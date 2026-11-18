国境を越え、世界中で愛されるシンガー・ソングライターの藤井風。73カ国を席巻した楽曲の魅力に迫る。

岡山の喫茶店で育まれた音楽的ルーツ

藤井風は10月31日から、過去最大規模のワールド・ツアーに出た。台湾・高雄、福岡、大阪、東京、ソウルとアジア5都市に続いて、ヨーロッパ、そして北米を回る予定だ。彼の活動が、世界を舞台としたものになって久しい。海外ツアーを定期的に行う日本のアクトはこれまでにもいた。が、「国内、海外とも分け隔てなく活動する」という少年時代からの目標を実現させた藤井は今や、日本のポップ・シンガーの中で最も世界で愛される存在になった。

米国・イリノイ州シカゴで2025年8月2日に開かれたロラパルーザ・ミュージック・フェスティバルに出演する藤井風（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

藤井は1997年6月14日、岡山県で生まれた。実家は喫茶店。大学の芸術学部を卒業した文化人である父親は、店で古今東西のあらゆるジャンルの音楽を流していたという。藤井の音楽を語る上で最初のキーポイントとなるのがこれだ。文字通り母親の胎内にいた時から2019年、21歳で上京するまで、彼はポップス、歌謡曲からジャズ、クラシックの名曲を浴びるように聴いて育った。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のレッドカーペットに登場した藤井風（6月13日、東京都江東区、時事通信フォト）

2枚あるカバー・アルバム『HELP EVER HURT COVER』と『LOVE ALL COVER ALL』、それにYouTubeに投稿したカバー動画における選曲から、藤井がどんな音楽を聴いて育ってきたのかが垣間見れる。まず特筆すべきは、1960〜70年代の洋楽ヒットを多く取り上げている点。史上最高の作曲家の一人であるバート・バカラックが生んだ「Alfie」や「Close To You」、山下達郎のフェイバリットとしても有名なフランキー・ヴァリ「My Eyes Adored You」、かつてのAORブームを代表する曲の一つであるドゥービー・ブラザーズ「What A Fool Believes」。さらには、キャロル・キング「You've Got A Friend」、ビリー・ジョエル「Just The Way You Are」、エルトン・ジョン「Your Song」、ビー・ジーズ「How Deep Is Your Love」といった日本でもよく知られた曲の数々。こういった50数年前の名曲は父親の青春時代のフェイバリットであり、父から息子に聴き継がれたものだろう。

音楽に限らず、父親からの影響は息子・風にとって何よりも大きい。さらに言うと藤井には、10以上年の離れた兄と姉2人がいるが、彼女たちからの音楽的な影響も大きかったと言う。「音楽の影響は全て姉から」と公言するのは、ソウルシンガーの鈴木雅之だが、男の子が聞かないタイプの音楽も教えてくれる姉の存在はミュージシャンには大きなものとなる。藤井がカバーすることの多いアリアナ・グランデやテイラー・スウィフトは、姉たちから教わったのかもしれない。加えて言えば、藤井の歌詞に垣間見れる女性への畏怖、畏敬の念は、年の離れた姉が関係しているのだろう。

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で最優秀アルバム賞を受賞し、笑顔を見せる藤井風（京都市左京区、5月22日、時事）

「カバー」で磨いた世界基準の楽曲

閑話休題。藤井が3歳頃からクラシック・ピアノを学び始めたのも父親の勧めがあったから。さらには、やはり父親の助言があったから、12歳の時、2010年からまずはピアノ演奏を、後にはピアノ弾き語り動画をYouTubeに投稿するようになる。現在もオフィシャル・チャンネルとして運営され、過去動画も見ることができる、登録者数554万人を誇るこのYouTubeチャンネルには、いわば藤井の音楽活動の全てが詰まっている。

先述したような1960〜70年代の洋楽ヒット。エド・シーラン「Shape Of You」、エイミー・ワインハウス「Stronger Than Me」、レイディ・ガガ「Eh, Eh」など、10代の藤井が心震わせただろう同時代を生きるアーティストが歌う曲。それに「ありあまる富」など椎名林檎の曲多数に、宇多田ヒカル「time will tell」、フジファブリック「若者のすべて」、キリンジ「エイリアンズ」（ピアノのみ）、竹内まりや「Plastic Love」など邦楽のヒット曲の数々。これら古今東西のさまざまなヒット曲、名曲をカバーしてきたことが、藤井というシンガー・ソングライターの最大の財産であり武器になっている。

