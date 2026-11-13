日本の混浴が変化している。男女が一緒の風呂に入る習慣は江戸時代から続く日本の文化だが、近年は女性客に対する迷惑行為の影響もあり、その数が激減。一方で誰もが湯に漬かりながら語らう文化を残そうと、湯あみ着を導入したり、水着で楽しめるように工夫したりする動きも出てきた。

伝統の混浴湯、湯あみ着レンタル

青森市の「酸ケ湯温泉」は300年以上の歴史があり、混浴のスタイルを守り続けてきた湯治場だ。その伝統の湯で2024年5月から、肌を隠して入浴できる湯あみ着のレンタルが始まった。ワンピースや半ズボンがあり、男女ともに着用できる。

きっかけは女性客や若者からの声。酸ケ湯温泉の営業企画室の高田新太郎さんは「女性客から『入ってみたいけれど、周りの人の目が気になって入りにくい』という声がありました」と振り返る。

本格導入前、同温泉は2021～23年に環境省と共同で実証実験をした。混浴のヒバ千人風呂で湯あみ着を使ってもらい、利用者数の変化や着用の感想を調べた。

調査では、普段は1日平均640人の混浴の利用者数が、湯あみ着を導入した日は50人ほど増えた。「混浴への抵抗がなくなった」と回答した女性が8割に上り、男性からも「目のやり場に困ることがない」という声があった。

酸ケ湯温泉の湯あみ着のレンタルは今、月に約1600着に上る。高田さんは「老若男女が平和に入れる湯治場を目指したい」と話す。

文化的な価値を再評価

混浴は湯治文化が盛んな東北地方に特に多いとされる。入浴方法は施設によって異なる。湯船を岩などで緩やかに仕切ったり、女性専用の時間を設けたりする所もある。バスタオルの着用を認める温泉もあれば、裸での入浴を原則とする所もある。

環境省は混浴の文化的価値として、「自然度の高い環境」「歴史ある建物」「人々の交流」の3点を挙げている。混浴が残る宿は源泉が湯船の真下やすぐ近くから湧いていたり、自然に近い状態で湯を楽しめたりすることが多い。内湯の混浴は古くから地域で守られてきた建物が多く、建築としての価値も高い。

さらに、男女が同じ空間を共有することで、客同士の会話が生まれる場にもなってきた。東北の湯治場では、毎年同じ湯に通う農家の家族が一緒に入り、性別に関係なく病人の入浴を手伝ったという。介護が必要な人や性的少数者を含め、誰もが一緒に入れる場としての意義を指摘する声もある。

温泉専門家の北出恭子さんの調査によると、混浴は1993年には全国で約1200カ所あったが、2021年には約500カ所と半分以下に減った。理由の一つが、マナーの問題だ。混浴では、女性が湯に出入りする際に男性は視線をそらすなどの配慮がマナーとされる。しかし、女性が入ってくるのを湯船で待ち構える男性もいる。こうした人たちは「ワニ族」と呼ばれる。

都道府県などの条例で一定年齢以上の男女の混浴が原則禁じられているため、新しく混浴を作ることは困難。一度廃止すると同じ形式での再開は現実的ではない。北出さんは「混浴に限らないが、文化を継承するには時代に合わせた変化が必要です。選択肢を増やし、女性や若者などが入りやすくなることは、開かれた温泉文化につながるのではないか」と語る。

混浴文化の継承に向けて、環境省は21年、性別や国籍などにとらわれず誰もが利用しやすい混浴を目指す「10年後の混浴プロジェクト」をスタート。青森、秋田、岩手の3県にまたがる十和田八幡平国立公園の温泉事業者や専門家が、課題や残し方について話し合った。酸ケ湯温泉での湯あみ着の実証実験はこの一環だ。23年には岩手県八幡平市の松川温泉で、マナー向上を呼びかけるキャンペーンも展開した。

宿側の工夫も進む。岩手県の藤七温泉では、タオル地の湯あみ着を販売。熊本県の地獄温泉青風荘は、混浴風呂での着衣を義務付けた。

高い満足度、利用にはハードル

観光庁の2025年の調査では、温泉に入った外国人旅行者の9割以上が満足している。次の旅行で入りたいという人も全体の半数に上る。ただ、実際に入った人は3割にも満たない。入浴をためらわせる理由の一つが、人前で裸になることへの抵抗だ。

