・串カツやどて焼き、たこ焼きなど安くて美味しいものがたくさん

・新世界のシンボル・通天閣からは大阪の街が一望できる

・ビリケンさんを探すのも楽しみの一つ

名物は串カツやどて焼き、人気店には長蛇の列

江戸時代には物流・商業の中心地で、「天下の台所」と呼ばれた大阪。食へのこだわりの高さは、「京の着倒れ、大阪の食い倒れ」という言葉でよく知られている。そんな大阪の中で、安くておいしいB級グルメがそろっているのが、通天閣をシンボルとする大阪市南部の下町「新世界」だ。

安価でおいしいものを求める人々でにぎわう新世界

「新世界」といえば、まず「串カツ」の本場として有名である。串カツは肉や魚介、野菜などを串に刺し、衣を付けてから揚げた料理。特に大阪ではポピュラーで、ファーストフード感覚で食べられる立ち食い店も多い。

大小さまざまな串焼き店が並ぶ新世界で、ひときわ長い行列を作っているのが「八重勝」だ。串焼き店は客の回転が早く、30分以内で入店できることが多いので、行列でも諦めずに並ぶのがおすすめ。八重勝のカウンターには新鮮な食材が並び、注文すると目の前で揚げてくれるのが楽しい。

カウンターに並んだ食材はどれも新鮮でおいしそうだ

この店に限らず、串カツ店の絶対的なルールとして「ソースの2度づけ禁止」というものがある。提供された串カツは、カウンターや各席に置かれたソースにつけて食べるのだが、このソースは皆が共有して使うもの。衛生面を考え、一度口をつけた串カツを再度ソースにつけるのは禁止となっている。最初にたっぷりとソースにつけておくのがコツだが、もし途中で物足りないと感じたら、無料で置かれているキャベツでソースをすくって串カツにかけると良い。

揚げたての串カツは、衣の表面がサクッと軽い食感で、内側はモッチリとした柔らかさが残っていておいしい。包まれた食材は、それぞれの素材に合わせた揚げ時間によって、最高の仕上がりで提供される。

串焼きと並ぶ新世界の名物「どてやき」は、牛すじ串をみりんや味噌で煮込んだ関西発祥とされる料理。少し甘みのあるまろやかな味付けで、牛すじのプルプルとした食感にとてもよく合っている。こちらも、並ぶ価値が十分にある本場のうまさだ。

【DATA】

住所： 大阪府大阪市浪速区恵美須東 3-4-13

大阪府大阪市浪速区恵美須東 営業時間： 午前 10 時 30 分～午後 9 時 30 分

午前 時 分～午後 時 分 TEL： 06-6643-6332

定休日：木曜日、第 3 水曜日

多言語のメニューを用意した 1 日中飲める店

通天閣が間近に見える場所にある居酒屋「名代 鶴亀家」。入り口上部にある約2メートルの鶴と亀のオブジェが目印となる、昭和の味を今に伝える人気店だ。

英語と中国語、韓国語のメニューを用意しているので、訪日観光客も安心して注文することができる。新世界名物の串カツとどて焼きを始め、鍋や鉄板料理、サラダまでメニューは多彩。新世界らしく朝10時から朝方まで営業していて、金・土曜と祝日の前日は24時間営業。お座敷も広く、新世界グルメをゆったりと楽しみたい人におすすめの店だ。

【DATA】

住所： 大阪府大阪市浪速区恵美須東 2-5-2

大阪府大阪市浪速区恵美須東 営業時間： 日〜木／午前 10 時～午前 5 時、金・土・祝前日／ 24 時間営業

日〜木／午前 時～午前 時、金・土・祝前日／ 時間営業 TEL： 06-6630-1515

定休日： なし

なし 多言語対応：メニュー…英語／韓国語／中国語

ミックスジュース発祥の店「千成屋珈琲」

1948（昭和23）年の創業で、初代店主の恒川一郎氏が発案した「ミックスジュース」が世代を超えて愛されている「千成屋珈琲」。シャリッとした氷の食感とバナナのまったりした味わい、さまざまなフルーツの酸味が一体となったジュースはとても美味。

もちろん本格的な珈琲を楽しむこともできる。大阪で「冷コー」と呼ばれて親しまれるアイスコーヒーは水で抽出する「ダッチ・コーヒー」、ホットコーヒーは「サイフォン」と「ドリップ」で一杯ずつ丁寧に提供される。2016年夏に一度閉店したが、再開を望む声が上がり、2017年にファンの一人が受け継ぐという形で復活した。新世界観光に疲れた時は、地元の人々に愛される喫茶店で休憩してみては。

【DATA】