コードを探し求め、弾き語り用にアレンジして、ピアノを弾く。歌詞を咀嚼（そしゃく）し、メロディーともども自分のものにして、自身の解釈を加えて歌う。聴くだけではない、カバーすることで何倍、何十倍も名曲への理解が深まり、そしてソングライトというものについて学ぶ。「学ぶはマネる」という言葉があるが、カバーはまさに音楽を学ぶための第一歩にして近道だ。同世代の誰よりも多種多様な音楽に触れ、ソングライトや歌のスキルを磨いてきた藤井が今、誰よりも成功しているのは必然なのだろう。

「死ぬのがいいわ」が73カ国を席巻

海外で、日本のポップ・シンガーとしてかつてない支持を集めているのも、カバーを通して学んだ洋楽への理解の深さが一番の理由だろう。洋楽と邦楽、その両方を深く理解し、両方の作法、利点を取り入れて生み出される藤井の音楽は、世界中のリスナーに響く普遍性とユニークさを併せ持つ。現在のところ彼の曲で最大のグローバル・ヒットとなっている「死ぬのがいいわ」を聴いてみよう。歌、ピアノで表されるメロディーがとにかく美しい曲だが、曲を支えるビートはヒップホップの現在形であるトラップの重いノリで今のポップスに仕立てられている。そこに、童謡の「指切りげんまん」や、『白雪姫』で有名な「鏡よ鏡よ、この世で1番……」といったキャッチーなフレーズ、それに呪文のようにもラップのようにも聞こえる節まわしで聞く者の耳を引きつけておいて、「死ぬのがいいわ」とサビで繰り返されれば、どうしたって気になってしまう。男女の仲を歌っているようで、実は「守りたい自分」について歌っているという歌詞に込められた二重三重の意味も、聴く者ごとにさまざまな解釈を生み出し、世界中で話題になった（世界最大の歌詞サイトGeniusで2022年の閲覧数1位を記録、日本語詞の曲では快挙）。

22年7月にまずはタイで火がつくと、音楽サブスク、Spotifyにおいて世界73カ国でチャートインし、インドネシア、ベトナム、韓国などアジアだけでなく、イギリスやフランスといったヨーロッパ、カナダ、ブラジル、エジプトなどでも記録的なヒットに。曲にはメロディーの良さ、歌詞の面白さ、アレンジのうまさなどの他にも、フック（特にリスナーを引きつけるポイント）作りのうまさ、意外性の演出、時代性との兼ね合いなど無数の創意工夫ポイントがあるが、「死ぬのがいいわ」は特に藤井の曲作りが世界標準であることを証明する全世界ヒットになった。

楽曲から伝わる人生観

もう1曲、特筆しておきたいのが「You」。生涯ベスト3に入るお気に入りだと言う90s R&B屈指の名曲、SWV「Weak」へのオマージュであることを彼自身が公言している曲だ。「Weak」をカバーする動画ではこの上なく幸せそうな表情を見せる藤井だが、愛する曲を研究し尽くし、自身なりのR&Bソングに仕立て直した「You」は職人的なソングライトの巧みさも際立つ。名曲へのオマージュ、引用から曲を作る、それこそが欧米のポップスの王道だ。「歌ってみた」動画でブレークした、ユーチューバーだった藤井。そんな男こそが、世界のポップ・シーンの王道を行く人気者となっている今の時代の面白さよ！

藤井のデビュー時から多くの曲でサウンド・プロデューサーを務めてきたYaffleの功績についても特筆しておきたい。藤井の書く、哲学的なまでに意味深い歌詞、全てが大作になり得るメロディーは、ともすれば重い。それを、ヒップホップやクラブ・ミュージックのビートに乗せ、絶妙な「抜け感」も加えて、今の時代のポップスに仕上げるYaffleの手腕なくしてはここまでの成功はなかった。全てが「感動の名曲」である藤井の書く曲、それを軽やかに聴かせ、誰もが聞きやすい日常の音楽にしてきたYaffleの職人技が光るアレンジもまた真にスキルフルだ。「日本語での曲作りはやり尽くしてしまった」とさえ藤井には思えた「grace」。その崇高な歌詞、メロディーに、あえて四つ打ちのパーティー・ビートを合わせた軽妙なアレンジが生む相乗効果はまさに無限大。こんな名曲、他にはない。

ファーストアルバムのタイトル「HELP EVER HURT NEVER」は「常に助け、決して傷つけない」の意で、藤井が父親から教えられた、「大切なことが全て集約されている」と考える言葉だ。その価値観、人生観が最も表された曲が「帰ろう」。この曲が多くのファンにとっても特別なのは、音楽を介しての他者とのコミュニケーションを誰よりも希求する藤井の心に、最もダイレクトに触れられる、と感じることの出来る曲だからだろう。結局のところ、ここまで真摯（しんし）に、心の奥深いところまでを、これほどに優れた歌で聴かせてくれるシンガーはいない。その音楽に対する突出した純粋さ、情熱、愛が、世界中の人々の心を震わせるのだと思う。