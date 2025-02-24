総延長10.7キロに及ぶ日本最大級の鍾乳洞「秋芳洞」は国の特別天然記念物。秋吉台国定公園の地下100メートルに広がる神秘的な世界に、多くの観光客が魅了されている。

特別天然記念物に指定される秋吉台と秋芳洞

山口県中西部の美祢市にある「秋吉台」は、標高300メートル前後に広がるカルスト台地。そのルーツは3億5000万年前の海底火山の活動にある。海中のサンゴ礁が堆積を繰り返し、長い年月をかけて石灰岩層を形成して、やがて地上へと露出したのだ。

石灰岩は溶解しやすく、地中にしみ込んだ水が鍾乳洞を造りだすので地表は陥没する。くぼ地が点在する変化に富んだ地形に、雨水に削られた岩がアクセントを加える景勝地・秋吉台は、特別天然記念物に指定されている。

カルスト展望台から撮影した秋吉台国定公園

秋吉台の地下には400を超える鍾乳洞がある。その中で最も巨大なのが秋芳洞で、こちらも国の特別天然記念物に指定される。全長は10.7キロに及び、岩手「安家洞（あっかどう）」の23.7キロに次ぐ日本2番目の長さ。そのうち約1キロが観光コースとして整備され、県で指折りの人気スポットとなっている。

岩の裂け目を抜けると巨大鍾乳洞が広がる

秋芳洞には南側の正面入り口と北の黒谷口、観光コースの途中でカルスト展望台近くに出られるエレベーター口の3つがある。当然、正面入り口を利用するのが一般的で、入洞チケットを販売する秋芳洞案内所までは商店街が続き、にぎやかな雰囲気だ。

正面入り口側のチケット売り場

秋芳洞の正面入り口は、最初の絶景ポイント。高さ約20メートル、幅8メートルの岩の裂け目から、透き通った地下水が滝のように流れ出す。そのため、秋芳洞は大正時代末まで「滝穴（瀧穴）」と呼ばれていた。

1926（大正15）年、皇太子（後の昭和天皇）一行が訪れた際に、「滝穴」は名勝にふさわしくないと「秋芳洞」の名を賜った。秋吉台と同じく「あきよし」と読むが、「吉」と「芳」の字の違いもあって、「しゅうほうどう」とも呼ばれた。その名残で地名は「秋芳町秋吉（しゅうほうちょうあきよし）」なので、カーナビに入力する際などはご注意を。

紅葉時期は特に美しい秋芳洞の正面入り口

百枚皿や黄金柱など見どころがめじろ押し

洞内に入ってすぐの広々とした空間は「青天井」の愛称を持つ。岩の裂け目から差し込む太陽の光が水面に反射し、天井を青白く染め上げる。観光コースには他にも愛称を持つ見どころが点在するため、往復約1時間の行程も飽きることがない。

中でも多くの人を魅了するのが「百枚皿」だ。鍾乳洞では水中の成分が沈積し、水たまりを囲む堤防のような「畦石（あぜいし、リムストーン）」を形成するのだが、百枚皿は斜面を水が流れるため、段々畑のような絶景を生み出す。しかも、水がたまる皿の数は実際には100どころではなく、500を超えるというのだから壮観だ。

巨大な石柱、生き物などに似た奇岩なども数多い。秋芳洞のシンボル「黄金柱（こがねばしら）」は高さ15メートル、直径4メートルの巨大な石灰華柱（せっかいかちゅう）。まるで地下神殿を支える柱のような存在感を放つと同時に、天井から滴る水が固まり、レース装飾されたような優雅さを加えている。

石灰華は他に「石灰華の滝」や「クラゲ滝のぼり」などが独特な情景を生み出す。地面に落ちた滴の成分が少しずつ堆積し、縦に伸びる石筍（せきじゅん）には「巌窟王（がんくつおう）」「マリア観音」などと名付けられ、人間のように見えるものもある。

洞内の観光コースを堪能したら、エレベーター出入り口から秋吉台に向かうのがおすすめ。徒歩7～8分のカルスト展望台で秋吉台を眺めたり、トレッキングを楽しんだりして、3億5000万年の時の流れに思いを巡らせてみてほしい。

展望台の隣のMine秋吉台ジオパークセンター「Karstar（カルスター）」には、無料休憩所としても利用できるカフェがある。レンタルの自転車や超小型EVで、秋吉台を南北に縦断するカルストロードを疾走するのも人気だ。

特別天然記念物 秋芳洞

所在地： 山口県美祢市秋芳町秋吉3449番地1

山口県美祢市秋芳町秋吉3449番地1 営業時間： 3～11月＝午前8時30分～午後6時30分、12～2月＝午前8時30分～午後5時30分 ※入洞受け付けは閉洞の1時間前まで。黒谷口・エレベーター口からの入洞は午後4時30分まで

3～11月＝午前8時30分～午後6時30分、12～2月＝午前8時30分～午後5時30分 ※入洞受け付けは閉洞の1時間前まで。黒谷口・エレベーター口からの入洞は午後4時30分まで 休業日： 年中無休

年中無休 入洞料金： 高校生以上1300円、中学生1050円、小学生700円

高校生以上1300円、中学生1050円、小学生700円 アクセス：JR「新山口」駅から防長バスで「秋芳洞バスセンター」まで約40分

取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部

バナー写真：秋芳洞随一の人気スポット「百枚皿」