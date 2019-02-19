冬の和食で楽しみなのが、心も体も温めてくれる鍋料理。寒さが厳しく、豪雪地帯が多い東北地方の秋田県は、地域の食材を生かした郷土鍋の宝庫として知られる。代表格の「きりたんぽ鍋」に加え、丸めたご飯にスープが染み込む「だまっこ鍋」、名産のハタハタのうま味が詰まった「しょっつる鍋」を紹介する。

比内地鶏のスープが味わい深い「きりたんぽ鍋」

秋田の郷土鍋の筆頭といえば「きりたんぽ鍋」。つぶしたご飯を木の棒に巻き付けて焼いたきりたんぽを、舞茸やセリなどを入れた比内地鶏のスープで煮込んで味わう。きりたんぽに味噌を付けて焼いた「味噌たんぽ」もおすすめの一品だ。

「喰処 北洲（くいどころほくしゅう）」のきりたんぽ鍋は、注文を受けてから作るきりたんぽが評判。1本に茶碗2膳分ものご飯を使い、炭火でじっくりと焼いていく。うまみたっぷりのスープが染み込んだきりたんぽは、もちもちとした弾力がありながら口の中でほろりと崩れていく。絶妙な食感が、やみつきになりそう。

きりたんぽ鍋と相性抜群な比内地鶏は、天然記念物の原種「比内鶏」を食肉用に品種改良したもの。「薩摩地鶏」「名古屋コーチン」と並び日本三大地鶏の一つに数えられる。肉質は適度な歯ごたえがあり脂のうま味が濃い。秋田に行ったらぜひ味わいたい。

きりたんぽ鍋は1人前からオーダーできる

●DATA

喰処 北洲

住所： 秋田県秋田市大町4-1-11

秋田県秋田市大町4-1-11 アクセス： JR秋田駅から徒歩15分

JR秋田駅から徒歩15分 TEL： 018-863-1316

018-863-1316 営業時間： 午後5時30分～午後10時（閉店は午後11時）

午後5時30分～午後10時（閉店は午後11時） 定休日：日曜日

つるりとした食感が魅力の「だまっこ鍋」

だまっこはピンポン玉ほどの大きさで食べごたえ抜群

きりたんぽ鍋と並んで人気なのが「だまっこ鍋」だ。具材や調理法はきりたんぽ鍋とほぼ同じだが、こちらはつぶしたご飯を丸めて作る「だまっこ」が入っている。秋田は「あきたこまち」「ひとめぼれ」で知られる米どころ。当地のコメのうまさを実感できるのが2つの鍋料理だ。

「ちゃわん屋」のだまっこ鍋は、だまっこに海老のすり身を加えているのがポイント。比内地鶏のスープに海老の風味がきいただまっこがよく合い、箸が止まらない。具材に数種類のきのこが入っているためスープは少々とろみがあり、体が芯から温まる。数多くの銘柄を取りそろえた地酒とともに味わいたい。

●DATA

ちゃわん屋

住所： 秋田県秋田市大町4-2-7

秋田県秋田市大町4-2-7 アクセス： JR秋田駅から徒歩15分

JR秋田駅から徒歩15分 TEL： 018-864-5202

018-864-5202 営業時間： 午後5時～午後11時

午後5時～午後11時 定休日：月曜日

秋田の県魚・ハタハタをまるごと楽しむ「しょっつる鍋」

ハタハタのうま味を余すことなく堪能しよう 写真提供：秋田川反漁屋酒場 大町本店

「しょっつる鍋」は、塩漬けにしたハタハタを発酵させて作る魚醤・しょっつるを使う郷土鍋。しょっつるには独特のクセがあるが、あっさりしたスープに加えるとまろやかなコクがプラスされる。具材には、白菜や春菊などの野菜と、ブリコと呼ばれる卵をもったハタハタを入れるのが一般的。

ハタハタは日本海の秋田沖が主な漁場で、県魚にも指定されている。11～12月頃に旬を迎え、元来は冬の味覚。「秋田川反漁屋酒場（あきたかわばたいさりやさかば） 大町本店」では、最もおいしい時季に取れたハタハタを冷凍保存しているため、年間を通してしょっつる鍋が味わえる。上品な味わいのハタハタの身と、プチプチと弾けるブリコの食感が楽しい逸品だ。店内には毎日午後9時頃にナマハゲが登場し、客席を大いに盛り上げる。

●DATA

秋田川反漁屋酒場 大町本店

住所： 秋田県秋田市大町4-2-35

秋田県秋田市大町4-2-35 アクセス： JR秋田駅から徒歩15分

JR秋田駅から徒歩15分 TEL： 018-865-8888

018-865-8888 営業時間： 午後5時～午前0時

午後5時～午前0時 定休日：無休

●周辺情報

美酒王国秋田 Sake-Navi

酒どころ秋田ならではの個性豊かな地酒が集結

「美酒王国秋田 Sake-Navi」では、県内の全36蔵120種類以上の地酒をそろえ、立ち飲みスタイルで気軽に飲み比べが楽しめる。銘柄の豊富さはさることながら、グラス1杯250円からとお手頃な価格で提供しているのも人気の理由だ。好きな地酒3種類を選んで味わえる「お好み利き酒セット」（500円）もおすすめ。気に入った地酒は購入もできる。「蔵の日」や「利き酒の日」などのイベントも定期的に開催しているので、情報をチェックして参加してみよう。

●DATA

住所： 秋田県秋田市大町5-2-1

秋田県秋田市大町5-2-1 アクセス： JR秋田駅から徒歩20分

JR秋田駅から徒歩20分 TEL： 018-893-6405

018-893-6405 営業時間： 午後4時～午後8時45分（閉店は午後9時）

午後4時～午後8時45分（閉店は午後9時） 定休日：日曜日

取材・文・写真＝シュープレス

（バナー写真＝秋田の郷土鍋の代表格・きりたんぽ鍋 写真：シュープレス）