・伝統的な竹工芸を、レースのように繊細な模様で表現

・モダンで洗練されたアクセサリーも話題

・1ミリ以下の細さを極める、こだわりの竹ひご作り

レースのようにかれんな竹細工

刺しゅうのように細かく編み込まれた竹かごの一部

縄文時代から生活道具として用いられてきたほど身近で、しなやかで強靱（きょうじん）。その上、60日間で約15メートルに育つほど成長が早く、伐採しても自然環境に与える影響が少ない。そんな竹の魅力に引かれ、京都で竹工芸作家として活動する小倉智恵美さん。

建材から楽器、武具など竹工芸には多彩なジャンルがあるが、丸竹を細く割って作る竹ひごを編み、造形物を生み出す「編組（へんそ）」が彼女の専門だ。100種類以上の編み方があり、農家の人々が冬の農閑期に作るような素朴なざるや収穫籠から、茶道や華道で用いられる優美な花籠までさまざまな物を作ることができる。

得意とするのは、竹ひごを使って描き出す繊細な模様。農具などに使われる素朴な「六つ目編み」をベースに、糸のように細い竹ひごをレース刺しゅうのように挿し、牡丹（ぼたん）や菊などの緻密な花柄を生み出していく。

「幼い頃から花や植物が大好きでした。しなやかな竹に、自然のやさしさや繊細さを感じさせるデザインを乗せて届けたいと思っています」と話す小倉さん。

繊細な彼女の作品は、編み目が1ミリずれるだけでフォルムや印象が大きく変わってしまうため、呼吸を整えて集中しながら編んでいく。

「現代の人々にも竹細工の美しさを伝えたい」と、デザイナーのアドバイスを受けながら制作したバングルや指輪は、小倉さんの名が広く知られるきっかけとなった作品。モダンで洗練されたフォルムや色彩、精緻に編み込まれた竹の美しさが目を引く。牡丹、月桂（げっけい）樹、松と自然の造形をモチーフにしているのも自然を愛する彼女らしい。

磁器と竹を融合させた斬新な作品もある。京都の女性磁器作家とコラボレートし、優美な菊の花を表現したものだ。２人の女性のみずみずしい感性と、工芸の都・京都ならではの緻密な技巧のたまものである。