日本の1人当たりの卵年間消費量は320個と、ほぼ毎日1個は食べている計算。和洋中、何にでも合う食材だから、常に冷蔵庫にストックしている家庭が多い。キユーピーが2017年から実施している調査でも10年間連続で「好き」が8割を超えた。

値上げしても「卵好き」は変わらず

キユーピーが全国の20～60代の2060人を対象に今年の夏に実施した卵に関する意識調査で、卵が「とても好き」「やや好き」合わせて84.2%だった。

調査を開始した2017年の86.9％からはわずかに低下したものの、鳥インフルエンザの流行や飼料高騰に伴う値上がりなど激しい環境変化を経ても、卵に対する好意度は一貫して8割以上を保ち続けている。

「好きな卵料理」は、「目玉焼き」が64.2%でトップ。「ゆで卵」60.5%、「オムライス」59.7%が続いた。ストレートに卵を味わう料理の人気が高い。

では、どんな状態で卵料理を食べたいのか？「親子丼」は「卵が完全に固まっている状態」を好む人は8.2%にとどまり、「固めの半熟」52.5%、「柔らかめの半熟」39.3%と半熟支持が9割を超えた。「かつ丼」87.9%、「オムライス」81.1%とご飯ものについては、半熟支持率はかなり高め。

一方、「卵焼き」「卵サンド」は完全に固まった状態を好む人が半数を超えていた。