削れていくんです。それでも毛の通りはいいんです。中には親父が先輩から受け継いだものもあります。100年以上は使っていることになりますね。これみたいに大事な櫛はケースを作って大切にしています。きっとこの櫛たちも誰かが使ってくれることになるでしょう。元結を作っているお店も、ベテランの人が少なくなってきて、『今、若い人を修行させていますので、もう少し待っていてください』と言われましたよ」

結坊主（ゆいぼうず：作業台）。三味線にも用いられる紅木（こうき）を使っている。土台の裏には「昭和六十二年九月 鴨治欽吾」と彫られている=北原千恵美撮影 かつらの（ゆいぼうず：作業台）。三味線にも用いられる紅木（こうき）を使っている。土台の裏には「昭和六十二年九月 鴨治欽吾」と彫られている=北原千恵美撮影

歌舞伎の演目は、現在上演されているものだけでも400はあり、実際にはこれ以上の数がある。髪形の種類も多岐にわたるため、写真や映像で記録に残すようにしているという。

「手探りでやるよりは、写真を見ると見当がつきますし、だいぶ違いますね。私たちには伝統を受け継いでいくという使命感がありますが、一つひとつのかつらを、こだわりを持って丁寧に作っていくのみです」