英語旅行情報サイト「Tokyo Cheapo」が25年に外国人の読者228人に行ったアンケートでは、温泉に入りたくないと答えた人の約4割が、裸になることへの抵抗を理由に挙げた。男女別の浴場でさえこうした声があり、混浴はさらに利用しにくい可能性がある。

■外国人が日本の温泉に入りたくない理由（2025年、Tokyo Cheapo）

知らない人の前で裸になりたくない：25.4% 友達や家族の前で裸を見せたくない：15.3% 公共のお風呂が好きではない： 15.3% タトゥーがあるので拒否されるのを心配している： 10.2% 温泉の利用が難しい（何かの理由で）：6.8% 文化的なタブーを犯すことになる恐れがある： 3.4% その他：23.6%

裸への抵抗感を解消、水着で温泉

増えているのが水着で入れるスパ感覚の温泉だ。男女に分けず、家族で一緒に楽しめる。

外国人に人気の箱根（神奈川県）では、外資系ホテルがジャグジーや歩行浴を備えた水着着用のスパを開設している。浴場には巨大スクリーンにデジタルアートを投影し、ソファーも置く。新感覚の温泉だ。

北海道音更町の「道の駅ガーデンスパ十勝川温泉」も、水着で温泉を満喫できる日帰りの入浴施設だ。

十勝川温泉は植物性の有機物を多く含む珍しい泉質「モール温泉」が売り。「裸での入浴に抵抗のある、海外のお客さまにも楽しんでもらいたい」と、2016年に湯あみ着や水着で入浴できる施設を造った。地元の温泉事業者による十勝川温泉旅館協同組合が運営する。

内湯、ミストスパ、外湯から成り、外では「浮き輪」も使えるため家族連れの利用も多い。スパのほか、飲食店や、特産品・温泉化粧品を扱うマルシェも併設し、長く滞在できるようにしている。

水着で入れるスパ温泉は、老若男女が周りを気にせず会話を楽しみながら入浴できる「現代版混浴」と言えるかもしれない。

ペリーも驚いた日本の混浴

日本の混浴の歴史は古い。江戸時代の銭湯は「入込湯（いりこみゆ）」と呼ばれる男女混浴が基本だったが、徐々に男女別に分かれていったようだ。

老中・松平定信は寛政の改革（1787～93年、天明7年～寛政5年）の一環で風紀が乱れないように混浴を禁止した。しかし、なかなか守られず、その後も禁止令はたびたび出され、湯屋は浴槽の中央に仕切りを取り付けたり、入浴日や時間を男女ごとに分けたりして対応したという。

日本人の混浴は、外国人の目には好ましく映らなかったようだ。『ペリー提督日本遠征記』（原書は1856年米国議会刊）には幕末の1854（嘉永7）年、ペリー一行の下田（静岡県）訪問時に見た、公衆浴場の記述がある。

「裸でも気にせず男女混浴をしている公衆浴場を目のあたりにすると、アメリカ人には住民の道徳性について、さほどよい印象は持てないだろう」

ただ、北出さんは当時の日本人がすべて裸で混浴に入っていたわけではないと説明する。

「江戸時代には、腰まわりを布で覆って混浴する例もありました。男性は湯ふんどし、女性は湯文字（ゆもじ）と呼ばれる腰巻きなどを着けて湯に入ったのです。また、蒸し風呂などで着用された麻の入浴着に『湯帷子（ゆかたびら）』があり、これが『浴衣』の語源です。時代や土地によって、湯の入り方にはさまざまな形がありました」

実際、江戸後期の1827（文政10）年に刊行された『滑稽有馬紀行』（国立国会図書館蔵）の入浴風景の挿絵では、男女とも腰巻のようなものを着けて混浴している。

裸で入るのが当たり前と思われがちな混浴だが、湯あみ着は昔の入浴にも重なる。裸か、湯あみ着か、水着か。選択肢が広がれば、混浴文化は次の世代へと受け継がれていくのかもしれない。

【参考文献】