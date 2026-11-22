危険なイメージがあるサメだが、食用魚としては意外にも身近な食品原料として日本人の暮らしを支え、骨や皮まで余すことなく利用されている。伝統料理から進化形まで、日本のサメ食文化を紹介する。

古くから食したサメの肉

映画『ジョーズ』の影響もあって、どう猛な海洋生物と見られがちなサメ。食用としては、中華料理の高級食材「フカヒレ」が特に有名だ。しかし日本人も、数千年以上にわたり、生活の中に取り入れてきた。各地の貝塚からはサメの骨や歯の装飾品が出土しており、縄文人の生活に役立てられていたことが分かっている。簡素な木舟しかなかった当時、好きこのんで大きく危険なサメを捕っていたとは思えないが、苦労して引き揚げると貴重な資源として扱っていたようだ。

奈良時代にはサメ肉の切り身を味付けした干物が、朝廷に献上されていたという記録が残る。今でも伊勢神宮（三重県）の祭事でサメの干物が供えられており、伊勢志摩では名物「さめのたれ」として食卓に並ぶ。さらに島根県や広島県北部ではサメのことを古語の「ワニ」と呼び、刺し身をはじめ、煮物や揚げ物、かば焼きといった郷土料理が根付いている。

漁の対象として最初に定着したのは江戸時代の終わりごろ、日本有数の港町・気仙沼（宮城県）だった。主に中国への輸出用に、フカヒレの加工・生産を始めたとされ、ナマコやアワビと並んで、幕府の重要な貿易商材となっていた。

サメには多くの種類があるが、代表的なのはヨシキリザメやモウカザメ、アオザメなど。江戸時代から主にはえ縄漁によって、マグロと一緒に水揚げされている。

漁獲量はホッケやサケ以上

農林水産省の統計(*1)によると、2025年のサメ類の漁獲量は年間およそ1万8500トン。何十万トンも捕れるマイワシやサバ類、カツオには遠く及ばないが、ホッケやサケ類、マダイ、クロマグロよりも多い。

漁獲量が示すように、サメは大切な漁業資源となっている。フカヒレ以外の用途はあまり知られていないが、身の部分は主に、おでん種でなじみ深いはんぺんの原料となっている。

あのフワッとした食感やうま味は、サメ由来。練り製品大手の紀文食品では、主にヨシキリザメを、一部アオザメも原材料にしている。「サメのすり身は空気を抱き込みやすい性質があって、当社のはんぺんの特長である軽い食感を実現するのに適している」（広報担当者）のが理由だ。

創業338年を誇る、練り物製造販売の老舗「日本橋 神茂」（東京都）は、主力商品のはんぺん作りにおいてサメのブレンド率にこだわる。「独特の食感に欠かせないヨシキリザメを7割、身がしっかりしていて味のまとめ役であるアオザメを3割。季節に応じて割合や副原料の配合を調整する」（製造担当者）という伝統製法を貫いている。

スケトウダラを原料にすることが一般的なちくわやかまぼこ、さつま揚げなど、他の練り物にもサメの身は活用されている。最大の漁獲量を誇る気仙沼市の漁業関係者は「宮城名物の笹（ささ）かまぼこに使い続けるメーカーもある」と語る。

珍味やサプリ、生活用品にも

サメはヒレや身だけでなく、余すことなく食べられるため、気仙沼市の漁業関係者の間では「捨てるところがない魚」と言われている。希少部位では、モウカザメの心臓が「もうかの星」と呼ばれ、気仙沼ならではの珍味となっている。豚のレバ刺しのように薄くスライスし、塩やごま油を付けて食べると、コリコリした食感と濃厚なうま味が楽しめる。

対照的に、居酒屋の定番メニューとしてメジャーな珍味が「梅水晶」だ。サメの軟骨を細切りにして梅肉をあえたつまみで、コリコリ食感とさわやかな味がくせになる。

また、サメ由来の有用成分を生かして、さまざまな健康食品も販売される。軟骨にたっぷり含まれるコンドロイチンやグルコサミンは、関節痛などの緩和効果が期待されている。肝臓から取れる「肝油」は、視力や皮膚粘膜の健康維持に関わる脂溶性ビタミンA、骨の形成などを助けるビタミンDが豊富で、古くから栄養補助食品になっている。

一方、食品以外にも、水に強くて丈夫な皮は、財布やバッグの素材のほか、ワサビをおろす時に使うおろし板にも活用されている。意外な「サメ革」製品では、オーディオテクニカが7月に発売したポータブルレコードプレーヤー「シャークバーガー」がある。取っ手の部分に気仙沼産ヨシキリザメの皮を使用している。

消費者の認知度を高める動き

このようにサメは、余すことなく利用される類いまれな魚だが、その現状はあまり認知されていない。特にフカヒレ以外は食用としての印象が薄い。そのため、最近は「おいしいサメをもっと食べて」と、PRする動きが活発化している。

食用魚としてのイメージアップを図るため、食材卸売会社の「中華・高橋」（東京都）は、サメの身肉をその色にちなんだ「ピーチシャーク」の商品名で販売している。主に揚げ物用の「さく」をはじめ、スティック状やキューブ状に加工した業務用である。

同社の高橋滉（あきら）社長は「サメの身はマグロのように加熱しても硬くならず、小骨がなくて食べやすい食材。高齢者や学校給食向けにも適している」と説明する。今後はフリッターや照り焼き、西京漬けといった総菜も販売しながら、「すり身から切り身、さらに刺し身への利用も模索していきたい」と、消費拡大に意欲的だ。

このほか、スナック菓子などを製造販売するおやつカンパニー（津市）は、7月に「サメのスナック」を販売開始。気仙沼産のモウカザメを使用し、香ばしくスパイシーな唐揚げ風の味付けに仕上げた。「新しい食べ方でおいしさを知ってもらうことで、サメの身の価値向上につながれば」と期待している。

サメ漁を取り巻く環境変化

近年はサンマやサケ、イカなど、日本周辺の水産資源は、おしなべて漁獲量が低調だ。温暖化に伴う海水温の上昇など、海洋環境の変化が要因とされており、ご多分に漏れず、サメ類もヨシキリザメを中心に減少傾向にある。

今のところサメ類は、国の漁獲可能量（TAC）制度の対象種ではなく、水揚げ量は制限されていない。だが国際的には、ワシントン条約でヨシキリザメなどが「将来的に絶滅のおそれがある種」とされ、輸出には国の許可が必要となっている。

日本ではフカヒレだけでなく、身肉をはじめ軟骨や肝油、皮といった部位を料理や健康食品、さらには生活用品の素材として余すことなく利用している。そうした現状を周知することは、食の伝統とサステナブルな漁業を守る上で重要であろう。