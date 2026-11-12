三菱自動車の「パジェロ」が7年ぶりに復活した。2026年12月17日に発売される新型は、伝統の悪路走破性に最新の快適装備を加えたモデルだ。1980～90年代、クロスカントリーと呼ばれ人気を博した本格4輪駆動（4WD）車の代表格は、どんな進化を遂げたのだろうか。

日本のRVブームをけん引した「パジェロ」

三菱自動車の4WD車は、1952年に米国ウィリス・オーバーランド社と契約し、翌53年にノックダウン（現地に部品を供給して組み立てる）生産を始めた「ジープ」が元祖だ。しかし、ジープはライセンス契約上、輸出ができなかった。

80年代初頭、本格的な4WD車の需要が世界的に拡大するなか、海外市場にも展開できる独自モデルとして開発されたのが「パジェロ」だった。82年に誕生した初代は、ジープの生産で培った技術を生かし、悪路走破性と乗用車のような快適性を両立させた多目的レジャー車（RV）の先駆けとなった。

モータースポーツでの活躍も人気を後押しした。83年から「世界一過酷」として知られるパリ・ダカールラリー（現ダカールラリー）に参戦し、通算12回の総合優勝を達成。高い悪路走破性を印象づけ、市販車のブランドイメージ向上にも貢献した。

そして91年登場の2代目は、居住性や快適性を高めるとともに、舗装路での安定した走りと、雪道や悪路での走破性を両立する先進機能が好評を得た。都会にも似合うスタイリッシュなデザインも受けて、若者やファミリー層も支持。アウトドア用の道具にとどまらず、生活様式や憧れを映す存在となった。さらにスキーブームが人気に拍車をかけ、スキー板をルーフキャリアに載せたパジェロがゲレンデに並ぶ光景は、冬の風物詩となった。

99年の3代目は、車体全体で強度を確保するモノコックボディーを採用した。乗り心地や操縦安定性を高める狙いがあった。2006年の4代目も基本構造を受け継いだが、国内向けは19年、海外向けも21年に生産を終了。乗用車をベースにした都会的なスポーツタイプ多目的車（SUV）が台頭した影響で販売が振るわず、約39年の歴史にいったん幕を下ろした。4代目までの累計生産台数は329万台以上、170以上の国と地域で親しまれたパジェロは、まさに三菱自動車を代表するクルマだった。

伝統と上質さ、ライバルは「ランドクルーザー」

そんなパジェロが復活した。伝統を受け継いだ5代目の外観は歴代モデルの角張ったフォルムを受け継ぎながら、力強さと上質感を強調。フロントマスクは日本の武道に通じる「冷静沈着さや揺るぎない自信」をキャッチコピーとし、三菱車独自のデザイン「ダイナミックシールド」も取り入れた。インテリアには、歴代モデルの3連メーターを現代的に進化させた表示を備え、伝統と先進性を融合させている。

車体では、ピックアップトラック「トライトン」をベースとするラダーフレームを採用。車体下にはしごのような頑丈な骨格を設ける方式で、ねじれや衝撃に強く、悪路走行に適する。後輪のサスペンションは、左右の車輪をつなぐ車軸をコイルスプリングなどで支える構造にして、悪路での耐久性や走破性に優れている。

エンジンは2.4リットル（L）・直列4気筒ディーゼルターボで、8速オートマチック（AT）を組み合わせる。流行のハイブリッドではなく、最高出力150キロワット（kW）、最大トルク480ニュートンメートル（N・m）を発揮するディーゼルを選んだ点も特徴だ。低回転から力強い駆動力を発揮し、急坂やぬかるんだ路面でも頼もしい走りが期待できる。走行状態に応じた統合制御機構を取り入れ、雪道・砂地・岩場など7つの走行モードも組み合わせて多様な路面に対応できる。

快適性も進化した。前後ドアガラスを含む遮音対策で静粛性を高め、上級グレードにはシートヒーターや前席ベンチレーション、ヤマハと共同開発したプレミアムオーディオなどを採用。伝統の走破性と快適性に、現代の高級SUVにふさわしい上質さを加えた。

新型パジェロの直接のライバルは、トヨタ「ランドクルーザー250」だろう。パジェロのボディサイズは全長4920ミリ×全幅1925ミリ×全高1900〜1910ミリ。全長はほぼ同じだが、パジェロのほうが全幅で55ミリだけスリムだ。日本の狭い道路や駐車場では、この差が扱いやすさにつながる可能性がある。

価格はパジェロが619万3000円～795万800円。ランドクルーザー250はガソリン車（577万9400円）を販売中だが、ディーゼル車は受注停止中で、2026年12月以降に発売・注文再開予定だ。高い4WD性能や快適性、多様なエンジンのラインナップを持つランドクルーザー250に対し、新型パジェロがどう対抗するのか注目される。

なぜ今、再びパジェロなのか

三菱自動車が今、パジェロを復活させた背景には、ブランド再建の狙いもあるようだ。同社は2000年と04年のリコール隠し、16年の燃費不正問題などでブランドイメージを損ない、経営再建を迫られた。今回、かつての看板車種を再投入することで三菱ブランドの存在感を取り戻し、業績の底上げにつなげたい考えとみられる。

また、かつてのクロスカントリー車を想起させるモデルへのニーズが高まっていることも背景にある。ここ数十年、SUV市場では乗用車をベースにした都会的なクロスオーバーSUVが主流となってきた。

だが、近年はランドクルーザーなど、高い4WD性能のモデルも「クロスカントリーSUV」の呼び名で再び注目を集めている。キャンプや釣りなどアウトドアレジャーの定着に加え、豪雨や地震など自然災害への備えという観点からも、悪路や荒れた路面を走れるクルマへの関心が高まっている。

こうした需要のすべてが販売台数に直結するわけではない。それでも、都市型SUVとは異なる本格的な走破性や、道を選ばず移動できる安心感に価値を見いだす人は少なくない。新型パジェロは、そうした要求に応える存在といえるだろう。

今回の復活で注目したいのは、パジェロが単独モデルではなく、シリーズ展開の構想が示されていることだ。同社が2026年5月に発表した新中長期ビジョンでは、新型パジェロをフラッグシップ（ブランドを代表する最上級モデル）に据え、将来的にシリーズ展開する方針を明らかにした。過去の商品群と同様に、今後はスモールSUVやコンパクトSUVなど、幅広いサイズのモデルを投入する構想もある。

同社は現在、悪路走破性や耐久信頼性といった独自の強みを生かした商品・ブランドの強化を経営方針に掲げている。パジェロの復活は、その象徴となる取り組み。かつて日本のクルマ文化に新しい価値をもたらしたパジェロが、再び同社を代表するモデルとして輝けるか。往年のファンだけでなく、新しい世代にも支持されるブランドとして成長に期待したい。