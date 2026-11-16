1300年の歴史を持つ美濃焼の伝統技法に基づき、都市ごみをタイルにリサイクル。岐阜県多治見市のタイル商社「エクシィズ」は持続可能なモノづくりで、地場産業が直面する資源枯渇や市場縮小という課題に挑む。

独自技術でごみを建築素材へ

日本三大陶磁器の一つ美濃焼の産地である岐阜県南東部の東濃地方は、良質の粘土に恵まれたことで奈良時代から陶器生産が盛んになった。その伝統技術をベースに、大正時代に入るとタイル製造が新たな地場産業に発展。中でも釉薬（ゆうやく）による色艶を生かしたモザイクタイルは多治見市が生産量日本一を誇り、「モザイクタイルミュージアム」を観光の目玉にしている。

同市で1994年に創業したエクシィズはタイルメーカー・商社としては中堅ながら、都市ごみを彩り豊かなタイルに再生する画期的な技術を開発。地場産業の振興とサステナブルな社会を実現する取り組みとして注目を集めている。

エクシィズがタイルのリサイクル原料としているのは「溶融スラグ」と呼ばれるもの。国土の狭い日本ではごみの最終処分場のひっ迫が大きな課題となっており、一部の自治体が一般的な焼却処理よりもごみを大幅に減容化できる「溶融炉」を導入している。溶融炉では1300～1700度の超高温でごみを溶かし、最終的には元の体積の約6％程度に凝縮したガラス状のスラグとして排出する。溶融スラグは道路の路盤材として再利用することが多いが、同社は伝統的な窯業技術を元に、「目に見えるリサイクル」を目指して試行錯誤を重ねてきた。

「Ecorevo（エコレボ）」と名付けられた再生タイルは、スラグの種類や配合量によって異なる質感や風合いに仕上がり、表面に釉薬を塗って焼成することで色味にも豊富なバリエーションがある。耐久性は従来のタイルに引けを取らず、意匠性の高い建築材料として活用できる。

原料となるスラグは主に地元の多治見市、環境先進自治体として知られる愛知県豊田市から調達。豊田市では再生したタイルを中学校の昇降口に敷く。登下校時に通るたび、未来を担う世代が資源循環について考えるきっかけとしている。

さらにNTTが撤去した公衆電話ボックスのガラス、日本ロレアルの化粧品廃材を原料にしたオリジナルタイルの制作など、サステナビリティを重視する企業姿勢の具現化の一翼を担う。

発端はごみ問題と資源問題

笠井建佑社長は「溶融炉は国土が狭くごみ問題が深刻な日本が独自に発達させた技術」だという。代替原料として溶融スラグに目を付けたのは、窯業原料会社を営んでいた祖父だった。本業の傍ら研究に取り組み、エクシィズの創業社長だった父が事業化にこぎつけた。親子3代、四半世紀以上にわたってリサイクルタイルに情熱を注いできた背景には、もう一つ、地元が直面する深刻な課題もあったという。

650万年前～100万年前、現在の愛知県、三重県、岐阜県にまたがるエリアには琵琶湖の6倍にも及ぶ巨大な湖があった。地殻変動によって姿を消したが、湖底に堆積した粘土は焼き物に欠かせない原料となり、中部地方の窯業発展の礎となった。良質で豊富な原料に恵まれたがゆえに、バブル崩壊後の景気低迷期、美濃焼は100円ショップなどの安価な大量販売品の製造に傾斜。鉱山事業者は収益性の悪化で閉山を余儀なくされ、かつての59鉱から現在は2鉱まで減少。美濃オリジンの原料の確保が極めて難しくなっている。

「太古から自然が与えてくれた “奇跡の土” が枯渇の危機にある中、その価値を高めるプロジェクトにも挑んでいます」と笠井社長は語る。その一つの軸が「MINO SOIL（ミノソイル）」ブランド。国内外のクリエイターと協働したアート展を通じて、美濃の鉱山から採取された原土の希少性と美しさ、歴史ストーリーを発信している。

デザインの力で地場ブランドを再興

もう一つの軸が、プロダクトデザイナーや建築家の要望に合わせたサイズ、色、形でオーダーメード・タイルを制作する「TAJIMI CUSTOM TILES（タジミカスタムタイルズ）」ブランドだ。美濃の貴重な天然土や伝統技術を駆使して、他にはないオリジナル素材を提供する。

ロナン&エルワン・ブルレック（フランス）、マックス・ラム（英国）ら国際的なブロダクトデザイナーと協働してアートピースや家具を制作。2022年、世界最大級のデザイン見本市ミラノ・デザインウィーク（イタリア）に出展すると大きな反響を呼び、世界的な建築家やハイブランドの店舗に採用される契機となった。

エクシィズのショールームでは、有名デザイナーがタイルで制作した花瓶や家具などを展示しており、パリのギャラリーで100万円以上の値が付くアートピースも間近で鑑賞できる。一般的な四角い平面タイルばかりでなく曲線を描くこともでき、円筒形など形状も色も多彩で、タイルのポテンシャルの高さが実感できるだろう。

また本社には、タイル製造の最新設備を整えた「オープンラボラトリー」も併設。世界中のクリエイターが滞在して試作を重ねるアーティスト・レジデンスによって、多治見をデザインの発信地にすることを目指す。

安価な建材として大量消費されてきたタイルをサステナブルな素材やデザインプロダクトに――国境をまたぐ展開は、環境問題やアートに関心が高い人々を引きつけている。エクシィズが取り組む資源循環の仕組みづくりと地場産業のリブランディングは、同様の課題を抱えた他の地域にとってもモデルケースになるだろう。

取材協力＝フォーリン・プレスセンター